På Dovrebanen har tre tog stått stille natt til lørdag. Det har ført til timevis med venting for mange passasjerer.

Det er snakk om ett kveldstog som har havarert, samt to nattog som ble stående etter en kjøreledning ble revet ned.

24 minusgrader

Togstansen skjedde mellom Dovre og Dombås.

Her ble passasjerene evakuert ut etter flere timer med venting.

Passasjerer forteller til VG at de satt på toget i fire timer uten lys og varme.

Flere frøys, var sultne, og det var ikke mulig å tappe ned toalettene, forteller passasjer Anne Granheim til avisa.

Det skal ha vært rundt 24 minusgrader i området.

Tok med kontaktledning

For nattogene skyldes problemene at det ene toget tok med seg litt av kontaktledningen ved Otta stasjon. Det forteller pressevakt Olav Nordli ved Bane Nor til NRK.

At passasjerene har blitt sittende og vente såpass lenge skyldes at fagfolk må jorde anlegget.

– Det er beklagelig at sånt skjer. Ellers ser det ut til å ordne seg forholdsvis raskt, sa Nordli til NRK like etter klokka 8.

Feilen berører togene mellom Oslo og Trondheim.

På sørgående tog sitter blant andre Marie Bang Forsmo (19). Hun går på idrettslinja ved Mosjøen Vgs og var i utgangspunktet på tur til treningsleir i Lanzarote.

Så stoppet toget.

– Det har vært stopp i over seks timer. Det er veldig kjipt. Nå rekker vi ikke flyet, sier hun til NRK.

Marie Bang Forsmo ventet på toget i over seks timer før det begynte å gå igjen lørdag morgen. Foto: Privat

Håper fortsatt

Lørdag morgen sitter elevene inne på toget og ringer rundt for å prøve å få booket om billettene sine.

– Hodene henger nå. Dette er ikke den festligste gjengen jeg har sett, sier 19-åringen.

Hun har ikke helt gitt opp å komme seg i veg.

– Selv om det er dårlig stemning tror jeg det er litt håp. Vi har jo jobba i tre år for å prøve å komme oss på denne turen.

Åpnet igjen

Togstansene fører ikke til problemer for dagtogene fra Oslo og Trondheim.

Det gikk tog i 8-tida fra begge kanter.

– Banen er åpna for togtrafikk. Vi fortsetter å feilrette, sa Nordli klokken 9.15.

Passasjerene på det sørgående toget, som gjengen fra idrettslinja, ble sittende om bord.

Her var det varme, i motsetning på det nordgående hvor folk har blitt evakuert og plassert på hotell.

Det forteller informasjonssjef Hilde Lyng ved SJ til NRK.

– Hovedproblemet vårt er at vi ikke får tak i busser.

– Men nå er kjøreledning på plass, så togene kan begynne å gå. De reisende får være med – men de kan også velge å vente og reise med dagtog, dit de kom fra eller dit de skulle.

Hun legger til at problemet nå er at togene er på feil sted. Det gjør at togene går med annet togmateriell enn de egentlig skulle gått med.