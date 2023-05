Den seksuelle erfaringen vår er like varierende som folk flest. Noen liker uforpliktende sex, mens andre synes det er best å være intim med en partner.

Men om folk kjente til din seksuelle fortid, hvilke tanker ville de gjort seg?

Dette har forskere ved NTNU forsøkt å finne svar på. Og de mener en del av de seksuelle fordommene som det ofte snakkes om, bare er en myte.

For eksempel: Er det sant at menn med mange partnere oppnår en viss heltestatus, mens kvinner som har mye sex får et stempel som lett på tråden?

Snarere tvert imot, viser den nye forskningen.

– Glad det ikke stemmer

Pia Jordan er 24 år og student ved Nord universitet i Steinkjer. Hun synes tematikken i den nye studien er veldig interessant.

– Dette er jo noe man har hørt gjennom oppveksten, at kvinner er horer om de ligger rundt og at menn oppnår en viss status. Jeg er glad for at dette ikke stemmer, og for at det kommer fram gjennom denne forskningen, sier hun til NRK.

Selv har hun det hun kaller en sunn gjeng med venninner rundt seg. De er veldig tydelige på at det ikke bør være slike dobbeltstandarder i samfunnet.

– Skal det være sånn at jeg er en hore for at jeg ligger rundt, så skal også han være det, sier studenten.

Pia Jordan synes det er godt å høre at disse velkjente fordommene kun er en myte. Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Sjalusi, onani og utroskap

Når forskerne i denne saken snakker om dobbeltmoral, handler det om å operere med to ulike sett krav og forventninger – ett til menn og ett annet til kvinner.

I overkant av 900 norske heterofile studenter deltok i den nye studien. Flertallet av disse var da ikke i et forhold.

Alle deltagerne svarte på et spørreskjema. Her skulle de vurdere 12 ulike seksuelle atferder. De måtte deretter anslå hvor sannsynlig det var at de ville anbefale en venn å inngå et seksuelt forhold med disse potensielle partnerne.

Enten i et kortvarig eller i et langvarig forhold.

Temaene handlet blant annet om antall sexpartnere, sjalusi, utroskap, kontrollerende atferd og onani.

Og ifølge forskerne, viser resultatene at folk er langt mer liberale enn det man kanskje skulle tro.

Menn blir strengere dømt

Materialet ble vurdert basert på en teori om seksualitet og partnervalg. Denne teorien handler om hvordan menn og kvinner vurderer lange og korte forhold ulikt.

– Dette er et tema vi i forskergruppen har diskutert i mange år. Det er også relatert til både preferanser innen partnere og seksuell trakassering, noe vi har forsket lenge på, sier Leif Edward Ottesen Kennair til NRK.

Han er professor i psykologi ved NTNU og har jobbet ut den nye studien i samarbeid med tre andre forskere.

– For langvarige forhold fant vi ingen dobbeltstandard. For korte forhold bedømmes menn strengere, altså motsatt av det man kanskje tror, sier Kennair.

Så ifølge den nye forskningen ble menn med mange seksualpartnere ansett som mindre attraktive for et «one night stand», enn kvinner i samme situasjon. Noe som er stikk motsatt av det man kanskje egentlig tror.

Og uavhengig av kjønn så er man strengere i vurderingen av langsiktige forhold enn korte, opplyser forskerne. Det vil si at kravene er høyere til begge kjønn dersom man skal inn i et langt forhold.

Leif Edward Kennair har tidligere studert både hvilke flørteteknikker som fungerer, og hva utroskap gjør med et forhold. Foto: Aurora Nordnes

Dette er ikke greit

Student Pia Jordan er selv i et kjæresteforhold.

Hun sier en av de viktigste faktorene for henne er trygghet. Det å kunne stole på hverandre og vite hva den andre gjør i hverdagen.

Men om hun må vurdere noen av de samme punktene som deltagerne i studien har gjort, hva er da utslagsgivende for å inngå eller unngå et forhold?

Kontrollerende atferd og utroskap (sjalusi)

Mange seksualpartnere

Glad i å onanere

– Det med antall seksualpartnere kommer veldig an på. Har du vært singel hele livet og har hatt 30 sexpartnere, så gjør ikke det meg noe. Det handler kanskje mer om hvordan disse forholdene var og hvordan de endte. Og hans holdninger til dem, sier Jordan.

Det samme gjelder onani. Det er helt greit, mener studenten.

Hun er derimot veldig skeptisk til kontrollerende atferd. Det er ikke noe man ønsker.

– Når det gjelder utroskap så er jeg egentlig litt usikker. Det kommer også veldig an på. Hvilken situasjon befant vedkommende seg i? Jeg tror ikke at en som er utro en gang, automatisk kommer til å være det igjen.

Kanskje ikke så overraskende er svarene til 24-åringen ikke veldig ulike resultatene fra studien.

Studenten vurderer hvilke faktorer som hadde betydd noe for henne om hun skulle ha vurdert en potensiell kjæreste. Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Sexy å onanere

Resultatene viser at begge kjønn, uavhengig av lengde på forholdet, ikke synes utroskap og kontrollerende atferd er greit. Dette er noe folk unngår om de kan.

Når det gjelder punktet om onani, er folk flest mindre dømmende. Her dømmer kvinner menn hardere.

Derimot synes menn det er sexy når kvinner onanerer, fastslår professor Kennair.

Litt overraskende er det kanskje at studien viser at vi er mindre kravstore når vi skal velge partnere til våre venner enn til oss selv.

– Dette handler om at vi har ulike standarder for oss selv enn vi har for andre på det seksuelle området. Funnene våre viser at vi vurderer partnere som er promiskuøseog som har en historie med utroskap og sjalusi, som mindre aktuelle for egen del enn for en likekjønnet venn.

Det sier NTNU-professor Mons Bendixen til NRK, som også er en av forskerne bak studien.

Student Pia Jordan tenker motsatt.

– Jeg har nok vært mindre kritisk til mine tidligere partnere enn til mine venninners. Men det er mer fordi man har litt lettere for å være slem mot seg selv. Og det vil man jo ikke være mot vennene sine. Da ønsker man at de skal stå opp for seg selv, sier studenten.