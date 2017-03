Gjenskapte dramatisk tur fra krigen

– Det var en sterk opplevelse. Mora og søstera mi lå i dekning i tre uker på setra, og jeg fikk ligge i den samme senga som mora mi gjorde den gang, det var en surrealistisk opplevelse, sier Jan Klein.

Olav Nygård og Håkon Moan ved Melbyvollen. Der lå flyktningene den siste natta. Foto: Privat

Jan Klein er sønnen til den unge jødiske mora som måtte flykte med sin fire år gamle datter Anne Ruth i desember 1942. Han var med på første etappe av turen, som gikk fra Moansetra til Levanger.

– Jeg fikk reflektert mye. Jeg tenkte på at de gikk her på flukt for 75 år siden, og at det kunne dukket opp en tysk patrulje når som helst, sier Klein.

Småproblemer underveis

Med på turen i 1942 var leksværingene Jon Moan, Kristoffer Moan, Ludvig Kruksve, Rikard Myhre og Jan Myhre. Nå i helga var de åtte personer som fulgte den samme ruta.

– Vi hadde noen småproblemer underveis, men når vi møtte litt motgang, måtte vi bare tenke at det var noen før oss som hadde hatt større problemer, sier Moan.

I Mosvika skulle de bli henta i båt, og når båten fikk motorhavari ute på fjorden starta jobben med å få tak i nye båter. Men som på turen for 75 år siden, så stilte folk opp.

– Det kom to båter fra Mosvika og en fra Ytterøya og hjalp oss trygt over fjorden, sier Moan.

Jan Klein og Kristoffer Moan gikk fluktruta til Sverige i helga. Foto: Pål Haugbro / NRK

Fikk mange inntrykk

Ideen til turen kom fra Kristoffer Moan, barnebarnet til Jon Moan, som var en av hjelperne under flukten i 1942. Kristoffer var og med på turen i helga. Han har gått turen før, men forteller at denne gangen var spesiell.

– Vi har brukt bedre tid på turen, stoppa opp og reflektert over det de holdt på med. Vi sitter igjen med veldig mange inntrykk og vi har ikke helt klart å summe oss etter turen enda. Vi sitter igjen med en stor respekt for det de gjorde, sier Moan.

På Moansetra dagen før turen starta, snakka de med Anne Ruth Klein på telefonen.

– Hun var veldig ydmyk og glad for at vi tok fatt på turen, og at vi gjorde det i alle deres navn. Det er ikke bare våre forfedre som har gjort en prestasjon, sier Moan.

Ny tur neste vinter

Thomas Kruksve og Kristoffer Moan ved grenserøys 165. Foto: Privat

For å videreformidle historien til farfaren, vil Kristoffer Moan fortsette med turene. Farfaren Jon Moan hjalp flere personer over til Sverige under krigen.

– Jeg vil ha med denne gjengen ut på flere turer. Neste vinter skal vi til fjells igjen oppi Snåsa, sier Moan.

– Om jeg er i bedre form, så vil jeg være med på tur igjen, sier Jan Klein.