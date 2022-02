Bekrefter benkeforslag – Strømøy blir motkandidat som ny RBK-leder

– Tore Strømøy er rett mann.

– Du stiller benkeforslag for Strømøy som ny RBK-leder på årsmøtet?

– Ja, det gjør jeg.

Det sier konsernsjef i Riiskonsernet og RBK-medlem Frithjof Riis til NRK.

Riis har vært sponsor i Rosenborg så langt tilbake som 60-tallet, i større og mindre bidrag i forskjellige perioder.

– RBK trenger nye tanker og ny vind i seilene. Vi må tilbake til det klubben var kjent for. Tore har gode ideer og en god tankegang. Han kan klare å få entusiasmen tilbake i klubben.

Frithjof Riis bekrefter at han stiller benkeforslag på Tore Strømøy. Foto: Riis bilglass

Motkandidat

Dermed blir Strømøy motkandidat til Cecilie Gotaas Johnsen på årsmøtet der medlemmene avgjør hvem som blir leder i klubben.

Gotaas Johnsen sa til NRK torsdag at hun virkelig har lyst til å lede Rosenborg i tiden framover.

– Det er spennende, motiverende og ærefullt, sa Gotaas til NRK.

Riis sier at Gotaas Johnsen sikkert er en god kandidat, men ønsker seg Strømøy fordi han ikke har fortid i styret, noe Gotaas Johnsen har.

– Jeg er usikker på hva hun representerer, men hun har sikkert gode kvaliteter. Men vi trenger et friskt pust inn, sier Riis.

Takker ja

Fredag kan også Strømøy selv bekrefte at han takker ja til benkeforslaget.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg er interessert i jobben. Jeg kan bekrefte at jeg har blitt vurdert av valgkomiteen, og jeg vil ikke si nei til benkeforslaget.

Han har også tidligere vært tydelig på at han ønsker jobben som RBK-leder.

– Hvis jeg skal inn, er det for å jobbe mye. Jeg går ikke dit kun for å sitte som formann og sole meg i glansen av å ha et slikt verv.