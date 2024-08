18 fosen-aksjonister måtte i mars måned møte i retten.

De ville ikke betale bøtene de fikk i forbindelse med okkupasjonen av energidepartementet og blokkeringen av Finansdepartementet og Keysers gate 6.

9. april ble alle aksjonistene frifunnet i tingretten men påtalemyndigheten anket dette til lagmannsretten.

Nå er det bestemt: Nå må 13 Fosen-aksjonister igjen møte i retten.

Det ble bestemt av en enstemmig beslutning av lagmannsretteren 22. august.

– Trodde vi var ferdig

– Det er veldig belastende at det igjen må gå rettsprosessens gang, og igjen må snakke og gå gjennom det vi har følt det siste året.

Det sier Mihkkal Hætta til NRK. Han er en av de 18 aksjonistene som nå igjen må møte i retten.

EN AV 18: Mihkkal Hætta er en av 18 aksjonister som nå må møte i lagmannsretten Foto: Inga Maret Solberg Åhren / NRK

– Vi trodde vi var ferdig med saken, men den slipper ikke tak i oss, sier Hætta.

– Vi må bare anerkjenne posisjonen man er satt i og trekke opp armene og kjempe imot, legger han til.

– Blir spennende!

I lagmannsretten beslutning kommer det frem at de mener det ligger ting i saken som taler for å kjøre den nok en gang gjennom rettssystemet.

– Er du forberedt på å ta en eventuelt straff?

– Vi mener jo selvfølgelig at vi ikke har gjort noe feil. At vi har kjempet for våre menneskerettigheter. Å bli straffet for det høres helt absurd ut.

Hætta har også aksjonert fem uker i en lavvo utenfor Stortinget.

LAVVO: I lavvoen sin utenfor Stortinget tilbrakte Mihkkal Hætta lang tid. Foto: Javad Parsa / NTB

Om aksjonistene taper i lagmannsretten sier Hætta de vil vurdere å anke saken til Høyesterett.

– Det er en sak som har stor interesse i det norske rettsvesenet, så det blir spennende å se hva lagmannsretten sier om det.

Tidspunktet for rettssaken er enda ikke besluttet.

– Vi vil gå rakrygget!

– Vi er skuffet over at vi må bruke mer av vår tid på denne rettsprosessen.

Det sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK. Hun forteller de gjerne skulle brukt tiden på å arbeide med det de brenner for.

Å stoppe inngrepene i reinbeiteområder.

Men selv om skuffelsen nå er stor, sier Isaksen de vil gå med rak rygg inn i rettslokalene.

– Vi er forberedt på en ny runde, og vi vil gå rakrygget inn i lagmannsretten,.

Må ta pause

Fosen-aksjonisten Ida Helene Benonisen ble båret ut av Olje- og energidepartementet midt på natten.

FORKLARER SEG: Ida Helene Benonisen fra da hun forklarte seg i Oslo tingrett. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Hun har nylig flyttet til Kautokeino for å lære seg nordsamisk, men sier hun nå kanskje må ta en pause.

– Det at min utdannelse i språket sannsynligvis må ta en pause fordi jeg må sitte som tiltalt istedenfor, det er skikkelig kjipt, sier hun.

Aksjonistene har ikke hatt anledning til å diskutere dette felles enda, men hun sier det er viktig de nå tar vare på hverandre

– Fordi det er en tung og krevende prosess vi skal gjennom, sier Benonisen.

Benonisen synes staten burde bruke ressursene sine annerledes.

– Jeg mener at staten burde bruke energi på andre ting enn å rettsforfølge oss, sier Benonisen til NRK.

– Mange andre viktigere saker

Elle Rávdná Näkkäläjärvi må og møte i lagmannsretten og sier til NRK at myndighetene heller burde bruke ressursene andre steder.

Hun har ventet på svar. Nå har det kommet og det synes hun er trist.

– Det er trist at de ikke vil la oss vinne.

Hun mener også staten ikke burde

– Det er mange andre viktigere saker som myndighetene skulle brukt ressursene sine på, fremfor å ta oss til retten igjen, som å sørge for at det ikke blir en ny Fosen-sak på Skarvberget, sier Näkkäläjärvi.

Håper på frikjennelse

– Jeg stiller meg selvfølgelig i solidaritet med aksjonistene som må til lagmannsretten nå.

Det sier Anja Jernsletten til NRK. Hun er nestleder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh og var selv med å demonstrere under fosen-aksjonen.

Anja Jernsletten er nestleder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh. Foto: Privat

Nå håper hun aksjonistene igjen blir frikjent.

– Vi får tro og håpe at de blir frikjent og at saken blir behandlet rettferdig og redegjort.