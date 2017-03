Går dramatisk fluktrute på nytt

Kristoffer Moan er barnebarn av Jon Moan som var blant dem som hjalp jødiske Irene Klein og hennes datter Anne Ruth over til Sverige under krigen.

– Dette er ei historie som har fulgt oss siden vi var små. Farfar har vært veldig opptatt av å formidle krigshistorie, og spesielt denne historien som har truffet både meg og andre ganske hardt, forteller Kristoffer.

Dette bildet er av Anne Ruth Klein og er tatt før flukten til Sverige. Hun var fire år da de flyktet. Foto: privat

På flukten til Sverige, skulle de gå på ski. Jan Klein, sønn av Irene og broren til Anne Ruth, forteller at moren fikk tre uker opplæring i forkant av flukten.

– Det var et veldig vanskelig utgangspunkt at hun ikke kunne gå på ski. Det gikk bra på flatmark, men så snart bakkene kom mistet hun kontrollen og falt.

Gikk i desembermørket

19. desember 1942 startet flukten til Sverige. Ikke nok med at det var snøstorm, men kartet glemte de også i Levanger.

– De levde med en konstant trussel over seg. Det var tyske kontrollposter og patruljer overalt, de fant derfor trygghet i å gå når det var mørkt, sier Kristoffer.

Irene begynte etter hvert å bli sliten og var i tvil om dette var gjennomførbart. Da fikk hun klar beskjed om å ta seg sammen.

– Da ble hun rista godt, og fikk se Moan-temperamentet. Her skulle de over, og det var bare å mote seg opp.

Jan Klein er sønn av Irene som gikk fluktruta, og Kristoffer Moan er barnebarn av en av dem som guidet Irene og datteren. Foto: Pål Haugbro / NRK

Bli bedre kjent

– Dette er ikke et forsøk på å gjenskape det de gjorde, men en tur hvor vi ønsker å bli bedre kjent med hverandre. Så sitter vi kanskje også igjen med større forståelse for hva det egentlig var de gikk løs på, forteller Kristoffer.

Torsdag kveld skal gjengen møtes for å sjekke utstyr, før de reiser til Mosetran i Leksvik hvor turen starter fredags morgen.

– Vi synes det var på tide å ta opp denne historien, og sette den opp mot dagens utfordringer i samfunnet, den er ennå høyst dagsaktuell.

Fluktturen blir til teater

Marte Hallem skriver både musikk og lager manus til teaterstykker. Hun har nå fått interesse for å lage teaterstykke på den dramatiske fluktruten fra krigen.

– Jeg ble veldig engasjert når jeg fikk høre historien. Når du skriver teater, må du ofte ta i bruk litt fiksjon. Men her ligger det allerede mye fakta og dramatikk i bunnen, så dette blir spennende.

Jan Klein og familien synes det er stor stas at historien blir gjort til teater.

– Dette er en stor ære for både søstera og mora mi, og de som fulgte de over til Sverige. Anne Ruth har allerede sagt at dette teaterstykket skal hun se.