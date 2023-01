– Hvis vi snakker om et nordisk luftoperasjonssenter som styrer luftmakten i Norden, så snakker vi om en ganske formidabel luftmakt.

Det sier sjefen for Luftforsvaret i Norge, Rolf Folland.

– Det kan virke avskrekkende på en hver aggressor, sier han.

Folland sier at det er sannsynlig at nabolandene Sverige og Finland kommer til å bli medlemmer av Nato. I så fall bør Norden ha et felles forsvar, sier han.

Et felles, nordisk luftoperasjonssenter vil bety et luftforsvar med rundt 250 topp moderne kampfly.

Arbeidet for et bedre samarbeid er i gang i Sverige, Norge og Finland. Folland sier at de allerede ser på muligheten for å styre hele luftforsvaret fra et sted.

– Det er mange ting som peker på at det vil være gunstig for oss, sier han.

Forslaget har blitt godt mottatt.

– Det er stor positivisme blant mine nordiske kollegaer til å få til dette. Det er også stor støtte fra andre allierte, sier Folland.

Sjefen for Luftforsvaret i Norge, Rolf Folland, har tatt initiativ til et felles, nordisk luftoperasjonssenter. Foto: Jøte Toftaker

Ser på mulighet for samarbeid

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt lanserte samme ide da VG intervjuet han i Davos tidligere denne uka.

Bildt tror at Sverige og Norge kan komme å få et delvis felles luftforsvar.

– Det er klart at det vil bli integrert og samarbeidet om når Sverige og Finland blir medlemmer av Nato, sier Bildt til avisa.

Norges forsvarsminister, Bjørn Arild Gram var fredag i Tyskland for å diskutere hjelp til Ukraina. Han er heller ikke fremmed for et slikt samarbeid i luftrommet.

– Det er store muligheter i et forsterket nordisk forsvarssamarbeid nå når alle nordiske land blir medlemmer av Nato. Det er veldig positivt med initiativ for å se på de mulighetene, sier Bjørn Arild Gram.

Forsvarsministeren sier at de har satt i gang et omfattende arbeid.

– Så venter vi på et fagmilitært råd og en forsvarskommisjon, for at vi skal konkretisere dette videre, sier Bjørn Arild Gram.