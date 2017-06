– Klart vi har lyst på det. Dette er en en fest for vitenskapen, kunnskapen og for musikken, sier Moser som er yr av begeistring på festivalens femte dag.

Hun mener dette er en så stor suksess at det virkelig setter Trondheim og Norge på verdenskartet. Og hun ønsker gjerne at festivalen blir lagt hit igjen om to år.

Millioner av seere

Bilder og omtale av Starmusfestivalen i Trondheim kan bli sett av millioner av vitenskapsinteresserte verden over. I tillegg sendes forelesningene over satelitt, og blir vist i 145 land, deriblant Russland, Kina og India.

– Dette er en unik konferanse, med ti nobelprisvinnere på samme scene. Ingen andre har opplevd maken. Dette går verden over, og folk elsker det. Det sier Advar Chizhiko, leder i Russia Today.

Steven Hawkings forelesning via satelitt har vært blant de mest populære under Starmus i Trondheim. Foto: NRK

Steven Hawkings forelesning har vært blant de mest populære, men også månevandrernes samtale har blitt sett verden rundt.

Entusiasmen for denne vitenskaps og musikkfestivalen har vært til å ta og føle på blant astronauter, vitenskapfolk og nysgjerrige gjennom hele uka.

Stjerner i øynene

May-Britt Moser sier folk går med stjerner i øynene, og hun er særlig begeistret over responsen fra ungdommene som er her.

– Det viktigste er når ungdommene kommer til meg. En gutt forltalte han alltid har vært glad i realfag, nå vil han bli astronaut! Og en annen var så glad for å lære mer om hjernen. Det er bare helt utrolig, jeg kjenner jeg får frysninger bare jeg snakker om det, sier Moser.

Med mer enn 800 oppslag så langt i internasjonale media, kveldssending på NRK2 hver kveld og stor interesse for Starmus verden over er det klart at de trønderske nobelprisvinnerne vil ha ny festival om to år.

– Det å kunne samle disse folka, og plutselig gå på Steve Vai i gangene her å få en klem. Hvem er det som kan gjøre det? Vi, her i Trondheim kan!