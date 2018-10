Etter at et amerikansk kampfly ble fullstendig ødelagt under trening i South Carolina i USA forrige måned, valgte forsvaret sette alle de norske F-35 kampflyene på bakken.

Flyforbudet er nå opphevet, og ifølge forsvaret er alle flyene sjekket uten at det er funnet noen feil på dem.

Sjekket drivstoffrør

Diederik Kolff, sjef for luftkapasitet i forsvarsmateriell, sier til NRK at flyet som krasjet i USA hadde samme drivstoffrør som de norske.

– Vi fikk melding om at det var veldig sannsynlig at flyet krasjet på grunn av et brudd i et drivstoffrør på motoren.

Meldingen kom onsdag kveld, og arbeidet med å sjekke alle flyene ble satt i gang i dag tidlig. Flyene skal ha blitt klarert torsdag formiddag.

– De operative konsekvenser er begrenset til at pilotene har mistet en halv dag flyging med disse flyene, sier Kolff.

Det var 28 september at et F-35-fly havarerte under trening i USA. Piloten skjøt seg ut, og kom uskadd fra hendelsen.