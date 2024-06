Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks - Utbygger Nordic Wind ser på muligheten for å etablere nye vindkraftverk i reineiernes beiteområder på Fosen, bare tre måneder etter avklaringen i Fosen-saken.

- Sametingspresident Silje Karine Muotka er kritisk til planene og mener avtalen om Fosen må respekteres.

- Utbyggerne har kontaktet grunneiere og kommuner om planene, men har ikke vært i kontakt med reinbeitedistriktet.

- Nordic Wind mener reindrift kan kombineres med vindkraft, mens leder for Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma, mener dette viser skruppelløse vindkraftemmisærer.

- Kommunene har fått brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet om å ta hensyn til reindrifta på Fosen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er utrolig oppsiktsvekkende, og viser at avtalen som er gjort om Fosen må respekteres av flere enn bare avtalepartene.

Det sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Så lenge kommunene ikke har sagt klart nei, fortsetter vi kartleggingsarbeidet, sier administrerende direktør i Nordic Wind, Terje Dyrstad.

I mars kom den svært betente og omfattende Fosen-saken til en ende. Avtaler legger til rette for at menneskerettighetsbruddet mot samene på Fosen opphørte.

Men allerede er en ny utbygger i gang med å legge planer om vindkraftverk i de samme samenes beiteområder.

– Vi holder på med en screening for å se hvilke områder som kan egne seg, sier Dyrstad.

Fjellet Munken er del av området Nordic Wind ser på. De hører til det som bare blir kalt «Fosen-alpene», og er en del av reinbeiteområdet til Sør-Fosen sijte. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Har kontaktet grunneiere og kommuner

Nordic Wind har tatt kontakt med grunneiere og gjennomført en orientering for formannskapene i Inderøy og Indre Fosen kommuner.

Firmaet mener det er for tidlig å si noe om omfanget av prosjektet og antall turbiner, men området de har lagt fram er i sin helhet innenfor Sør-Fosen sijtes beiteområde.

Også selskapet Aneo har hatt møte med grunneiere på Stadsbygd i Indre Fosen om muligheter for utbygging tett inntil reinbeitedistriktet.

Sametingspresidenten er svært forundret over at dette skjer.

– Jeg stiller store spørsmål ved framgangsmåten, sier Muotka.

Nordic Wind viser til at nesten hele Norge fra Femunden til grensa mot Russland er reinbeiteområder.

– Reindrift lar seg kombinere med vindkraft. Jeg har ikke tro på store problemer i forhold til reindrifta på Fosen hvis det gjøres riktig, sier Dyrstad.

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener ytterligere planer i Sør-Fosen sijtes beiteområder vil bryte med avtalen reineierne har gjort med staten. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Det får leder av Sør-Fosen sijte til å reagere.

– Når staten ikke ville rive, var avtale det nest beste alternativet. Avtalen skulle sikre forutsigbarhet, men nå er vi fritt vilt på nytt, sier Leif Arne Jåma.

Han viser til at de har en rettskraftig høyesterettsdom som sier at vindkraft og reindrift ikke er forenlig på Fosen.

Nordic Wind har ikke vært i kontakt med reinbeitedistriktet.

– Reindrifta skal konsulteres. Her vil kommunene stå sentralt, sier Dyrstad.

Staten ber kommunene ta hensyn

I mai fikk alle kommunene på Fosen brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Her ber tre statsråder om at kommunene som forvaltere av Fosen reinbeitedistrikt skal bidra til at reindrifta skal få tiltrengt ro og forutsigbarhet rundt drifta si.

I brevet fra Kommunal- og distriktsdepartementet bes det om at kommunene på Fosen bidrar til at reindrifta får tiltrengt ro og forutsigbarhet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Brevet er et ledd i oppfølgingen av enigheten etter høyesterettsdommen.

På samme tid ble Nordic Wind og Aneo sine planer kjent i media.

Sametingspresidenten sier at det å begrense arealinngrep, og å finne erstatningsareal for reinbeitedistriktet har vært helt vesentlig for løsningen i Fosen-saken.

– Å reetablere reindrifta på Fosen er en del av den menneskerettslige reparasjonsplikten som Norge skal oppfylle i avtalen, sier Muotka.

Hun mener at ytterligere inngrep i dette området bryter med det, og er meget urealistisk.

– Det er et myndighetsansvar å sikre at det er mulig å reetablere reindrifta på Fosen. Det er en forpliktelse staten har.

Området Kjerringklumpen i Indre Fosen er innenfor arealet Nordic Wind mener kan være aktuelt for utbygging. Foto: Bård Hindrum

Undersøker Storknuken

Før et prosjekt kan meldes til NVE og konsekvensutredes, må utbygger ha kommunene med seg.

Nordic Wind mener det er for tidlig å kalle planene for et prosjekt.

Men de har fått klarsignal fra Inderøy om å gjøre nærmere undersøkelser for om fjellet Storknuken kan egne seg for vindkraft.

De gjør også videre kartlegginger i Indre Fosen kommune.

Reineierne syns det blir feil at grunneiere og kommuner blir kontaktet, og at folk kanskje får forhåpninger.

De mener det legger et umenneskelig press på dem.

– Dette viser skruppelløse vindkraftemmisærer som drar rundt til kommuner og lokker med økonomisk gevinst, sier Jåma.

Verken Aneo eller Nordic Wind ønsker å kommentere dette.

Leder for Sør-Fosen sijte ved en av turbinene på Storheia. Han reagerer sterkt på at Nordic Wind utreder nye utbygginger i deres beiteområde. – Det gir et umenneskelig press på oss, og vender folk mot oss, sier Jåma. Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

– Kommunen tar møter og lytter til alle som har en interesse for næringsutvikling i kommunen, men det er ikke ensbetydende at vi sier ja til de som har ulike ønsker.

Det sier ordfører i Inderøy, Unn-Elisabeth T. Kristiansen (Ap) som mener at i akkurat dette tilfellet er det ikke noen sak akkurat nå.

Kristiansen understreker at de tar oppfordringen fra Kommunal- og distriktsdepartementet på høyeste alvor.

Ordfører i Inderøy, Unn-Elisabeth T. Kristiansen (Ap) sier de lytter til de som vil gjøre næringsutvikling. Samtidig tar de brevet fra departementet på høyeste alvor. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Indre Fosen tar brevet til etterretning.

– Vi er i en prosess med rullering av planverk der retning for fremtiden vil bli synliggjort, sier ordfører i Indre Fosen, Oskar Småvik (H).

Aneo opplyser til NRK at de er i en tidlig fase, men at hvis de ser de vil komme til å berøre Sør-Fosen sijte så vil det være naturlig for dem å gå i dialog på en god måte.

Energidepartementet ønsker ikke kommentere sakene før de eventuelt får dem på bordet gjennom konsesjonsprosessen.