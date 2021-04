PILLE MOT POLLENALLERGI: Tre år med daglige tabletter av den nye medisinen, skal kunne føre til at pollenplagene forsvinner for godt. Foto: ALK

Allergiske sykdommer påvirker svært mange mennesker på verdensbasis. I Norge sliter omtrent en million mennesker med pollen- og gressallergi.

Av disse får omtrent halvparten hjelp som faktisk fungerer, forklarer overlege og professor ved Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg.

– Dette kan være snakk om medisiner eller nesespray, som ikke har god nok effekt. Det vil si at plagene fremdeles er store, selv om man går til behandling.

I fjor kom en ny vaksine mot bjørkepollen på blå resept. Det vil si at staten dekker store deler av kostnadene. Steinsvåg mener den nye medisinen kan være redningen for mange nordmenn.

– Problemet er bare at svært få fastleger i Norge vet at behandlingen finnes, sier han.

Ser god effekt av behandlingen

I Oslo jobber fastlege Anders Østrem, og han har tatt i bruk medisinen, som kalles Itulazax, på sine pasienter.

Han sier folk har hatt god effekt etter ett år med behandling.

I likhet med Steinsvåg mener Østrem det er viktig å spre budskapet, slik at folk med behov får prøve den.

– Det handler om at pasienter skal få optimal behandling, uansett hva de sliter med.

Blå resept Ekspandér faktaboks Blå resept er når folketrygden dekker helt eller delvis utgifter til viktige legemidler der det er behov for langvarig bruk. Det er fastsatt regler om hvilke sykdommer og hvilke medikamenter som kommer inn under ordningen og hvor stor egenandel som skal betales. De fleste medisiner ved alvorlige, kroniske sykdommer og behandling av såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer som tuberkulose og kjønnssykdommer dekkes av trygden. I tillegg kan visse typer medisinsk utstyr, næringsmidler ved visse sykdommer skrives ut på blå resept. Resepten ble tidligere trykket med blå skrift, derav navnet. Kilde: Store norske leksikon

«Norgesmester» i pollen

Rune Andersen fra Bodø har tidligere omtalt seg selv som norgesmester i pollen. Han har hatt store plager i mange år.

Etter å ha forsøkt ulike medisiner og behandlinger, ble han i 2019 gjort oppmerksom på at det finnes en allergivaksine i pilleform.

Og den nye medisinen har gjort underverker for den tidligere «norgesmesteren».

– I dag hadde jeg ikke vært kvalifisert til et opptak en gang, spøker Andersen. Han sier forskjellen er enorm etter at han startet med de nye tablettene.

UT PÅ TUR: Tidligere har det vært vanskelig for Rune Andersen å dra på fjellturer under pollensesongen, men en ny medisin har endret alt.

Behandlingen varer i tre år og koster 30.000 kroner

Allergi er også en stor økonomisk belastning for samfunnet.

En studie som ble utført i USA i 2006, viste at pollenallergi var den største samfunnsmessige kostnaden i tapt arbeidsfortjeneste. Sykdommen fører med seg mange sykemeldinger.

Den nye vaksinepillen har også høye utgifter for det norske samfunnet. En behandling vil koste omtrent 30.000 kroner.

Men gevinsten vil uansett være større, dersom folk holder seg friske nok til å gå på jobb, forklarer fastlege Anders Østrem.

Skal fungere som en kur mot pollen

Rune Andersen startet behandlingen like etter at tablettene ble tilgjengelig. I løpet av de neste to årene skal han ta en dose daglig.

Før han startet med behandlingen måtte han holde seg inne i den verste pollensesongen.

– Det var hardt nok å gå på jobb, for man blir så kraftig redusert. I fjor var alt annerledes. Det er som dag og natt, sier han.

Ifølge overlege Steinsvåg, så har Itulazax også en annen egenskap som skiller den fra andre allergimedisiner.

Den fungerer etter at man er ferdig med selve behandlingsopplegget.

– Dette er ikke som annen allergimedisin, som bare fungerer når du tar den. Den skal vare i mange år etter avsluttet behandling, så den er på en måte en kur.