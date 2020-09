– Vi skulle helst ha vært det tredobbelte i antall. Det er veldig stort behov. Vi kunne glatt hatt seksti personer i arbeid, og de hadde hatt fullt opp i flere år med rydding, sier daglig leder ved Mausund feltstasjon, Odd Arne Arnesen.

Profesjonelle kystrenovatører jobber på spreng i området ytre kyst av Trøndelag. Her i havgapet har det drevet i land søppel i mange årtier.

Magnus Riise (29) gikk nettopp fra jobben som lærer i Skaun kommune, til heltids kystrenovatør. Han mener valget var enkelt.

– Det betyr mye for meg å hjelpe til med å rydde opp havsøppel. Jeg er opptatt av miljø, og jeg har tenkt på dette en stund. Nå meldte sjansen seg, så valget var enkelt, sier Riise.

Mausund feltstasjon koordinerer ryddearbeidet.

FYLLER BÅTER MED SKROT: Å fylle en båt med søppel tar ikke lang tid. Bekymringen er om man rekker over alt før det blir til mikroplast. Foto: Morten Andersen / nrk

Overveldende respons

Staben ved feltstasjonen er akkurat utvidet med åtte personer, nå er de 22 profesjonelle søppelukkere, såkalte kystrenovatører.

Da stillingene ble lyst ut, var responsen overveldende.

– Vi lyste ut åtte stillinger og fikk 78 søknader. Det som er litt moro er at så å si alle 78 var aktuelle for jobben, sier Arnesen.

Bare utenfor Frøya kommune er det ikke mindre enn 5–6000 øyer. Alle med sin dose gammelt skrot som har drevet inn fra havet i mange årtier, uten at noen har nådd ut til, eller brydd seg om å plukke det opp.

VILLE ANSATT FLERE: Daglig leder ved Mausund feltstasjon, Odd Arne Arnesen, skulle gjerne ansatt flere kystrenovatører, men gleder seg over at staben er utvidet og at det var veldig mange som søkte på stillingene. Foto: Morten Andersen / nrk

Kystrenovatørene rydder i disse dager i Froan. Dette er egentlig et relativt uberørt område.

– Vi finner plast her som har ligget såpass lenge at den har begynt å smuldre opp, da blir den til mikroplast og vi greier ikke å samle den inn. Innen et par år er det for sent å finne den, sier Arnesen.

Kystrenovatørene finner ikke bare gammel plast og avfall. Innimellom dukker det også opp døde dyr som har satt seg fast i søppelet.

– En dag fant vi tre minker og en oter som var gåen. De hadde sikkert rota seg oppi og surret seg fast. Det er trasige greier, sier kystrenovatør Peder Hilmarsen.

Tusen kubikk plast i år

Trøndelag er pilotområde når det gjelder å bruke dedikerte kystrenovatører til å rydde ytre kyst.

Så langt er det samlet inn tusen kubikk med søppel i år.

LIKER JOBBEN GODT: Peder Hilmarsen (53) har jobbet som kystrenovatør i fire år. Han liker jobben veldig godt, og er glad de har fått utvidet staben med åtte personer. Foto: Morten Andersen

Prosjektet heter «Rydd Norge Trøndelag» og er et samarbeid mellom kystkommuner, Fylkesmannen, Handelens miljøfond og private ryddeaktører.

Målet er at førti prosent av alle de prioriterte områdene på ytre kyst av Trøndelag skal være ryddet innen tre år. Det er beregnet at dette vil kreve mellom hundre og hundre og femti tusen ryddetimer.

– Det er veldig godt å få bidra personlig til å faktisk plukke søppel. Man føler seg litt hjelpeløs når man ser hvor mye søppel det fins i havet over hele verden. Da kjennes det litt godt å få gjøre det selv, sier Riise.

De åtte nye renovatørene betyr også mye for sysselsettinga på Mausundvær. 22 kystrenovatører er verdifulle arbeidsplasser. Hilmarsen er en av dem som har vært med siden oppstarten.

Beregninger viser at det vil koste mellom 75 og 145 millioner kroner, bare å få ryddet de utvalgte områdene av ytre kyst i Trøndelag.

Tanken er at framgangsmåten som er brukt i Trøndelag, kan bli en mal for andre deler av Kyst-Norge.

– Jeg har vært med siden oppstart for snart fire år siden. Det har vært bra. Det er nok noen av de beste jobbene jeg noen gang har vært borti. Det er bare å se seg rundt, så er det mye søppel å finne. En må gjøre det beste ut av det, sier Hilmarsen.