Høie vil ha sykehusene tilbake til normal drift

– Nå har sykehusene laget gode planer for en nødssituasjon med tilstrekkelig intensivkapasitet. Sykehusene skal opprettholde beredskapen, men jeg vil nå gi sykehusene i oppdrag å gå over til mer normal drift der det er mulig, sier helseminister Bent Høie til NRK.

Oppdraget vil bli gitt på fredag, forteller Høie. Før påske sa Helseministeren at koronaepidemien var under kontroll da tall viste at hver koronasmittet sannsynligvis smitter 0,7 personer.

– Store helsemessige konsekvenser for andre pasienter

– Hvorfor vil du åpne sykehusene for normal drift allerede nå?

– Det vil ha store helsemessige konsekvenser dersom vi ikke gjennomfører viktige undersøkelser og operasjoner på andre pasienter. Nå har vi i en mer oversiktlig situasjon og da kan vi ikke skyve på pasienter som også trenger nødvendig hjelp, og som kan få helsekonsekvenser, sier Høie.

UNDER KONTROLL: Bent Høie vil åpne for at sykehus skal driftes som normalt, men presiserer at de skal opprettholde beredskapen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han forteller at det også handler om at pasienter ikke har gått til fastlegen, og at ting dermed ikke er blitt oppdaget.

– Vi som pasienter må nå tenke at det er trygt å gå til fastlegen. Fastlegen har laget gode rutiner for hvordan en for eksempel skal unngå å bli smittet på fastlegekontoret.

En kvart million pasienter satt på vent

Koronasituasjonen har ført til at mer 250.000 pasienter har fått sykehusavtaler satt på vent de siste ukene, skriver VG.

Blant dem er migrenepasienter, barn som trenger dren i øret, ryggoperasjoner og gynekologiske undersøkelser.

Høies budskap gjelder også de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Vi bør begynne å behandle pasienter på en mer vanlig måte igjen, slik at mange av dem som har fått utsatt sine timer og operasjoner blir innkalt og får gjennomført det de skal gjøre, og ikke minst så skolehelsetjenesten og helsetjenesten for ungdom igjen begynner å jobbe som vanlig.

BEORDRET TIL NORMAL DRIFT: Sykehus rundt om i landet blir nå beordret til å gå tilbake til normal drift, samtidig som de skal være i koronaberedskap. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Hva er det du vil at sykehusene og den kommunale helsetjenesten nå skal gjøre annerledes enn det de har gjort den siste måneden?



– Det er rett og slett at en nå ikke utsetter operasjoner, men også begynner å kalle inn de som har fått utsatt sin operasjon. Men de må også opprettholde beredskapen i tilfelle vi kommer i en situasjon med økt smittespredning igjen.

Helsedirektør: – Utfordrende

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller åpningen av normal drift vil være utfordrende.

– Ettersom de fortsatt skal ha beredskapen for koronapasienter og intensivkapasitet, men meg bekjent er man i full gang med å ta opp igjen normalt aktivitet, sier Nakstad.

UTFORDRENDE: Det vil være utfordrende for sykehusene å opprettholde beredskap samtidig som å gå tilbake til normal drift, forteller assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad Foto: Heiko Junge / Heiko Junge



– Hvor lystne er sykehusene er på å starte med normal drift?

– De er veldig lystne på det, de tenker på pasientene sine og ser at det har hatt store konsekvenser for mange å vente en måned ekstra. Samtidig forstår man jo at man må ha beredskapen ved siden av ut 2020 sannsynligvis.

– Mange pasienter har opplevd dette som tungt

Bare i Rogaland har koronapandemien ført til at 17.000 planlagte timeavtaler og operasjoner har blitt avlyste eller utsatt. I Stavanger har de ikke planlagt ferdig hvordan dette skal skje, mens i Haugesund er de i gang.

– Vi starter nå gradvis opp med å øke planlagte operasjoner. Det gjør vi noe av denne uken, og så åpner vi mer opp i neste uke. Da begynner vi også med litt dagkirurgi, sier Olav Klausen, administrerende direktør i Helse Fonna, til NRK.

– Jeg vil tro at det er mange pasienter som har opplevd dette som ganske tungt. Men vi vet aldri 100 prosent hva konsekvensen er over tid for pasienter som får utsatt undersøkelser og behandling, derfor er det viktig å nå komme tilbake til mer normal drift, sier Høie.

Helseministeren presiserer imidlertid at man fortsatt må tenke gjennom bruken av legevakten, og heller gå til fastlegen.

– His du har symptomer på Covid-19, skal du ikke dukke opp verken på sykehuset, hos fastlegen eller på legevakten. Da skal du ringe på forhånd og avtale hvordan du skal gjøre det. Det er veldig viktig, sånn at du unngår å smitte andre pasienter.

Onsdag var antallet innlagte koronapasienter under 200 for første gang på tre uker. De siste tallene fra Helsedirektoratet viser at det 15. april klokken 12.30 var 190 personer som er innlagt på norske sykehus med covid-19.

– Alt i alt ser vi at sykehusinnleggelsene er nedadgående, og dette er positivt. Smittetallet er fortsatt lavt, sa Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet under tirsdagens pressekonferanse.