Fikk ikke flyttet cupkampen – bussturen var 18 minutter for kort

– Det blir tragikomisk.

Det sier daglig leder i Sandefjord Fotballklubb, Espen Bugge Pettersen.

Laget fra hvalfangerbyen ønsket å avlyse kampen fordi flyet ble innstilt på grunn av streiken.

Men bussturen stadion til stadion er 8 timer og 42 minutter lang, og grensen til Norges Fotballforbund, inkludert hviletid, er ni timer. Dermed blir det kamp, skriver NTB.

– Spillerne gjør det beste ut av det og er innstilt på kamp. Man kommer opp i kveld og får sovet og gjort seg klar. Men vi er litt bekymret for returen hvis det blir lignende krøll.

Espen Bugge Pettersen sier spillerne nå er på vei i buss til Trondheim. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Hotell i Stjørdal

– Hvis det blir et etterslep fra flyteknikerstreiken, og hele torsdagen også havner på veien, så syns vi jo at de viser litt lite forståelse for en helhet, sier Bugge Pettersen.

I tillegg må Sandefjord ligge på hotell i Stjørdal i natt.

– Vi skal ligge på Scandic Hell, så da bikker vi de ni timene, sier Bugge Pettersen som hadde håpet på litt mer forståelse fra NFF.

– Innstilt på kamp

– Vi er innstilt på at det blir kamp, trener i Byåsen, Erik Selnæs.

Han har likevel stor forståelse for Sandefjord, og mener at det ikke burde vært et problem å avlyst kampen.

– For oss hadde det ikke hatt noe å si. Det finnes veldig mange ledige datoer. Det er bare teit.

– Krevende tider

Nils Fisketjønn er konkurransedirektør i NFF. Han skriver i en tekstmelding til NRK at det er krevende tider for mange, også for fotballen.

– Grensen på ni timers busstur en vei er forankret og kommunisert ut. Jeg tenker videre at det er viktig at vi har en objektiv grense. Med det så kan man få noen reiser som er tett opptil, sier han.

Fisketjønn skriver videre at det er viktig at man får spilt de kampene som kan spilles på oppsatt dato.

– Det er flere klubber som må bruke buss i dagene som kommer. Så håper vi alle at utfordringene i flytrafikken snart finner sin løsning.