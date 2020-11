Sverre og Jonathan har hjulpet til med å renske kystkommunen for plastsøppel

– Bare på en time her på Kvernøya plukket vi mange sekker med plastsøppel. Det er skremmende å se all søpla vi finner i fjæra. Søppelet kommer ikke bare fra områdene rundt oss, men også fra utlandet, forteller 13 år gamle Jonathan Strand til NRK.

Han har bidratt sitt til en storstilt ryddejobb i kystkommunen de siste ti årene.

85 kilometer strandlinje på rundt 1000 holmer, øyer og skjær er ryddet. Tonnevis av plast er plukket.

FINNER MYE PLAST: Malin Hårstadstrand er en av mange ungdommer som har ryddet søppel i hjemkommunen sin. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Gjort uten offentlig støtte

Andre kommuner i Norge har også satset mye på plastrydding de siste årene. Det har som regel vært finansiert av det offentlige. I Flatanger har tre oppdrettsselskaper organisert plastryddingen.

FINNER MYE PLAST: Jonathan Strand fyller sekk etter sekk med plastsøppel fra strendene. På havbunnen verden over ligger det 14 millioner tonn mikroplast, anslår australske forskere. Mye av plasten ender langs kysten av Norge. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det startet da jeg så all plasten som lå rundt om i fjæra over alt i kommunen vår, forteller Helge Staven fra oppdrettsselskapet Salmar.

Han fikk med seg to andre oppdrettsselskaper, Bjørøya og Mowi. Siden har de fått ungdom og frivillige til å rydde søppel langs strendene i kystkommunen. Uten at det har kostet det offentlige noe som helst.

– Vi har vel brukt rundt 5 millioner kroner på dette arbeidet. Nå ser vi virkelig resultatet av det, sier Staven.

At kommunen kan regnes som ryddet for plastsøppel på strender, holmer og skjær er unikt, ifølge Staven.

– Jeg har sjekket litt og ingen andre har visst klart dette før.

– Fælt å tenke på

For noen år siden lå det fullt av plastsøppel på Hamnarøya helt ute ved storhavet, Folda. Nå er alt borte.

– Tenk på fisken som får i seg all plasten i havet. Det er fælt å tenke på at folk bare kaster fra seg søppelet som igjen havner i havet, sier Malin Hårstadstrand fra Lauvsnes skole. Hun har vært med på ryddedugnaden.

– Dette er for fuglene, fiskene, miljøet, ja for oss alle. Det er rent og pent over alt langs strendene våre nå, sier Helge Staven.

PLASTFRI SKJÆRGÅRD: I dag finnes det nesten ikke søppel rundt om i skjærgården i Flatanger. Her fra Hamnarøya ytterst mot Folda. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Sommerjobb til ungdommer

Bård Sandnes i Midtre Namdal Avfallsselskap er svært imponert over ryddingen i Flatanger, og at de er først ute i hele landet.

– Det er helt utrolig hva de har fått til, og hvor mye søppel de har ryddet gjennom disse årene. Vårt bidrag har vært å sette ut containere og kjøre bort all søpla. Dette er et utrolig viktig bidrag for et bedre miljø, mener Sandnes.

Oppdrettsselskapene har de siste årene ansatt ungdommer som har ryddet plastsøppel ute på øyer, holmer og skjær.

SAMARBEIDER: Oppdrettsselskapene i Flatanger samarbeider om søppelryddingen i kommunen. Fra venstre ser vi Alexander Hartvikøy, Raymond Johansen og Helge Staven. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Ungdommene fått sommerjobber og vi ser også at det har blitt enklere å rekruttere ansatte til selskapene våre etter at vi startet med dette, sier Helge Staven i Salmar.

Men ungdommene i Flatanger er skeptiske til framtida med alt søppelet som finnes i havet. De tror ikke de er ferdige med å rydde ennå.

– Det er utrolig hvor mye søppel det er i havet. Rett og slett skremmende. Dette er nok en jobb vi må fortsette med, sier Sverre Størker Angen Vibstad.