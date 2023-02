Guttene i Silje-saken renvasket etter 28 år

Fredag fortalte statsadvokat Per Morten Schjetne om avgjørelsen sin.

Statsadvokat Per Morten Schjetne mener de tre guttene må anses som uskyldige i dødsfallet på Silje Marie Redergård Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vi har på bakgrunn av den etterforskninga som er gjennomført ikke kunnet konkludere med hvem som påførte Silje vold, sier statsadvokat Per Morten Schjetne ved Trøndelag statsadvokatembeter.

Den nye etterforskninga av volden akebakken på Tiller i Trondheim i 1994 har ikke greid å avdekke hvem som utøvde vold mot fem år gamle Silje Marie Redergård.

– Det ligger ingen gradering av skyld i den avgjørelsen. Det er også veldig viktig for meg å få frem at vi må iaktta uskyldspresumsjonen her. Det betyr at alle de tre guttene er å anse som uskyldige, sier Schjetne.

– Rørt og kjempeglad

Det var 15. oktober 1994 at fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke på Tiller i Trondheim. Bare ett døgn seinere ble tre gutter på 4, 5 og 6 år utpekt av politiet som ansvarlige for å ha mishandlet henne til døde.

I dag er de alle tre i 30-årene.

To av de tre mennene fikk beskjeden om avgjørelsen til Statsadvokaten på et hotellrom i Trondheim i formiddag.

– Jeg er rørt og kjempeglad, sier femåringen til NRK.

– Det føles helt fantastisk å bli renvaska, fortsetter han.

Også seksåringen er fornøyd med dagens avgjørelse.

– For en lettelse! Jeg har gått fra å bli ansett som en skyldig i en drapssak i 28 år til å bli uskyldig.

Samtidig er det med en viss bismak han i dag ble renvaska.

– Politiet tar ikke ansvar for det de gjorde mot oss den gangen, sier seksåringen.

NRK har i dag vært i kontakt med Siljes mamma. Hun skriver i ei tekstmelding at hun ikke ønsker å komme med noen uttalelse enda.

Seksåringen har levd med stemplet som drapsmann i 28 år. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Kritiserer etterforskninga

Statsadvokaten mener det ikke er mer etterforskning politiet kan gjøre for å gi svar på hva som skjedde med jenta.

Formelt ble saken mot guttene henlagt fordi de var mindreårige og dermed ikke kunne dømmes og fengsles.

Men stempelet som drapsmenn har fulgt guttene siden den gang.

Dette er Silje-saken: Barna som fikk skylden for venninnens død

Statsadvokaten har ikke evaluert etterforskninga politiet gjorde i 1994 ut over det som er nødvendig for å vurdere de opplysningene som kom frem under etterforskninga.

«Vi konstaterer imidlertid at etterforskningen i 1994 ble avsluttet for tidlig. Dette gjelder som nevnt ovenfor særlig sikring og analyse av beslag politiet hadde foretatt.»

Det var i NRK Brennpunkts dokumentarserie «Drapet i akebakken» i NRK TV i november i fjor at saken ble tatt opp på nytt av politiet.

Her ble politiets etterforskning og avhørsmetoder i 1994 kraftig kritisert av en rekke eksperter, som advarte om muligheten for at guttene var blitt utsatt for justismord.

Kritikken førte til at statsadvokaten i Trøndelag bare uker etter «Drapet i akebakken» ble vist, beordret en gjenopptakelse av Silje-saken.

Siden begynnelsen av 2022 har politiet i Trondheim gjort 40 nye avhør i saken og analysert beviser. 30 av disse ble ikke avhørt i 1994. I tillegg er to av guttene avhørt på nytt.

Dagens avgjørelse betyr at politiet ikke hadde grunnlag for å peke ut de tre små guttene som skyldige i Siljes død.