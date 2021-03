Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det sa jeg umiddelbart nei til. Det var helt uaktuelt for meg, sier Frode Revhaug til NRK tirsdag kveld.

Frosta-ordføreren har i hele kveld vært i kommunestyremøte i hjemkommunen. Helt uvitende har han nå blitt en del av ukens store sak, der Moldes ordfører gikk ut og kritiserte Oslo for sin koronahåndtering.

En kritikk statsminister Erna Solberg i kveld beklaget.

Ble spurt om han ville bidra

Det var statssekretær til Erna Solberg, Peder Egseth, som spurte Revhaug om også han ønsket å støtte kritikken fra Molde-ordføreren.

Egseth er trønder selv, og kjenner Revhaug fra før.

Men å bidra i saken, var uaktuelt for Frosta-ordføreren.

– Jeg vil ikke gå ut og kritisere politikere eller andre som står midt i bekjempelsen av pandemien. Det er helt uaktuelt for meg, så jeg sa umiddelbart nei til det.

Han er også klar på at han syns Molde-ordførerens utspill ikke kom heldig ut.

– Jeg syns det var et helt unødvendig utspill, sier Revhaug til NRK.

Beklager

Statssekretær Peder Egseth har tirsdag kveld sendt ut en pressemelding der han forklarer kontakten han hadde med Molde-ordføreren og Revhaug.

– Saken har av enkelte blitt fremstilt som noe bestilt av Erna Solberg og resten av partiledelsen i Høyre. Det er ikke sant. Verken partiledelsen, statsministeren eller Bent Høie kjente til min kontakt med Torgeir eller utspillet før det ble publisert i VG. De var heller ikke klar over at jeg lørdag hadde vært i kontakt både med Bård Ludvig Thorheim og NRK i forkant av hans deltakelse på NRK Kveldsnytt og søndag om hans utspill i VG som ble publisert i går, eller at jeg på telefonen til Frosta-ordfører, Frode Revhaug, i en samtale om smått og stort lørdag ettermiddag, sa at Torgeir skulle ha et utspill i VG om økt smittetrykk Oslo og at jeg kunne sette ham i kontakt med VG hvis han ville være med, noe han ikke ønsket.

Han beklager hvordan saken har blitt.

– I min jobb har jeg daglig dialog med pressen og med Høyres partiorganisasjon. Slik er det. Likevel har min involvering her ikke vært heldig. Verken for Statsministerens kontor eller Erna. Jeg beklager at jeg har bidratt til utspill og innsalg som har bidratt til å skape konflikt mellom ulike kommuners håndtering av koronasituasjonen.