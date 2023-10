Rundt 200 skoleelever fra Orkland i Trøndelag har nå gjennomgått et sikkerhetskurs for ATV.

Dette er unntaket, for i dag finnes det verken en egen førerkortklasse eller egen opplæring som er spesifikk for firehjulinger og sekshjulinger.

– Skal noen kjøre ATV så får man opplæring på traktor eller klasse B, sier Pål Andersen, seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund.

Han forteller at du for eksempel kan kjøre uten hjelm hvis kjøretøyet er registrert som traktor.

– Det er stor frustrasjon for våre trafikklærere landet rundt som vet at elevene ikke egentlig er interessert i den traktoropplæringen, men at de tar den fordi de skal kjøre en ATV.

Andersen sier det er store forskjeller på traktor og ATV. Derfor mener han at det er behov for egen opplæring for den typen kjøretøy. Foto: Morten Karlsen / NRK

For det er forskjeller på den type kjøretøy, traktor og bil.

– Det gjør jo at den kompetansen som kreves kanskje ikke er like god eller egnet for å kjøre ATV. Det er et helt annet type kjøretøy enn for eksempel moped eller tohjuling, sier Christoffer Solstad Steen.

Han er pressesjef i Trygg Trafikk.

Økning i antall skadde

– Oppgangen vi ser i antall skadde uroer oss. Det er snakk om en type skader som de antageligvis drar med seg resten av livet.

Det forteller Svein Erik Gjølmesli som er assisterende distriktsleder for utrykningspolitiet i Trøndelag.

Gjølmesli sier at de så en positiv nedgang i antall ulykker på firehjuling fra 2021 til 2022.

Men så langt i 2023 viser tallene at det har vært en økning på 60 prosent i kategoriene hardt skadde og lettere skadde.

16- og 17-åringer er dominerende i statistikken over de som blir hardt skadde på ATV.

– Jeg tenker at det bør bekymre samfunnet vårt. Det er åpenbart en folkehelseutfordring.

Gjølmesli tror at en holdningsendring er det som skal til for å endre statistikken. Foto: Karoline Opsal / NRK

Holdningsendring

– Hva kan gjøres med den statistikken?

– Jeg tror mye her handler om holdninger, ansvarliggjøring og respekt for kjøreegenskapene og de fysiske lovene, sier Gjømesli.

Både Gjølmesli og Steen viser til at det også er veldig vanlig at folk trimmer firehjulingene sine.

Kombinasjonen av at kjøretøyet ikke er laget for slik fart, i tillegg til at føreren ikke har kompetanse til å kjøre så fort, er farlig.

Hallgeir Jordet som var en av instruktørene på kurset i Orkland. Han mener at kommunene må komme på banen, som de har gjort her.

– Vi kan ikke sitte å vente på at det skal komme en forskriftsendring der det blir egen opplæring på ATV.