Det var under et tilsyn i juli, gjennomført av Mattilsynet, at feilen ble oppdaget da et blodfylt griseslakt ankom kjøttkontrollen.

Både Mattilsynet, fabrikksjefen og linjelederen undersøkte slaktet, og alle ble da enige om at grisen ikke var stukket (halspulsårene ble ikke kuttet) før skålding, heter det i rapporten.

Når grisen blir skåldet vil det si at slaktet blir dyppet i et vannbad som holder 62 grader. Der blir det værende i seks minutter.

– En meget alvorlig sak

I loven om dyrevelferd heter det at avliving skal skje på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Dyret skal være bevisstløst fra før avlivingen starter til dyret er dødt. Grisene blir bedøvd via en gass, før begge halspulsårene blir kuttet.

Det var en stor slaktet gris med blodfylt tarmsett, hjerteslag og frampart som kom til kjøttkontroll i Steinkjer 13. juli i år. Foto: Mattilsynet

I tilfellet ved Nortura i Steinkjer ble aldri pulsårene kuttet, og dermed ble grisen sendt til skålding uten å være avlivet på riktig måte. Ingen vet sikkert om grisen levde da den ble lagt i det glovarme vann.

– Vi ser meget alvorlig på ethvert brudd på dyrevelferdsloven. Det er ille at dyret kan lide før det dør, sier avdelingssjef i Mattilsynet, Ludvig Sjaastad til NRK.no.

– Utsatt for tortur

Dyrevernalliansen reagerer kraftig på det som har skjedd. Kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind mener forholdet burde vært politianmeldt.

Kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen. Foto: Dyrevernalliansen

– Det gebyret er ikke tilstrekkelig for et så stort slakteri. Slakteriet har utvist grov uaktsomhet og burde vært politianmeldt.

– Dette er svært alvorlig og kan i verste fall bety at grisen er blitt regelrett utsatt for tortur – å bli dynket i kokende vann mens man lever, man kan bare forestille seg hvor grusomt det er. Vi vet ikke om grisen var bevisst eller ubevisst, men i slike tilfeller bør tvilen komme dyrene til gode og slakteriet straffes deretter, sier hun.

Har også skjedd tidligere

Det er ikke første gang at slakteriet i Steinkjer får gebyr for en slik feil. Også i fjor ble en gris sendt til skålding uten at den var stukket.

Fabrikksjef, Torben Pedersen, sier de er lei seg for det som har skjedd, men har ingen ytterligere kommentar.

Maskinen for den automatiske stikkprøvekontrollen virket ikke i tidsrommet da hendelsen skjedde. Men grisen har også passert to personer som ikke har gjort jobben sin.

– I fjor da dette skjedde, ble de pålagt at man skulle ha en ekstra person som kontrollerte at dyrene var stukket, så dette skulle derfor være et sikkert opplegg. Ledelsen og de ansatte har innrømmet feilene de har begått, og er ydmyke etter det som har skjedd. Hendelsen i år skjedde under ferieavvikling, men det er ingen unnskyldning, sier Sjaastad i Mattilsynet.