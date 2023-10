Årets skogbranner i Canada sprenger skalaen

Årets skogbrannsersong i Canada har brent langt større arealer enn noen gang siden målingene begynte i 1983.

Så langt er over 181.000 km² tatt av flammene. Det tilsvarer et område på størrelse med halvparten av Norge, eller 500 innsjøer på størrelse med Mjøsa.

Fra før var det verste brannåret i 1995. Da ble 71.000 km² tatt av flammene.

Sagt på en annen måte; årets brannsesong er mer enn 2,5 ganger så ille som det verste som tidligere er målt.

En brann herjet West Kelowna i provinsen British Columbia midt i august. British Columbia er en provinsene som er hardest rammet av brannene. Foto: AFP

Sliter med å finne ord

AFP skriver at forskere sliter med å finne ord som kan beskrive årets branner.

«Aldri sett før», «enestående i omfang og varighet» og «enorme langtidsvirkninger», var noen av formuleringene som ble brukt.

– Vi har knust alle kanadiske rekorder, sier skogbrann-spesialist Yan Boulanger ved Canadas departement for naturressurser. AFP beskriver forskeren som rystet når han snakker om brannene.

En bensinstasjon i Squilax, British Columbia, ble tatt av flammene i september. Åtte brannmenn har mistet livet i kamp mot flammene i år. Foto: AP

Er ikke over

Samtidig er ikke skogbrannene over for i år.

Ett kart fra Nasa viser at det i løpet av det siste døgnet var flere hundre branner på over 4 km² hver.

Rundt byen Yellowknife er det fortsatt så mye røyk fra brannene at folk bruker de samme N95-munnbindene som ble brukt under pandemien, melder CBC.

Været gir heller ikke håp om at regn og kulde vil stoppe brannene. For eksempel melder YR temperaturer over 20 grader til helgen.

Melanie Morin fra Society of Protection of Forests from Fire (Sopfeu) i en avsvidd skog i Quebec. Foto: AP

Kommer kanskje ikke tilbake

Granskogen i Abitibi-Temiscamingue i Quebec er blant områdene som ble herjet i sommer.

Reuters beskriver et øde landskap der grønne trær regjerte for bare måneder siden.

«Ingen blader på grenene, svarte stammer og forkullede røtter. Bare litt mose har overlevd flammene. Så langt øye kan se, er det bare det samme øde landskapet.»

– Det er små sjanser for at denne skogen vil leve igjen. Trærne var for unge til at de hadde fått kongler som kan sikre en ny generasjon, sier professor i skogøkologi ved University i Quebec, Maxence Martin.

I sommer førte de enorme skogbrannene i Canada til kraftig dis i New York. Foto: AFP

Klimaendringer

Som andre land som ligger langt mot nord er Canada særlig utsatt for klimaendringer og global oppvarming.

World Weather Attribution (WWA) er en gruppe forskere som ser på hvordan klimaendringer øker sannsynligheten for ekstremvær og andre fenomener.

De har kommet frem til at klimaendringene har mer enn doblet sannsynligheten for brannene som har rammet Quebec, øst i Canada. Forskerne sier at det er et forsiktig anslag,

– Det virkelige tallet vil bli høyere, men det er vanskelig å si hvor mye høyere, sier en av forskerne bak rapporten, Friederike Otto, til New York Times.

Vil koste store summer

Den kanadiske regjeringen anslår at det i et normalår koster over 8 milliarder kroner å bekjempe brannene.

Det er bare hva det er snakk om å når det gjelder hva brannmannskaper, brannfly og lignende.

I tillegg kommer at brannene ødelegger skog og annet for enorme verdier. Canadas klimainstitutt anslår, ifølge AFP, at brannene vil halvere landets økonomiske vekst i årene fremover.