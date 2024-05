– Det er som et eget samfunn med Eurovisionmennesker her. Alle er så engasjerte.

Det sier vokalist Gunhild Sundli. Hun og gitarist Magnus Børmark, møter NRK rett etter dagens lydprøve – og det har ifølge dem selv vært mange lydprøver de siste dagene.

– Vi bruker ganske mye mer tid på det nå enn når vi spiller vanlige konserter, sier Sundli.

– Ja, da går det litt fortere unna, legger Børmark til.

Børmark sier det er et helt rått engasjement blant folkene i Malmö.

– Folk har laget t-skjorter og du står og signerer i en halvtime. Folk viser følelsene sine på en helt annen måte.

En opplevelse du ikke kan kjøpe

– Der har vært og er et eventyr, sier Sundli.

Bandet forteller at de har fått mange tilbakemeldinger fra rundt om i Europa om at musikken deres treffer.

– Folk er kjempenysgjerrige på norsk folkekultur og folklore som vi alltid har drevet med. Nå får vi det vinduet der vi kan vise det frem, sier Børmark.

Gåte under semifinalen i Malmö. Foto: Stig Karlsen / NRK

De legger ikke skjul på at deltakelsen har gitt dem mye oppmerksomhet.

– Vi har fått en oppmerksomhet og opptur som man ikke kan kjøpe for penger, sier gitaristen.

Etter finalen legger de ut på Europa-turné.

Visuelt potensial

I Eurovision får ikke deltakerne spille instrumenter live på scenen, og det er derfor kun vokalist Sundli som får bruke sitt instrument.

– Resten av bandet gjør jo også en formidabel jobb under opptredenen, sier hun.

Fordi instrumentene ikke egentlig høres forteller Børmark at det har gitt dem muligheten til å utvikle det visuelle innslaget enda mer.

– Her er det nok guffe på lys, skjermer, scenografi og røyk- og vindmaskiner, så da er det egentlig et potensial i Gåte som endelig blir forløst. Det er noe med det som bare klaffer utmerket godt for oss.

Mange har bitt seg merke i gitarkastinga til Børmark under låten Ulveham, men ifølge gitaristen selv er ikke dette et nytt triks.

– Det gjør jeg på nesten alle Gåte-konserter. De som har vært på konserter, de vet. De som ikke har vært det synes jo det er en veldig artig greie nå, sier han.

Lite søvn

For å lade opp til morgendagen er de begge enige om hva som står øverst på lista.

– Søvn, svarer de samstemte.

– Vi må få henta inn litt søvn, jeg går og gjesper hele tiden og det tar seg jo ikke ut på scenen, ler Sundli.

Hun forteller at de etter en årrekke med turnering har blitt gode på restitusjon.

– Jeg tror det er få som er så flinke til å sovne på rare plasser.