Nå har det blitt vanskeligere å dykke etter mat i søppelet

Klokken nærmer seg 00:00, og Mari Svenkerud samler sammen gjengen sin. Sammen med Erling Rennemo Jellum og Kristina Vatland skal hun ut for å jakte på litt mat. Etter butikkenes stengetid kjører de fram bilen, og begynner på sin faste runde.

– Det er veldig trist at så mye god mat blir kastet, sier 22-åringen.

Mari prøver seg på en «lussekatt» hun fant i søpla. Foto: Helene Solheim / NRK

Mari kjører litt utenfor Trondheim sentrum, og når de kommer til første stopp er det på med hodelyktene. Nå skal de dykke ned i ulike butikkers søppelkonteinere for å finne mat.

Må lete etter ulåste konteinere

Å dykke i butikkenes søppelkonteinere har derimot blitt vanskeligere og vanskeligere. Studentene opplever nemlig at flere og flere butikker i Trondheim låser containerne sine.

Fakta om søppeldykking Ekspandér faktaboks Kommer av det engelske ordet Dumpster diving

Søppeldykkere ønsker å finne spiselig mat

Søppeldykkere leter ikke bare spiselig mat, de ønsker også å finne: Blader og aviser Tomflasker Klær og andre brukbare ting Elektronikk Brukbare husholdningsartikler I Norge kastet det årlig 278.000 tonn mat, skriver Aftenposten

– Jeg begynte å dumpsterdive for litt over et år siden, og da var det nesten ingen låste containere. I det siste har omtrent alle vært låst, sier Svenkerud.

De har likevel klart å lage seg en rute med ulåste konteinere, og en god fangst.

– Jeg håper vi finner godteri, det kjøper jeg aldri selv, seier Kristina med et forventningsfullt smil.

Investerer i hengelåser

Erling Rennemo Jellum, Mari Svenkerud og Kristina Vatland er fornøyd med nattens fangst. Foto: Helene Solheim / NRK

Erling er tydelig frustrert over at butikkene har begynt å låse konteinerne sine:

– Butikkene har et samfunnsansvar også. De må jo se at vi har et enormt forbruksproblem på planten vår. Jeg sier ikke at søppeldykking er løsningen på problemet, men det er i hvert fall et lite steg i riktig retning.

Alle butikkene under Coop Midt-Norge har låste konteinere, og Extra Tiller har eksempelvis har låst helt siden oppstart. Dette har likevel ikke stoppet alle søppeldykkerne:

Kjøpmann på Extra Tiller, Jørn Løkaas, har kjøpt mange nye hengelåser – da de blir klipt av søppeldykkere. Foto: Helene Solheim / NRK

– Jeg har kjøpt mange nye hengelåser fordi det er flere som kommer etter stengetid og klipper dem, seier kjøpmann ved butikken, Jørn Løkaas.

Ledelsen i Coop Midt-Norge forklarer at de har stengte låser for å hindre folk i å spise dårlig mat, samt hindre tilkomst av skadedyr. Mari og gjengen tror også mange i sentrum låser konteinerne sine fordi det fins flere søppeldykkere som ikke rydder opp etter seg.

– Det er utrolig kjedelig at de skal ødelegge for oss andre, seier hun.

Se video fra søppeldykkingen her. Du trenger javascript for å se video. Se video fra søppeldykkingen her.

Sender et signal

De tre søppeldykkerne er fornøyde med kveldens fangst. I bilen ligger blant annet kjøttdeig, lakris, melk og grønnsaker. De tenker ikke å slutte å søppeldykke med det første.

I den ene konteineren fant gjengen tre fulle bossekker med karbonadekjøttdeig. Foto: Helene Solheim / NRK

– Jeg tenker det kan være et signal fra oss. Frem til butikkene klarer å finne en måte å omsette varene sine på uten at det blir så mye svinn, så kommer vi til å forsette med søppeldykking, sier Mari.