Årets pollensesong ser ut til å bli verre enn fjorårets.

I Trøndelag og på Østlandet er spredningen av bjørkepollen ekstrem fredag. Situasjonen vil ikke bedre seg i helga. Da vil dessuten store deler av landet få kraftig pollenspredning.

Det er ekstra tøft å ha astma og allergi nå på grunn av dårlig luftkvalitet. I Trondheim, Kristiansand og Narvik har luftkvaliteten vært på farenivå rødt.

I tillegg til ørsmå partikler av blader og planter, er det mikroskopiske stenpartikler i lufta.

MYE POLLEN: Pollen er svært små partikler med varierende diameter og vekt, som frigis til luften og spres med vinden for å bestøve planter av samme art. Foto: Janerik Henriksson / Tt / NTB scanpix

– Det klør i hjernen

Sunniva Moum Danielsen, bosatt i Oslo, sliter med ekstrem allergi.

– For min del kjennes det ut som en skikkelig influensa. Men jeg vet det er pollen. Det klør intenst. Jeg vet kløen er i ørene, men det kjennes ut som hjernen klør.

Danielsen har vært ute av huset to ganger siden mandag.

– Jeg har vært på butikken to ganger, og etter fem minutter er jeg helt gåen. Jeg får feber av allergien når det står på som verst.

ORDENTLIG I GANG: En oppgitt Facebook-status fra Hilde Walstad som konstaterer at pollensesongen for alvor er i gang. Foto: Hilde Walstad/Facebook

Dårlig luftkvalitet

Også Hilde Walstad (43) fra Trondheim er blant dem som sliter.

– Jeg har nettopp begynt å kjenne det. Jeg er helt potte tett. Nå håper jeg regnet kommer fort.

Kombinasjonen av tørr vår og lang vinter, med kjøring med piggdekk og strøing med sand, har ført til dårlig luftkvalitet i flere norske byer.

I Trondheim er luftkvaliteten så dårlig at kommunen har bedt bilistene om å la bilen stå.

– Den dårlige luftkvaliteten er alvor for enkelte grupper. De som sliter med hjerte- og karsykdommer eller har luftveislidelser bør holde seg unna de mest trafikkerte områdene, sier Tore Nordstad, rådgiver i Miljøenheten i Trondheim kommune.

I Trondheim jobbes det nå for fullt med vasking av veier. Dette er det første de gjør for å få luften renere, opplyser kommunen.

SKIFT DEKK: Tore Nordstad i Miljøenheten ber folk skifte fra piggdekk og aller helst la bilen stå. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Du kan utvikle allergi på slike dager

Omtrent 20 prosent av landets befolkning har en eller annen form for pollenallergi. Helsefaglig rådgiver hos Norges Astma- og allergiforbund, Anna Bistrup, sier de som har sterk allergi opplever situasjonen i dag som dramatisk.

– Mange tenker at allergi er en litt rennende nese og kløe i øynene, men det er ikke bare det. Her kan folk oppleve både pustebesvær, hodepine og store smerter, sier hun til NRK.

Forbundet forteller at på slike ekstremdager, som fredag, er det sannsynlig at flere utvikler allergi. De garanterer at det er noen som ikke vet at de er allergiske som får reaksjon i disse dager.

Ifølge Bistrup er det mange som sliter med å gjennomføre hverdagen på en vanlig måte.

DRAMATISK: Anna Bistrup i Norges Astma- og allergiforbund sier denne tiden på året oppleves dramatisk for mange. Foto: ukjent

– Vi får en del tilbakemeldinger om at folk sliter med å komme seg på skole og jobb.

– Virker ikke medisinene når spredningen er så ekstrem?

– Medisinene trenger ikke fungere like godt, nei. Så mange velger å ta dobbel dose. Vårt råd er å ha en god dialog med legen, slik at medisinering og behandling tilpasses din egen situasjon, sier rådgiveren.

Utviklet tilstanden i voksen alder

Sunniva Moum Danielsen sier at perioden fra slutten av april til slutten av mai er rimelig pyton.

– Jeg går på tabletter stort sett hele året, men i denne perioden er ikke formen bra. Det klør på steder der det ikke er mulig å klø seg. På tirsdag har jeg eksamen, og jeg har jo nesten ikke kommet meg ut på ei uke. I dag skal jeg prøve å komme meg på biblioteket.

Tilstanden hennes har ikke alltid vært like ille.

– Denne ekstreme reaksjonen starta egentlig i fjor. Jeg blir helt utslått. Allergien min er nok ganske ille, sier hun.