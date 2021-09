– Vi får en dårligere by, sier Ivar Koteng, stor eiendomsinvestor i Trondheim.

Enn så lenge nyter han duften i Fjordgata i Midtbyen. Han har alltid likt duften av nylagt asfalt.

Anleggsarbeidet for å etablere 600 meter sykkelvei er i full gang. 58 parkeringsplasser blir byttet ut med traseen som skal gjøre det bedre å være myk trafikant.

Koteng synes hele sykkelprosjektet stinker.

– Vi tror det viktigste nå er å få ned CO₂-fotavtrykket til hele byen. Dette bidrar i motsatt retning, sier han.

Kjempeproblem

Soveromsbutikken Sengemakeriet har vært i gata i 35 år og får vanligvis varene levert på døra. Det gikk ikke denne gangen.

– Nå må vi få det opp til butikken igjen etterpå, sier eier Sigurd Gullaksen og peker fra bryggerekka ved kanalen og opp mot butikken hans 150 meter unna.

Sigurd Gullaksen, eier av Sengemakeriet i Trondheim, står på brygga der de nå må hente varene. – Vi er 4,5 ansatte på Sengemakeriet. Hvis de er opptatt med andre ting, har vi et kjempeproblem med hvordan du skal klare å ta imot varene, sier Gullaksen.

Hvis det skal være sånn er Gullaksen redd det blir vanskeligere å drive etter hvert.

Tror sykkelsatsing vil gi mer biltrafikk

Sykkelsatsingen i Fjordgata har lenge vært omstridt, av ulike årsaker. Høyre og Frp foreslo i desember i fjor å skrinlegge planene.

Men politikerne i formannskapet endte med å vedta prosjektet – med knappest mulig margin. Fem stemte mot, seks for.

Koteng henvender seg nå til formannskapet med en bønn om at stoppe arbeidet.

Det startet med en kronikk publisert i Midtnorsk debatt.

– Det de nå gjør, vil bidra til å øke biltrafikken. Flere vil kjøre til bilbaserte senter utenfor Midtbyen. Jeg tror ikke dette vil øke syklingen i Midtbyen noe vesentlig heller, sier Koteng til NRK.

– Hvis målet er å få ned fotavtrykket i Midtbyen, lykkes de kanskje med det. Men de må tenke på hele Trondheim og Trøndelag, fortsetter han.

Her har det vært 58 parkeringsplasser. Nå blir det sykkelfelt. FOTO: JØTE TOFTAKER / NRK

Sykkelsatsingen i Trondheim engasjerer mange. NRK har fått flere reaksjoner.

En som støtter Koteng skriver at «folk kommer til å handle kun på storsenter».

Men flere er også positive til utviklingen:

«Har kjørt bil i Midtbyen siden 1986. Det er akkurat like enkelt å finne parkering der nå, som det var da. Forskjellen er at det nå er mye triveligere å være der».

Avfeier kritikken: – Vil gi utslippskutt

Varaordfører Mona Berger (SV) i Trondheim er rykende uenig i at sykkelveiutbyggingen er en feilslått klimasatsing.

– Vi tror dette vil trekke flere folk til Midtbyen – bort fra kjøpesentrene. En gjennomgående sykkelvei fra øst til vest, som er laget på en slik måte at den er trygg for alle trafikanter, vil også gjøre det mer attraktivt å sykle til og fra jobb for de som må gjennom byen. Det vil gi utslippskutt.

HELT UENIG: Mona Berger synes Ivar Koteng bommer på kritikken. Foto: Bent Lindsetmo

Kommunen har store ambisjoner for Trondheim som sykkelby.

– Vi er den største sykkelbyen i Norge, og har mål om å øke sykkelandelen enda mer, sier Berger.

Bedre varelevering og handikapparkering

I tillegg til å være kritisk til sykkelsatsingen som klimatiltak, oppfatter Ivar Koteng at politikerne er i ferd med å drepe lokalt næringsliv. Sakte, men sikkert, som han sier.

– Mange dråper gir et fullt glass som har rent over nå.

Selv om det blir færre parkeringsplasser i Fjordgata, blir det fullt mulig å parkere der. Det legges opp til 90 langsgående parkeringsplasser.

Varaordfører Berge påpeker dessuten at vareleveringen til de som driver næringsvirksomhet blir bedre enn den er i dag. Det samme blir handikapparkeringen, ifølge henne.

Det er åpenbart ikke gode nok argumenter for Koteng. Han håper formannskapet i det minste vil utsette sykkelsatsingen i Fjordgata i ett til to år, slik at de som driver butikk i Midtbyen kommer seg over «koronakneika».

Koteng er altså en av Trondheims største eiendomsinvestorer. Han avviser blankt at motstanden mot sykkelsatsingen handler om at han selv er redd for å tape penger.

Syklist i Trondheim. Foto: Erland Knutsen / NRK

Mener han vil tjene mer penger på sykkelsatsingen

– Vi har mer eiendom utenfor sentrum, så det bidrar vel heller til at jeg tjener mer penger, sier Koteng.

Han avviser også at han er kategorisk imot sykling. Tvert imot tråkker han ofte rundt i Midtbyen selv.

– Det er veldig bra med sykler. Vi har ingenting imot sykler. Men sykler har ingen problemer med å komme seg frem i Midtbyen, basert på erfaringer fra en fyr som ikke er en spesielt god syklist, sier Koteng, og peker på seg selv.