I tredje etasje, i et litt trist murbygg i Namsos sentrum, har Magnus og Linda vært mange ganger.

– Vi skjønte egentlig hvor vi faila, men vi greide ikke å løse det selv, sier Magnus Moa Frisendal.

I nesten 17 år har han og Linda Moa Frisendal vært kjærester. For elleve år siden gifta de seg. Tre barn har det også blitt i løpet av åra.

Men, som i alle andre parforhold, så har det gått opp og ned.

– Det er to forskjellige personligheter. To forskjellige måter å håndtere en krangel på. Og, som vi etter hvert oppdaga, at det egentlig var litt sånn giftig for hverandre, sier Magnus.

Bad om hjelp

Derfor bestemte de seg for gå opp trappa til Familievernkontoret i Namsos.

– Min måte å takle en diskusjon på var helt motsatt av hennes måte å takle det på. Da kjørte vi oss bare ned i grøfta. Hver eneste gang, sier Magnus.

På familievernkontoret fikk paret den hjelpa de trengte for å få kranglene i et bedre spor.

– Mange er lei seg og tar til tårene. Mange kan være sinte også. Da er det ofte samarbeidet som er litt utfordrende, sier Elsa Birgit Sætran.

Det er hun som tar i mot telefonene fra fortvilte par, og har merka stor pågang fra folk som vil ha mekling i forbindelse med brudd eller en time for parforholdet. Mange trenger hjelp til å prate litt sammen.

– Noen tenker at dersom de kommer hit, så fikser terapeuten alt. Det er ikke sånn det fungerer. Terapeuten er avhengig av at de som kommer forteller hva som er utfordringene, sier Sætran.

Travelt etter ferier og høytider

Flere familievernkontor NRK har vært i kontakt med forteller om travle dager etter sommerferien.

I Sør-Rogaland har de fått inn 173 saker den siste måneden. Halvparten av disse er par som ønsker hjelp.

Også i Tromsø, Vest-Agder og Trondheim meldes det om travle dager. I trønderhovedstaden har cirka 100 par tatt kontakt for å time, betydelig flere enn i fjor.

– Mange har vært mye sammen i løpet av sommeren og det kan slite på parforholdet. Problemene blir mer synlige, skriver leder Geir Lehn Hultgren ved Familievernkontoret i Trondheim.

Letter etter kjennetegn

Familievernkontorene er et lavterskeltilbud som er gratis. At det ikke koster noe er trolig en viktig årsak til den store pågangen også.

Parterapeut, Jonas Falch Madsen, er avhengig av at parene som kommer er ærlige og forteller hva de strever med for at han skal kunne hjelpe dem videre. Foto: Mari Svenning / NRK

– Ofte hjelper vi dem med å sette ord på det hver av dem synes er vanskelig. For det kan være litt forskjellig. Noen ganger deler vi opp paret i starten for å gi dem større frihet til å si hvordan de opplever at ting er, uten å måtte ta hensyn til den andres følelser når man snakker om det som er vanskelig, sier parterapeut Jonas Falch-Madsen.

Mye av jobben, ifølge Falch-Madsen, handler om å finne mønstrene som parene har gått seg fast i.

– Er det noen kjennetegn på når de mister hverandre litt i hverdagen, eller når det blir konflikter?

Dette kan familievernkontorene hjelpe med Ekspander/minimer faktaboks De som har et ønske om å jobbe med forholdet

De som har kommunikasjonsvansker

De som er seksuelle problem

Krangling, utroskap og sjalusi

Brudd og foreldresamarbeid

Mine og dine barn

Trusler, vold eller rus

Uro for barn (Kilde: Bufdir.no)

Tror på kjærligheten

Linda og Magnus har trengt hjelp til å få parforholdet på riktig spor flere ganger de siste ti åra. Den siste runden avslutta de for noen måneder siden.

– Det er nok av dem som gir opp for tidlig. Men det er mye som kan løses bare ved å snakke sammen, sier Magnus.

Linda mener hun og Magnus er blitt flinkere til å løse konfliktene som dukker opp i hverdagen etter møtene på Familievernkontoret.

– Det er ingen skyldfordeling. Her er det snakk om at man skal møte hverandre og legge til rette for å løse konflikten man står i og de som kommer etter hvert. For det kommer jo flere, sier hun.

For begge har alltid vær enig om én ting. Det skal være de to.

– Da må vi være såpass åpen på at når vi det går bakover igjen, så er det bare å ringe hit og så får vi hjelp.

– Kjærlighet og ekteskap er ikke gratis. Men når følelsene er så store som de er, og kjærligheten er der, så må man gjøre alt man kan for å berge det, sier Magnus.