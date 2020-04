Første koronadødsfall i Trøndelag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var en mann i 80-årene med veldig dårlig allmenntilstand som fikk påvist smitte på Havsteinekra i påsken, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen.

Dette er det første koronadødsfallet i Trøndelag. Garåsen sier dødsfallet er trist, men dessverre ikke overraskende. Tre ansatte og en vikar på Havsteinekra har de siste to ukene testet positivt på Covid-19.

Flere vikarer fikk påvist smitte

Rett før påske ble det kjent at flere vikarer fra samme vikarbyrå i Trondheim testet positivt på koronaviruset. Etter det ble det påvist smitte hos ansatte både ved Havsteinekra og Munkvoll helse- og velferdssenter.

– Er mannen smittet av vikarene?

– Vi kan aldri si 100 prosent sikkert hvem som har smittet hvem, men det første tilfellet med smitte ved Havsteinekra var hos en av vikarene, sier Garåsen.

Mannen som døde fikk påvist smitte etter vikaren, som hadde vært innom rommet til den avdøde. Så vidt Garåsen vet var vikaren ikke aktivt inne i stell av mannen i 80-årene.

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen forteller at mannen døde i går og at alle pårørende nå er informert. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Gjør ikke ytterligere tiltak

Trondheim kommune iverksatte tiltak for å høyne smittevernet ved de ulike sykehjemmene etter at vikarene fikk påvist koronasmitte.

Dødsfallet gjør ifølge Garåsen ikke at det settes inn ytterligere tiltak ved Havsteinekra.

– Det viser jo egentlig bare hvor aktpågivende man må være hvis man har vært utsatt for smitte og ta nødvendige forholdsregler. Det bekrefter bare at vi har en sårbar gruppe på sykehjem, og viktigheten av å holde smitten utenfor et sykehjem, sier helsedirektøren.