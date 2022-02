NRK erfarer: Gotaas Johnsen innstilt som ny styreleder i Rosenborg

I kveld møtes medlemmene i Rosenborg for å høre valgkomiteens innstilling til nytt styre i klubben.

Det har lenge vært kjent at Ivar Koteng er ferdig som styreleder, og at valgkomiteen måtte finne en ny kandidat.

NRK kunne tidlig erfare at Cecilie Gotaas Johnsen var en av kandidatene til å ta over roret.

Nå sitter NRK på informasjon om at det er Gotaas Johnsen som blir lederkandidaten fra valgkomiteen.

Kan bli historisk

Gotaas Johnsen tidligere proffsyklist og fotballspiller.

Hun vant blant annet tre cup- og seriemesterskap med Trondheims-Ørn på 90-tallet.

I tillegg har hun vunnet NM-gull i sykkel, og er i dag sjefstrateg i Equinor.

Gotaas Johnsen er styremedlem i klubben, og blir nå leder hvis medlemmene går inn for valgkomiteens innstilling på årsmøtet i slutten av april.

Hvis hun blir valgt, blir hun også den første kvinnelige styrelederen i Rosenborg.

NRK har prøvd å få en kommentar fra Gotaas Johnsen så langt uten hell.

Kan bli fusjon

Det er også ventet at Rosenborg og Rosenborg Kvinner slår seg sammen til en organisasjon på årsmøtet.

Derfor har valgkomiteen slik NRK forstår det jobbet med et forslag til nytt RBK-styre der det kommer inn representanter fra dagens to styrer.

Valgkomiteens leder Skjalg Nesjan ønsker ikke å kommentere Gotaas Johnsen sitt kandidatur eller noen andre navn.

– Innstillingen presenteres først for medlemmene i et digitalt medlemsmøte, deretter til media. Slik har praksis vært i mange år, skriver Nesjan i en SMS til NRK.

Benkeforslag?

Det kan også denne gang bli et interessant årsmøte. Det er allerede kjent at TV-profilen Tore Strømøy ønsker jobben som styrelder i klubben.

Det er også opprettet en egen Facebook-gruppe som kjemper for at Strømøy skal bli ny styreleder.

Dermed kan det tyde på at det kan komme et benkeforslag for kandidaten på årsmøtet i april, uten at NRK sitter på noe konkret informasjon om at noen vil komme med et benkeforslag for Strømøy.