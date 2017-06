Grunneieren i Orkla er sterkt preget etter fiskeulykken

Mannen kom sammen med tre kompiser til Fannrem på lørdag for å fiske i ei hel uke. Han fisket fra et vald like nord for Forve bru søndag ettermiddag, da han sklei og falt i elva.

I dagene etter ulykken har det blitt søkt etter fiskeren, men uten hell.

Christine Johnsen, politibetjent ved Orkdal og Agdenes. Foto: Ellen Flå

– Det er dårlig sikt og dårlig vær, men de jobber så godt de kan langs elvekanten her, og båten jobber ved elvemunninga. Det er en båt som søker helt ut mot Almli, men det er ingen god sikt i vannet, sier Christine Johnsen, politibetjent ved Orkdal og Agdenes, til NRK mandag formiddag.

Forsvant i strømmen

Grunneier, Lars Metlid, har hatt fiskere hos seg i mange år og er sterkt preget av det som har skjedd.

– De var en gjeng på fire stykker som stod i elva og fiska, og en av dem var i nærheten og så det som skjedde. Han prøvde fortvilet å få fiskekompisen til lands, men elva var såpass grov at han fikk ikke til det. Han sprang nedover på grusøra sammen med han som fløyt i elva helt til han forsvant. Det gikk jo veldig fort, forteller Metlid.

Grunneieren forteller at beskjeden han fikk fra en fortvilet fiskekompis like etter hendelsen var en grusom beskjed å få.

– De hadde prøvd å kommunisert, men slik jeg forstår det så var situasjonen var preget av panikk, men han hadde ropt at det var tungt, og i det forstod vi at vaderne hans var i ferd med å fylle seg med vann. Når vannet kommer på innsiden av vaderne, så fungerer de som et lodd, forteller den erfarne fiskeren.

Det var her den erfarne fiskeren i 40-årene falt og mistet kontrollen. Foto: Ellen Flå

En erfaren fisker

Lars Metlid har brukt mesteparten av livet sitt i elva der den svenske mannen i 40-årene forsvant med strømmen søndag.

Han forteller også at han har hatt mange fiskere hos seg etter at han tok over gården, Metlid, i 1989, og at han alltid går over elva sammen med fiskerne som kommer dit for å fiske.

– Han som falt i elva er en av de flinkeste fiskerne jeg har sett. Han kunne laks og han kunne fiske. Han var også i veldig god fysisk form, og det er viktig for meg å presisere at det ikke var noe alkohol eller rus inne i bildet her, sier han.

Brukte ikke vest

Men fiskeren hadde ikke brukt redningsvest, og Metlid sier at det her på nytt aktualiserer bruken av redningsvest hos fiskere.

– Jeg vil komme med en sterk oppfordring til å alltid bruke redningsvest når man står i elva og fisker, sier han.