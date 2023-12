Begreper som klimaendring og klimakrise skaper både frykt, sinne og bekymring blant folk. Mange kjenner også på en håpløshet, og at det allerede er «for sent» å redde planeten vår.

Men skal vi tro en rekke klimaeksperter, finnes det håp – selv om en ny rapport maler et heller dystert bilde.

For i løpet av det siste året har rundt 200 forskere samarbeidet om å identifisere noen av de største utfordringene vi står overfor.

De har også kommet med råd om hvordan vi best kan takle dem.

Mener det er kritisk

I 2023 har vi vært vitne til en rekke klimabaserte hendelser som bekymrer. Og flere av disse har også vært bakteppet for den nye rapporten.

Her nevnes blant annet hetebølgene som har herjet i store deler av Asia, massivt tap av havis i Antarktis og kanadiske skogbranner man ikke før har opplevd maken til.

Tempoet og omfanget av disse hendelsene har gjort det engelske begrepet «tipping points», eller på norsk vippepunkt, svært aktuelt.

Fenomenet blir beskrevet som når en liten endring gjør en stor forskjell for et (globalt) system. Endringene kan føre til store skader, og de kan være irreversible. Vippepunkter i klimaet handler om at systemer i naturen endres litt og litt før de når en endelig terskel.

Manjana Milkoreit er forsker ved Universitetet i Oslo. Hun er en av mange som har bidratt til den nye rapporten. Foto: BRIAN POWELL

En stor trussel

Det skal ikke være forsket mye på slike klimatiske vippepunkter. Men det er nettopp dette forskerne bak den nye rapporten har sett på.

De har identifisert mer enn 25 slike systemer og funnet at fem av disse på nåværende tidspunkt er svært kritiske.

Mye på grunn av den økende globale oppvarmingen.

– Slike vippepunkter i klimasammenheng utgjør trusler av en størrelse vi aldri før har møtt, sier professor Tim Lenton.

Han er ansatt ved Exeters Global Systems Institute og er en av hovedmennene bak rapporten.

– De kan utløse ødeleggende dominoeffekter, inkludert tap av hele økosystemer. Det kan føre til samfunnsmessige konsekvenser som politisk ustabilitet og finansiell kollaps.

Globale systemer på vippepunktet

Forskerne skriver at de fem kritiske punktene som er identifisert, er følgende:

Grønnlandsisen

Innlandsisen vest i Antarktisk

Permafrost som tiner hurtig

Varmtvannskoraller som forsvinner

Den sub-polare strømvirvelen (Golfstrømmen)

Dette kan være konsekvensene Ekspander/minimer faktaboks Dersom de to innlandsisene skulle kollapse, kan det føre til at havnivået stiger hele ti meter i løpet av de neste 1000 årene. Fram til år 2100 kan dette føre til at havnivået stiger fra under 1 meter til over 2 meter, skriver forskerne. Dette vil ha store konsekvenser for en rekke kystnasjoner. Om permafrosten tiner, kan det gi store utslipp av drivhusgasser som igjen vil gjøre verden varmere og tine enda mer av permafrosten. Dette kan ha direkte konsekvenser for visse områder i Norge, ifølge forskerne. Dersom varmtvannskorallene dør ut, vil dette forstyrre den marine økologien i betydelig omfang. I tillegg er omtrent en halv milliard mennesker i verden avhengig av disse revene som en del av sitt levebrød. Den nordatlantiske subpolare gyre (SPG) kan snart kollapse, skriver forskerne. Det kan føre til avkjøling i visse områder. Denne gyren forårsaker endringer i værmønstre og kan føre til mer ekstremvær, også i Europa. Når det gjelder dette punktet skriver forskerne at det er stor usikkerhet om når denne terskelen nås.

Grønlandsisen smelter raskt, noe som bekymrer forskerne. Foto: Brennan Linsley / AP

Viktig, men usikkert

Jan Sigurd Fuglestvedt er forsker og ansatt ved CICERO (senter for klimaforskning). Han er også medlem av ledelsen i FNs Klimapanel.

Han sier forskning på dette området er bra, men at det er viktig med en klar rammesetting og definisjon. Og ikke minst fokus på hvilke tidsskalaer det er snakk om.

– Det er generelt bred enighet og god forståelse av viktige prosesser i klimasystemet, men det er ulike syn på begrepet «vippepunkter» og hvor nyttig dette er, sier han.

Fuglestvedt forteller videre at FNs Klimapanel har fokusert mer på irreversible og brå endringer, og at de har studert disse prosessene i et slikt perspektiv.

– FNs klimapanel skriver at det er flere potensielle, irreversible endringer som kan utløses, og at sannsynligheten øker med oppvarmingsnivå. Og la meg legge til at det er store usikkerheter her. Mer kunnskap om dette er svært verdifullt, sier klimaeksperten.

Jan Sigurd Fuglestvedt sier at begrepet vippepunkter er godt kjent i forskningsmiljøet, men at det er litt uenighet i hvordan man skal bruke det. Foto: MELISSA WALSHIPCC

Hva bør vi gjøre?

Onsdag denne uka presenterte forskerne bak den nye rapporten innholdet på en pressekonferanse under klimakonferansen COP28 i Dubai.

UiO-forsker Manjana Milkoreit har hatt hovedansvar for å se på hvilke løsninger som kan redde planeten vår.

– Mye kan og bør gjøres for å møte truslene fra disse vippepunktene. Vår viktigste anbefaling er at den globale innsatsen innenfor rammen av Parisavtalen må akselerere, sier hun.

Det betyr at det må skje en endring i retning av rask utfasing av fossilt brensel. Her mener forskerne det bør være full stopp innen 2050.

Samtidig må vi forberede oss på potensielle konsekvenser av slike prosesser som kanskje ikke kan unngås, forklarer Milkoreit. Hun sier at sårbarhet for slike risikoer kan reduseres, men at man da må samarbeide for møte dem.

Videre mener forskerne bak den nye rapporten at det å utdype kunnskapen om slike vippepunkter er nødvendig. De foreslår et globalt toppmøte om temaet.

– Det er aldri for sent. Det kan godt være vi når 1,5 grader global oppvarming, men det betyr ikke at vi ikke kan få denne temperaturen ned igjen, sier UiO-forskeren.

Den nye rapporten kan du lese i sin helhet her.