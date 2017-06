Starmusfestivalen i Trondheim er over. Naturlig nok er prosjektleder for NTNU, Trond Singsaas veldig fornøyd.

Festivalen som kostet i overkant av 30 millioner kroner har samlet internasjonale forskerstjerner, og har hatt et omfattende tilbud av forskningsbaserte arrangement og konserter.

– Ja, dette har gått bedre enn ventet, sier Singsaas til NRK.

Det store spørsmålet

Grunnleggeren av Starmus, Garik Israelian er også tilfreds. På avslutningsbanketten fredag kveld ble han hilset med stående applaus i to minutter før han holdt sin avslutningstale, skriver Universitetsavisa.

Der berørte han et stort spørsmål som blant andre nobelprisvinner May-Britt Moser har engasjert seg i.

Nobelprisvinner May-Britt Moser vil ha Starmus til Trondheim igjen i 2019. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Mange spør meg når neste Starmusfestival blir. Svaret er at jeg ikke vet. Slik har det vært etter hver festival. Vi må summe oss etter denne fantastiske uka, men jeg må si at vi har blitt forelsket i Trondheim og Norge. Det er fullt mulig at vi kommer tilbake til Trondheim, sa Israelian.

Starmusfestivalen når ut til 145 land og millioner av seere. – En suksess vi må gjenta, uttalte nobelprisvinner May-Britt Moser.

Viktig for NTNU

Prosjektleder Trond Singsaas er ikke i tvil om at dette betyr mye både for byen og for NTNU.

– Den internasjonale oppmerksomheten er veldig verdifull. I en internasjonal konkurranse må vi vises og få fram det vi er gode på, og det tror jeg vi har fått til i disse dagene.

Arrangementene rundt om i Trondheim og foredragene i Trondheim spektrum har hatt bra oppmøte.

– Særlig er vi fornøyd med at det har vært mange unger på byen som har vært interessert i forskning. Vi har også sett at på foredragene i Trondheim spektrum så har salen nesten vært fylt av ungdom. Det er spesielt gledelig, sier Singsaas.

Paneldebatt fra venstre Oliver Stone Chris Pissarides Larry King Neil deGrasse Tyson Eugene Kaspersky og Finn Kydland Foto: Bjarte Johannessen

