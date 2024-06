Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Pia Kildahl (39) fra Moss skal feire Pride for første gang som åpen bifil.

Hun opplevde at seksualundervisningen i hennes oppvekst var mangelfull, noe som gjorde det vanskelig for henne å identifisere sine følelser for det samme kjønn.

Marianne Gulli, leder av FRI, mener at samfunnets heteronormativitet kan skape barrierer for folk i å forstå seg selv som noe annet enn heterofil.

Kildahl har tidligere hørt bifile bli omtalt som «forvirret», men Ingun Wik fra Helsestasjonen for kjønn og seksualitet sier at fordommene mot bifile har minsket.

En undersøkelse fra 2022/2023 viser at mange ikke-heterofile er mindre tilfreds med livet sitt, og at antallet anmeldelser i hatkrim har økt for tredje år på rad.

For Pia Kildahl blir årets pride-feiring en milepæl. Hun har markert feiringen før, men i år blir første gang som åpen skeiv.

39-åringen fra Moss har i flere år kjent på følelser hun ikke har klart å beskrive. Men for kort tid siden falt brikkene på plass.

– Det føles godt, jeg er stolt over å være bifil. Jeg setter enormt pris på de positive meldingene jeg har fått i ettertid, sier Kildahl.

I slutten av tyveårene fikk Kildahl følelser for det samme kjønn. Da synes hun det var vanskelig å identifisere følelsene.

Kildahl opplevde at seksualundervisningen på skolen var mangelfull.

– I min oppvekst ble ikke seksuell orientering snakket om på samme måte som i dag. Jeg har svake minner om at det var undervisning på skolen. Jeg har hatt vonde følelser knyttet til at jeg ikke skjønte at jeg bifil før nå.

Ulike grunner til at noen blir lengre i skapet

At noen bruker lengre tid på å finne ut av legningen skyldes ulike ting. Det sier Marianne Gulli. Hun er leder av foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI).

– Det kan være så enkelt som at man aldri har blitt forelsket på en måte som får deg til å forstå at du er skeiv.

MER KUNNSKAP: Leder av FRI Oslo ettersøker mer kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Foto: Petter Ruud-Johansen

Gulli beskriver dagens samfunn som heteronormativt.

– Skeive seksualiteter blir gjort til noe annerledes og mindre ønskelig. Dette skaper barrierer i oss, noen ganger ubevisst, for å forstå oss selv som noe annet enn heterofil.

Fordommene mot bifile

Tidligere har Kildahl hørt hvordan andre omtaler bifile som «forvirret».

– Jeg har hørt andre si at det å være bifili er en gråsone for å «gjemme seg» i. Man blir nervøs for å møte de samme fordommene.

Ingun Wik er ansatt ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet. Hun forteller at fordommene mot bifile har minsket.

Spesielt i storbyen er inkluderingen bedre, før møtte bifile på mye uvitenhet.

Men det finnes fortsatt miljøer med lav aksept, ifølge Wik.

Ingunn Wik er psykoterapeut med spesialisering i sexolog. Foto: Privat

– Man hadde mange tanker om bifile som forvirrede mennesker som ikke hadde bestemt seg for om de liker menn eller kvinner. Flere hadde et behov for å sette noen under en kategori der du enten er homo, eller hetero.

Helsestasjonen erfarer at de bifile kvinnene som de er i kontakt med tar i større grad eierskap til sin seksuelle identitet og blir positivt bekreftet.

Men sexologen understreker at samfunnet likevel må sette mer fokus på bifile og skeive sine utfordringer.

En undersøkelse fra 2022/2023 viser at det er mange ikke-heterofile som oppgir at de er lavere tilfreds med livet sitt.

I tillegg har antallet anmeldelser i hatkrim økt for tredje år på rad.

I 2022 registrerte politiet 215 anmeldelser fra skeive og 69 fra transpersoner. I 2023 økte disse tallene til 309 og 152.

Velger åpenhet

Sammen med tvillingsøsteren deler Kildahl hverdagen sin på sosiale medier. For henne var det en selvfølge å dele åpent om at hun er bifil til følgerne. Hun var litt nervøs for hva følgerne ville si.

Men støtteerklæringene har strømmet på.

Målet er at andre som har vært usikkert på følelsene knyttet til seksualitet ikke skal føle seg alene.

Det var en nervøs Pia som igjennom en video kom ut av skapet til følgerne. Foto: SKjermdump Instagram

39-åringen påpeker noe hun tror mange kan kjenne seg igjen i. Uavhengig alder, kjønn og legning.

– Kjærligheten er ikke enkel.

– Har du noen tanker om kjærligheten i tiden fremover?

GATENE FULLE: Pride- parader arrangeres over hele Norge. I fjor var det 85 000 som møtte opp i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

– Jeg håper jeg finner kjærligheten, om det er en mann eller dame gjenstår å se. Men jeg er spent og gleder meg til å finne noen.