Den nyskrevne låten og musikkvideoen «Trønder» ble lansert under fylkestinget i Namsos onsdag denne uka.

For 500.000 kroner har det sammenslåtte fylket fått en musikkvideo der kjente trønderske fjes som Bjarne Brøndbo, Petter Northug, Idar Vollvik, Anne B. Ragde og Emma Bones er med.

På to døgn har musikkvideoen blitt delt over 6900 ganger, og hatt over 400.000 avspillinger på Facebook.

MANGE TRØNDERSKE KJENDISER: Skuespiller Ane Dahl Torp er med i musikkvideoen «Trønder». Hun er aktuell i rollen som den trønderske fotballtreneren Helena Mikkelsen i NRK-serien «Heimebane». Du trenger javascript for å se video. MANGE TRØNDERSKE KJENDISER: Skuespiller Ane Dahl Torp er med i musikkvideoen «Trønder». Hun er aktuell i rollen som den trønderske fotballtreneren Helena Mikkelsen i NRK-serien «Heimebane».

– Selvfølgelig sa jeg ja!

Skuespiller og komiker Lisa Tønne er også med i musikkvideoen – «skaptrønder» som hun er. Tønne vokste nemlig opp i Trøndelag.

– Selvfølgelig sa jeg ja! For alle vil vel spille med flinke folk, skriver hun i en SMS til NRK.

TRØNDER: Skuespiller og komiker Lisa Tønne synes det har vært gøy å være med og spille inn musikkvideoen som nå går viralt. Foto: Morten Andersen / NRK

– De tre geniene som har laget denne videoen er de samme tre geniene som skriver musikalen jeg skal være med i på Trøndelag Teater, «Tordenskjold». Da var det kjempegøy å få synge en verselinje i denne trønderlåten som gutta har dratt ut av jakkeermet, skriver Tønne.

– Så verken jeg eller Petter Northug kan ta ære for at dette ble en hit. Hedres de som hedres bør: Olve Løseth, Mads Bones og Kyrre Havdal. Hurra for flinke folk!

Mads Bones synes det er kjempegøy at fylkeslåten «Trønder» har tatt såpass av.

– Det er kjempeartig! Det ryr inn med tilbakemeldinger fra resten av landet og fra utlandet. Da må vi ha gjort noe riktig, sier Mads Bones som har vært med på å skrive og komponere sangen.

En overraskende suksess

RØRENDE: Tore O. Sandvik synes den nye trønderlåten er rørende og fengende. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener fylkeslåten allerede er en stor suksess,

– Jeg går og nynner på den hele tida. Det vil jeg kalle en suksess. Målet har jo vært å skape en samlende låt for å markere sammenslåingen av fylkene. Vi vil vise hvem vi er og vi skal markere oss på norgeskartet, sier fylkesordføreren til NRK.

– Låten er smittsom

OVERRASKET: Produsent Lasse Berre er overrasket over hvor mange som har sett videoen. Foto: LASSE BERRE / www.berre.no

Lasse Berre har produsert musikkvideoen og er overveldet over responsen den har fått.

– Låten er jo nærmest pandemisk smittsom. Du får den bare ikke ut av hodet, og du blir i godt humør av å høre den, sier Berre til NRK.

– I tillegg blir den jo spilt veldig mye, mye mer enn det vi hadde trodd på forhånd. Nei, du blir stolt av å være trønder når du ser denne videoen.

Engasjerer folk i hele landet

Politisk kommentator i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, er ikke like imponert over den nye trønderlåten.

FENGET IKKE: Tone Sofie Aglen synes sangen er klein. Foto: NRK

– Nei, jeg synes den var litt klein, for å si det sånn. Den fenget ikke meg akkurat, men det er jo imponerende hvor mange som har lastet den ned og hørt den. Så de har jo truffet noe folkelig her, sier Aglen til NRK.

Kulturminister – og selv trønder – Trine Skei Grande (V) er blant mange mennesker som har latt seg begeistre av den nye fylkessangen «Trønder»:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.