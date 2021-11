Erika (22) ville hjelpe noen til jul – responsen fikk henne til å gråte

– Det gikk 30 sekunder fra jeg la ut annonsen til en familie tok kontakt med meg. Og så fikk jeg en annen melding. Og så enda en. Og enda en. Det er lenge siden jeg har sovet så dårlig, sier Erika Norwich fra Trondheim.

Sitatet er hentet fra en TikTok-video, hvor 22-åringen gråtkvalt forteller om responsen hun fikk etter at hun la ut en annonse på Finn.no, hvor hun skrev at hun ville hjelpe noen til jul.

Etter å ha blitt kontaktet av mange familier i en vanskelig livssituasjon – folk som ønsker alt fra mat, til julepynt og julegaver – er Norwich sin oppfordring på TikTok enkel:

– Vær så snill: Hjelp noen!

Videoen har i skrivende stund over 155.000 visninger.

– Jeg forventet ikke at så mange kom til å se den, men jeg tror den vekket noe i folk, sier Norwich til NRK.

155.000 VISNINGER: Dette er en nedklippet versjon av videoen Erika Norwich delte på TikTok. Du trenger javascript for å se video. 155.000 VISNINGER: Dette er en nedklippet versjon av videoen Erika Norwich delte på TikTok.

Opprettet spleis

Norwich forteller at hun ble helt overveldet av det folk skrev til henne.

– Jeg syntes det var fælt å lese, og jeg klarer ikke forstå at noen har det sånn. Man tenker at alle har en familie eller venn man kan be om hjelp, men sånn er det ikke.

I det tempoet henvendelsene kom inn, ble det raskt klart at Norwich ikke kom til å ha kapasitet til å hjelpe alle. Hun er student og jobber deltid i butikk, så hun har ikke i overflod selv.

Fordi hun ikke orket tanken på å ikke kunne gi hjelp til dem som ba om det, valgte hun å slette annonsen, og heller ty til alternative metoder.

INSPIRERT: Erika Norwich er glad for tilbakemeldingene hun har fått om at flere har valgt å legge ut en annonse på Finn.no etter å ha sett TikTok-videoen hennes. Foto: Privat

Dette innebar blant annet å opprette en spleis, som til nå har fått inn over 36.000 kroner. Penger som skal gå til kjøpe gavekort på matbutikker og til julegaver til de familiene hun har fått kontakt med.

I tillegg la hun altså ut denne videoen på TikTok, hvor hun ba også andre om å hjelpe.

Hun har allerede fått mange meldinger fra andre som har latt seg inspirere til å legge ut en annonse hvor de tilbyr hjelp til jul.

Skulle ønske det var unødvendig

Ifølge Finn.no ser det ut til å bli et rekordår for antall annonser i «Hjelp til jul».

Tall NRK har hentet inn mandag 22. november, viser at det er 649 personer som ønsker hjelp og 736 personer som tilbyr hjelp.

Dette er en henholdsvis dobling og tredobling i antall annonser sammenlignet med i fjor.

Ifølge en pressemelding fra nettstedet kan en av årsakene være at tjenesten har blitt mer kjent, men i tillegg kan nok noe tilskrives at en del har fått det vanskeligere økonomisk som følge av pandemien.

Også generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, mener pandemien kan gjøre at ekstra mange har det vanskelig i år – i tillegg til høye strømpriser.

Heldigvis ser hun at giverviljen øker i takt med behovet, og Hvambsal synes det er flott at folk bryr seg og finner løsninger. Å bruke nettjenester og sosiale medier mener hun også gjør det lettere for både dem som gir og mottar.

MINDRE SKAM: Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, sier det er mindre skam rundt økonomiske utfordringer nå, etter at mange det siste halvannet året har oppdaget hvor raskt livssituasjonen kan snus på hodet. Foto: Kirkens Bymisjon

– Men vi skulle ønske at alt dette var unødvendig, sier Hvambsal.

– Det bør være en enorm øyeåpner for politikerne som sitter i dag og diskuterer statsbudsjettet, og som har sagt at de skal gjøre alt i sin makt for å redusere fattigdom.

Hun påpeker at 115.000 barn og unge lever i fattigdom i dag – et tall som er tre ganger høyere enn for 20 år siden.

Skal man virkelig få bukt med problemet, så må det større endringer til, og mer enn mannen i gata kan gi.

Samtidig skal man absolutt ikke undervurdere betydningen og viktigheten av å være rause med hverandre, understreker Hvambsal.

– Det er bra at man er gode og har solidaritet med hverandre, og at man har vissheten om at man kan handle til jul eller at det ligger noe man ønsker seg under treet, det er kjempeviktig.

Skal ikke så mye til

For Erika Norwich er det viktigst å kunne bidra med det hun faktisk har.

Den opprinnelige tanken hennes var at hun kunne gi vekk ubrukte klær og produkter, samt noen av smykkene hun lager selv.

SMYKKEMAKER: Ved siden av å være student, i deltidsjobb og å sysle med musikk, lager Erika Norwich også smykker. Hun håper at noen kan ha glede av disse til jul. Foto: Erika Norwich

Hun er nå i kontakt med rundt ti familier som hun har hjulpet eller skal hjelpe på forskjellige måter. Blant annet har hun sendt kinobilletter til to 13-åringer, og hun har sendt en alenefar julegaver og julepynt.

I tillegg bruker Norwich mye tid på å planlegge hvordan pengene fra spleisen skal brukes. Det meste kommer til å gå til gavekort på matbutikker og julegaver.

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli så stort, og det er et stort ansvar, sier hun.

– Men nå kommer jeg til å fortsette å hjelpe så mange som pengene klarer å hjelpe, og jeg er veldig takknemlig for å kunne gjøre det.

22-åringen mener at uansett hvor lite eller mye man har, så finnes det alltid måter å hjelpe andre på.

– Kanskje du kan bake, eller kanskje du har et par ekstra ullsokker som noen kunne hatt bruk for. Det skal ikke så mye til, og man trenger ikke bruke så mye penger.