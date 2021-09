Her kan du nå få 900 kroner i gebyr for å parkere elsparkesykkelen feil

Du trenger ikke gå lenge rundt i Trondheim for å finne en elsparkesykkel eller to som er parkert midt på et fortau eller slengt i en busslomme.

Og fra og med lørdag blir det en prislapp på slik feilparkering. Nærmere bestemt 900 kroner.

– Det handler om sikkerhet og fremkommelighet, sier Steinar Myhr.

Han er avdelingsleder i Trondheim parkering, selskapet som av kommunen har fått myndighet til å håndheve parkeringsreglene for elsparkesykler.

Gebyret går i utgangspunktet til selskapet som eier syklene. Men de kan sende det videre til deg som står bak villparkeringen.

NYE REGLER: En feilparkert elsparkesykkel kan gi gebyr på 900 kroner. Foto: Jøte Toftaker / NRK GEBYR: Selskapet som eier elsparkesykkelen får gebyret. De kan sende det videre til leietaker. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Kan bli dyrere å leie elsparkesykkel

– Elsparkesykler har ingen registreringsnummer, og vi vet ikke hvem som har vært føreren. Vi bøtelegger derfor alltid utleier. Men utleieren har mulighet til å viderefakturere leietakeren, forklarer Myhr.

Voi er et av selskapene som leier ut elsparkesykler i trønderhovedstaden. General manager Christina Moe Gjerde sier de vil vurdere å sende gebyret videre til deg dersom du parkerer feil gjentatte ganger.

Samtidig påpeker hun at det kan bli dyrere å leie elsparkesykler dersom mange gir blaffen i å parkere riktig fremover.

– Så brukerne har all grunn til å utvise godt parkeringsvett, sier hun.

I tillegg vurderer Voi å innføre en regel om at alle brukere må ta bilde av parkeringen før de får avsluttet turen.

– Jeg håper ikke dette blir nødvendig, sier Gjerde.

Annen praksis i Oslo

Når parkeringsvaktene finner en feilparkert elsparkesykkel, tar de først bilde for å dokumentere. Deretter parkerer de elsparkesykkelen på et egnet sted, før de skriver ut og sender gebyret til riktig selskap.

Bergen har innført samme opplegg. Men i Oslo er reglene annerledes.

Der taues elsparkesykler vekk, og selskapet som eier dem må betale for å hente dem ut. Den siste helgen i mai tauet bymiljøetaten i Oslo bort elsparkesykler for over 300.000 kroner.

Også Trondheim parkering vil sørge for borttauing, men bare hvis de kommer over større ansamlinger av feilparkerte elsparkesykler. Henting koster 700 kroner per stykk. Dette kommer i tillegg til gebyret.

Slik parkerer du elsparkesykkelen riktig

Så, hvordan skal du parkere elsparkesykkelen for å være helt trygg?

I Trondheim er det sikreste å finne plass i et av de oppmerkede feltene i Trondheim sentrum.

27 slike felt er på plass. Det kan komme flere.

– Skal du parkere på et fortau må du sørge for minst en meter fri passasje. Da er du trygg. Foreldre med tvillingvogn og rullestolbrukere skal kunne komme seg forbi, sier Myhr.

I forkant av innføringen har Trondheim parkering hatt møter med de som leier ut elsparkesykler. Målet har vært at utleierne selv skal bli flinkere til å fange opp feilparkerte kjøretøy.

Og det har allerede vært en bedring, sier en optimistisk Myhr. Fredag formiddag fant de ikke en eneste feilparkert elsparkesykkel i Trondheim sentrum.