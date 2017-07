Gåseinvasjon gir tidligere jaktstart

Store flokker med 500 til 700 grågjess som slår seg ned på et jorde og spiser og skiter, skaper problemer i jordbruket, melder Nationen.

26. juli

Noen kommuner i Nordland, Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Møre og Romsdal setter derfor i gang tidlig jaktstart, allerede fra 26. juli. Ordinære jakttider på grågås er fra 10. august til 23.

desember.

Tore Bjørkli er landbruksdirektør i Sør-Trøndelag. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Gåsa liker å beite på innmark. Færre og mindre bruk har faktisk bidratt til enda større belastning på jordbruksområdene som er igjen. Grunnen er at gåsen er kresen, og velger også de beste arealene å beite på.

Mye møkk

– Når det kommer tusenvis av dem på et mindre område, som de beiter opp og skiter ned, så får man et stort problem. Skitten gjør at bøndene får med møkka når de høster, og det gjør foret dårligere, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen i Trøndelag til avisa.

Norsk institutt for naturforskning (Nina) anslår at det er mellom 16.000 og 21.000 par grågjess som hekker i Norge.