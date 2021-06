Trafikklærer fikk fartsbot – men det var ikke han som kjørte

UP Midt-Norge hadde fartskontroll på fylkesvei 64 onsdag ettermiddag.

En bil ble stanset i 68 kilometer i timen i 60-sonen. En jente som er i kjøreopplæring satt i førersetet. Men forelegget ble gitt til mannen i passasjersetet: Trafikklæreren.

– Dette er første gangen jeg har stoppet en trafikkskolebil, og gitt forenklet forelegg til en trafikklærer, sier Jan Arild Hanssen fra UP Midt-Norge til NRK.

Håper eleven lærte

Ifølge Hanssen forklarte trafikklæreren at han og eleven diskuterte fag da de brått ble stoppet av politiet mellom Eide og Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.

– Han fulgte ikke med på hastigheten, rett og slett. Han la seg flat rimelig kjapt, påpeker Hanssen.

Forelegget kom på 2250 kroner.

– Eleven sa ikke så mye. Hun syntes vel dette var litt dumt, sier Hanssen.

Han håper dette fører til at den vordende sjåføren ikke kjører for fort igjen.

– Det var kanskje litt læring i det for henne også.

KJØRTE FOR FORT: Eleven og trafikklæreren ble stanset her, da de kjørte 68 kilometer i timen i 60-sonen. Foto: UP Midt-Norge

Ledsager regnes som sjåfør

Når du driver med trafikkopplæring, er det du som er sjåføren. Det gjelder like fullt om du øvelseskjører med ditt eget barn.

– Føreransvaret ligger på ledsager. Det fremstår sikkert litt merkelig, og det er jo selvfølgelig kjedelig for begge parter når sånt skjer. Man må passe på! sier Anders Sjøtrø, distriktsleder i UP Midt-Norge.

Det har hendt seg at UP har stoppet privatpersoner for trafikkovertredelser under øvelseskjøring.

Men det er altså første gang Hanssen har gitt forenklet forelegg til en trafikklærer i arbeid.

– Trafikklæreren sa det ganske greit selv; dette var første gang også han hørte om at noe sånt skjer. Det er ikke hverdagskost, sier Hanssen.

Mobilbruk under øvelseskjøring

Det er ikke bare fartsovertredelser du må unngå som ledsager under øvelseskjøring.

Hanssen understreker at du heller ikke kan holder på med mobilen.

– Dette er det mange som ikke tenker på. Men det er egentlig ganske enkelt: Er du ledsager, regnes du som sjåføren. Du har ikke lov til å sitte med mobilen, fastslår han.