Har du nok med å pleie ditt ene parforhold? Eller er du av typen som kanskje kunne tenkt deg å ha flere kjærester til samme tid?

Om så, er du ikke alene.

For en ny undersøkelse fra Storbritannia viser at hele én av tre menn synes ideen om å ha mer enn en kone eller kjæreste, ville vært helt ok. I alle fall om polygami hadde vært lovlig.

I motsetning svarer kun 11 prosent av kvinnene det samme.

Men ville en slik studie ha lignende resultater i Norge?

– Ja, sier norsk forsker.

Ikke like villig til å dele

Nesten 400 heterofile deltagere var med i undersøkelsen. Den er utført av forskere ved Swansea University i Wales.

De ble spurt om både polygyni, hvor menn gifter seg med flere kvinner og polyandri – hvor kvinner er gift med flere menn.

De ble også spurt om det var greit å dele partneren sin med andre.

Selv om en tredjedel av mennene kunne tenkt seg flere koner eller forhold, var ikke på nær like mange interesserte i å dele en partner med andre menn. Her svarer kun 9 prosent at det hadde vært greit. 5 prosent av kvinnene svarer det samme.

Dr. Andrew Thomas er hovedforfatter av studien. Han mener dette er et tema som for tiden er i vinden.

– Jeg vil si det er noe som trender. Det ser man blant annet i antall forskningsartikler om temaet. Særlig innen sexologi og evolusjonspsykologi. I tillegg er det mer dekning av dette i media nå enn før. Jeg føler også at dette er noe folk snakker mer om, selv om polygami i seg selv har eksistert i det meste av menneskehetens historie, sier han til NRK.

Et lite mysterium

Thomas vier mye av forskningen sin til å se på hvilke forskjeller det er blant preferanser i ulike forhold. Hva kjennetegner folk som er ute etter noe kortvarig? Og hva er det man ønsker seg av en partner i et forhold som skal vare?

Imidlertid er polygyni et lite mysterium i så måte, mener forskeren. Og han ønsker å finne ut om denne formen passer best inn under den kortvarige eller den langvarige forholdsmodellen.

– På den ene siden ser det ut som om det er en langsiktig strategi, siden det er et engasjement involvert, men på den andre siden inneholder det også trekk man ser ved et kortsiktig forhold. Det er med på å gi menn økt mulighet for seksuell variasjon.

I Norge er det ikke lov til å være gift med mer enn en partner. Men det finnes ingen lov som sier du ikke kan date flere på en gang. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Kommer det som en overraskelse?

Leif Edward Ottesen Kennair er professor ved NTNU i Trondheim. Han har gitt Andrew Thomas tilbakemeldinger på den nye studien.

Kennair er ikke overrasket over resultatene.

– Menn er mer interessert i seksuell variasjon enn det kvinner er. Og selv om begge kjønn ønsker seg mer enn én partner i løpet av livet, ønsker menn seg langt flere enn det kvinner i snitt gjør. Menn er mer interessert i one-night-stands enn kvinner, og det er denne korttidsorienteringen som slår ut som en forklaring i denne forskningen.

Kennair bruker evolusjonen for å forklare.

Kvinner bør heller satse på å finne en partner med gode genetiske kvaliteter, forklarer professoren. De trenger å finne en mann som vil forplikte seg.

– Hun har ikke noen reproduktiv gevinst av flere sexpartnere. Menn har jo i motsetning til kvinner et større reproduktivt potensial i å ha flere seksualpartnere.

Leif Edward Ottesen Kennair er professor ved NTNU i Trondheim. Han sier funnene i studien samsvarer med trekk man finner i mange kulturer. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Gjelder også deg og meg

Den nye undersøkelsen er utført blant briter, så hvordan ville resultatene av en lignende studie ha vært i Norge?

Kennair mener de ville vært ganske like.

– Funnene er i samsvar med trekk vi finner i mange kulturer, og den mannlige seksuelle psykologien er ikke spesielt ulik i Wales og i Norge.

Den norske forskeren får støtte av Andrew Thomas.

– Jeg vil absolutt si at disse funnene også gjelder nordmenn.

Negative effekter

Etter norsk rett kan man kun være gift med en person av gangen. Det er straffbart å inngå ekteskap med flere personer.

Men slik er det ikke alle steder i verden. I noen land er polygami tillatt. Og dette er ofte forankret i kulturelle, religiøse eller historiske tradisjoner.

For eksempel har noen samfunn i Afrika og Midtøsten langvarige tradisjoner for polygyni. I visse samfunn i Tibet og Nepal har brødre mulighet til å gifte seg med samme dame.

Men hvorfor kan vi ikke velge selv i et moderne land som Norge?

Professor ved Universitetet i Oslo, Tone Linn Wærstad har forsket på temaet og forklarer:

– Det er ingen land som tillater at kvinner inngår to ekteskap samtidig, så i realiteten vil polygami kun være tilgjengelig for menn når det gjelder anerkjennelse av utenlandske ekteskap.

Videre forklarer hun at forskning også viser negative effekter for barn som vokser opp i familier med en far som har flere koner.

– Jeg kan jo også legge til at det aldri har vært tillatt med bigami i norsk rett, så det monogame prinsipp står sterkt i norsk rettstradisjon, sier Wærstad.

Ikke akkurat et overveldende flertall

Men selv om noen i denne studien svarer at de er åpne for flere partnere, er likevel monogami det de aller fleste foretrekker.

Også i denne undersøkelsen.

– Det er feil å si at menn eller kvinner i snitt eller generelt ønsker seg flere partnere. Men menn er mindre negative til dette enn kvinner, og begge kjønn er negative til utroskap fremfor det å avtale et flerpartnerforhold, sier Kennair.

Den nye studien er publisert i tidsskriftet Archives of Sexual Behavior.