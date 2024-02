Artikkelen oppdateres fortløpende under direktesendingen.

Eurovision Song Contest 2024 avholdes lørdag 11. mai i Malmö, og der skal som (nesten) alltid Norge stille i en semifinale for å kvalifisere seg til selve finalen.

Hvem det blir som skal føre oss dit skal avgjøres i kveld, når ni finalister skal kjempe mot hverandre om å veive det norske flagget i et forsommerlig Sverige.

KEiiNO – «Damdiggida»

KEiiNO - Damdiggida Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Alexandra Rotan, Fred Buljo, Tom Hugo Hermansen, Alexander N. Olsson og Jakob Redtzer

Mine storfavoritter skal åpne dette ikoniske sammensuriet her, og det er ikke alltid noen fordel. Jeg har alltid innbilt meg at det er litt keitete å være først ut – kan det ikke hende at publikum raskt glemmer? Huff. Håper ikke det skjer i kveld, for MGP-spesialistene KEiiNO har truffet blink både lokalt i MGP og internasjonalt i Eurovision-ånd her.

Bare kødd, selvfølgelig, men det er ordentlig køddehåndverk. Rotan er en av Norges beste vokalister, og Fred Buljo har en sånn besnærende sjarm og mystikk rundt seg – hvordan våger denne karen å være sånn? Han er en herlig tidsreisende som har doktorgrad i Eurovision.

«Damdiggida» treffer så drøyt bra, og på scenen kan man ikke spore annet enn selvtillit, 90-tallsbreaking og et reinspikka køddekonsept som bare MÅ vinne.

Annprincess – «Save Me»

Annprincess - Save Me Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Annprincess Johnson

Jeg var ikke fra meg av begeistring for denne låta i delfinalen, men den er nå her likevel. Budskapet i låta er verdt å lytte til, men uttrykket mangler liksom noe. Men Annprincess hevder at hun elsker å stå på scenen, men klarer ikke helt å overføre den elskoven inn i scenespråket.

Det er for statisk, for sparsommelig og samtidig desperat - ikke en heldig kombo. Som følge av det blir altså låta enda litt mindre spennende. Hun har i alle fall en kraftfull vokal å kommunisere med, så vi får la den stå igjen som høydepunktet her.

Gothminister – «We Come Alive»

Gothminister - We Come Alive Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Bjørn Alexander Brem

Juristen Bjørn Alexander Rem står inne i sitt alterego Gothminister, og bare paradokset i paragraf og paranormal (hihi) er nok til å få favorittstempel i mine øyne. Gothminister representerer alle innesperrede lik, en ganske utslitt skrekktrope. Men som jeg alltid sier: Hvis du hører en låt det føles umulig å høre ellers i året, har MGP-formatet skjedd fyllest.

Dette er med andre ord en låt som du selvfølgelig aldri kan vente å se vinne Grammy, men du kan enkelt se den vinne Eurovision. Det eneste aberet er at det virker å alltid være minst to metall-alibi i disse konkurransene, og i den internasjonale finalen er det nok bare plass til én. Vi får håpe det blir Gothminister om han skulle stikke av med seieren i kveld.

Ingrid Jasmin – «Eya»

Ingrid Jasmin - Eya Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Ingrid Jasmin Vogt og Jonas Kroon

Jeg er fortsatt drittlei av at folkemusikk-i-ny-drakt er en like bombesikker ingrediens i MGP som slips rundt huet er det på julebord. Det er et vågestykke å begi seg ut på å finne det nye krydderet i den tradisjonsrike folkemusikkfornyelsen, og i år er det Ingrid Jasmin som stiller med spicy reggaeton.

Men jaggu er det sjelden det blir ordentlig møl av denne oppskriften. Ingrid Jasmin går på scenen med en fryktinngytende selvtillit og dundrende vokalkraft. Hvis man klarer å overse munnharpe-møter-palmesus-viben, er dette definitivt en utfordrer til seieren i kveld.

Det er aldri et minus å ha et veldig hooksterkt refreng med en melodi som fester seg umiddelbart. Det skader heller ikke at Ingrid Jasmin er en meget habil danser, og her har hun løftet seg betraktelig siden delfinale 1. Også er hun jo veldig fet, da!

Miia – «Green Lights»

MiiA - Green Lights Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Benjamin Dan Ravn Fahre, Mia Virik Kristensen, Mugoshi David Nhonzi, Emelie Hollow og Ida Botten

Jeg har hele veien savnet et ordentlig smell i denne låta. Ingen tvil om at MIIA har stablet på beina et stykke ordentlig potensial her, men det føles som at arrangementet svikter låta litt.

For å sitere meg selv: den er som en champagnekork som sitter dønn fast. Oppbygningen til refrenget er så dødskul at det påfølgende antiklimakset føles som en ordentlig klaps i trynet.

Jeg syns også MIIA har gjort noen merkelige scenografiske valg i kveld. De grønne lysene som skal bære låttittelen ser merkelig nakne ut, og låta er ikke god nok til å erobre scenen helt på egen hånd. Nei, «Green Lights» er nok ikke svanger med en Eurovision-finaleplass.

Margaret Berger – «Oblivion»

Margaret Berger - Oblivion Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Margaret Berger, Anders Kjær, Monika Engeseth og Sivert Hjeltnes Hagtvedt

Ja, Margaret Berger er vel en slags vordende legende i norsk musikkhistorie. Hun har produsert på høyt nivå i 20 år, og i år står hun som bookmakerfavoritt i MGP. Ved første gjennomlytting hang jeg meg opp i enda et ubegripelig oppbrukt triks i MGP-sammenheng: Robyn-beaten.

Jeg lurer på om Robyn skjønte hva hun skapte da hun revolusjonerte dancepopen med «Body Talk»-platene i 2010. Det særegne synthdraget står fortsatt som en bauta i samtidens popmusikk i alle fall. Via Gabrielles «Ring Meg» har vi nå kommet til Margaret Bergers «Oblivion».

Også her syns jeg det mangler noe for å komme helt til mål. Jeg syns verset harmonerer dårlig med refrenget, og oppbygningen blir dermed ufullstendig. Men når man endelig kommer dit er det jo bare fryd og gammen. Hooky, dansbart og barskt. På scenen viser også Berger sin rutine, og selv om hun ikke kan danse klarer hun på et vis å dominere der oppe. Denne er bedre ved andre og tredje gjennomlytting! Begynner å forstå favorittstempelet.

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo – «Judge Tenderly of Me»

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo - Judge Tenderly of Me Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Dag Erik Oksvold, Alexander Pettersen og Anne Fagermo

Denne nydelige countryballaden ga meg en ordentlig overraskelse i andre delfinale. Det er altfor sjelden det produseres skikkelig country på god, gammel oppskrift i Norge – i alle fall som får presentere seg på disse store scenene.

Urettferdig, men denne låta er en genuint god countrylåt. Oksvold går av og til nesten i popvokal-fella, men heldigvis er Fagermo tvers gjennom hatt, hest og harmoni. Disse treffer hverandre glimrende i refrenget og synger hverandre gode.

Jeg tror dessverre ikke låta har nubbesjans i kveld, langt mindre i en Eurovision-finale. Den er kanskje til og med for god for denne type konkurranse? Man merker at energinivået ikke tåler en så stor omveltning på så kort tid, og da sklir det fort på sin egen vakre hestesko. Men denne kommer jeg definitivt til å høre på mye fremover.

Gåte – «Ulveham»

Gåte - Ulveham Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Sveinung Eklo Sundli, Ronny Graff Janssen, Marit Jensen Lillebuen, Gunnhild Sundli, Magnus Børmark og Jon Even Schärer

Gåte, som har vært gjennom kontroverser allerede før finalen, er også levende legender. En trofast fanskare har hjulpet dem til finalen – selv syns jeg den er litt for rotete, men kanskje jeg bare er for tjukk i huet til å henge med.

Gåte er definitivt et av Norges mest innovative og unike band, så at de er bookmakerfavoritter i kveld er ingen overraskelse. Et bidrag basert på en eldgammel kulokk er et bevis på at disse folka overhodet ikke forholder seg til de rådende MGP-idealene, i alle fall. Dette kan fort bli litt for «World of Warcraft» for noen, men for dem det treffer, er det vel et av årets høydepunkt.

På hjemmebane i Trondheim trer Gunnhild Sundli inn i sin mytologiske sceneskikkelse og viser hvorfor denne gjengen er ikoniske for norsk naturmusikk. Det er rått, upolert og gjennomført, og Gunnhilds scenespråk er virkelig noe helt eget. Jeg kommer likevel ikke helt unna den kaotiske følelsen, spesielt i crescendoet – låta er akkurat litt for anmasende for meg, men jeg blir på ingen måte overrasket over en Gåte-seier i dag.

Super Rob og Erika Norwich – «My AI»

Super Rob, Erika Norwich - My AI Du trenger javascript for å se video.

Tekst og melodi: Lars Horn Lavik, Super Rob, Erika Norwich og Kristian Liljan

Her har vi KI-djevelens magnum opus i egen meget høye person: Super Rob. Erika Norwich og gjengen har begått en av den offentlige musikkens største kardinalsynder – de har brukt KI til å lage en låt. Riktignok påstår de at Super Rob bare har vært delvis involvert, men bare 1% er for mye. Mange er nok uenige, men jeg vil helst ikke ha noe særlig mer av dette fremover.

Uansett! Låta i seg selv er ikke så gæren, men problemet for Erika Norwich er at KEiiNO har gjort mye av det samme, bare mye bedre. Daze, Toybox og Aqua er inspirasjonskilder også her, men den evige KI-bismaken ligger hele tiden og ulmer. Pastisjen rundt låta er definitivt gjennomført og tidsriktig, men er det først og fremst rein Aqua (Barbie Girl)-kopi, da?

Jeg skjønner imidlertid at denne får mange avspillinger, den treffer antagelig de aller yngste av oss, samtidig som den flørter uhemmet med min egen millenial-generasjon. Erika Norwich skal ha honnør for å forstå MGP-formatet og drar på med en skikkelig køddelåt, men dette ublu forsøket på å legitimere bruk av KI i låtskriving er altfor vrient å komme over.