August 2012: Bjarne Sund er ute i skogen og leter etter sopp sammen med lærere og ungdomsskoleelever ved Otterøy skole i Namsos.

Han har for det meste plukket kantarell, men nå vil han eksperimentere litt. Han finner det han tror er et prakteksemplar av en spiselig røyksopp, og tar det med hjem for å servere middag til kona.

Ble sengeliggende

Ekteparet Turid og Bjarne Sund på kjøkkenet hjemme i Namsos. Her ble soppstuingen laget. Foto: Håvard Karlsen / NRK

Hjemme skal Bjarne imponere kona Turid med en helt spesiell soppstuing. Han skjærer opp soppen, men vet ikke at det er da han tydelig kan se at han har tatt med seg en av de giftigste soppene vi har i Norge – hvit fluesopp.

– Soppstuingen var god den, forteller kona Turid Sund.

– Det var ingen usmak i det hele tatt. Vi merket ingenting, forteller kokken selv.

Men samme natt får Bjarne Sund diaré. Han springer på do hele natta, og neste morgen er han sengeliggende.

– Jeg kom meg på do, men ikke lenger.

Kona drar på jobb, men må også springe på do etter bare et par timer. Hun drar hjem og finner mannen sin helt utslått.

– Han hadde kramper i føttene og kom seg ikke på do lenger. Da skjønte jeg at det ikke var bare omgangssyke. Da tenkte jeg om det kunne være soppen vi spiste dagen før.

Bjarne Sund i sykesenga i 2012. På bordet står en flaske med flytende kull som brukes for å fjerne giftstoffer fra tarmen. Foto: Privat

Svært skadelig for leveren

Høsten er tida på året hvor mange fristes av det som blir kalt skogens gull, og i år skal det være et meget godt soppår. Men da er det også viktig at du vet forskjellen på de ulike typene sopp.

– De fleste er flinke, men dessverre er det noen som går ut og ikke ser forskjell på kantarell og giftslørsopp. De går bare etter farge, og har lært at guloransje er kantarell, men det kan være giftig.

Kolbjørn Mohn Jenssen er ekspert i mykologi (læren om sopp). Foto: Tor Risberg / NRK

Det kan ta mellom seks og 24 timer før du blir dårlig etter å ha spist hvit fluesopp, men forgiftningen vil kunne gå over i alvorlig leverskade.

– Den er alvorlig giftig og kan føre til dødsfall, men det skjer svært sjelden i Norge. Du må vite hva du har spist og få motgift, forteller Kolbjørn Mohn Jenssen, daglig leder i Mycoteam.

Han er ekspert i mykologi (læren om sopp) og forklarer at hvit fluesopp og røyksopp kan se like ut.

– De kan være ganske like for et utrent øye, siden begge er hvite og eggformede. Røyksoppen er hvit og ser ut som en marshmallow innvendig når du skjærer den opp, men på fluesoppen ser man skiver på undersiden og en stilk. Røyksopp har ingen struktur på innsiden, men er hvit tvers gjennom.

Hvit fluesopp også kan forveksles med hvite sjampinjonger, men sjampinjonger har heller ikke hvite skiver og ingen slire ved enden av stilken.

I 2014 ble fire personer alvorlig forgiftet etter å ha spist hvit fluesopp, alle var fra Asia.

– Folk fra asiatiske land er vant til å spise hvit sopp som ligner på hvit fluesopp, for eksempel sliresopp, men det blir fort farlig i norsk natur.

Gode råd om sopp Foto: Anne Lognvik / NRK Ekspandér faktaboks Bruk den nyeste sopplitteraturen når du bestemmer sopp.

Spis bare sopp som du er sikker på. Hvis du er i tvil – oppsøk soppkontrollen.

Bruk bare sopp av god kvalitet til matlaging.

Spis ikke rå sopp. Noen matsopper kan gi ubehag og/eller forgiftning i rå tilstand eller om de er for lite stekt eller kokt. Ubehag kan også skyldes at rå sopp er mer tungt fordøyelig enn sopp som er kokt eller stekt. Barn bør derfor kun spise sopp i beskjedne mengder før 6-7-årsalderen.

En del matsopper bør også avkokes før steking/koking. Avkoking av sopp: Soppen legges i kaldt vann og kokes i 10 min. Kokevannet kastes.

Ved symptomer eller mistanke om soppforgiftning bør du kontakte Giftinformasjonen.

Telefon 22 59 13 00.

(Kilde: Mattilsynet )

14 innleggelser så langt i år

Kristin Opdal Seljetun er veterinær, seniorrådgiver og soppsakkyndig hos Giftinformasjonen Foto: Privat

Hittil i år har det vært 14 innleggelser på sykehus med mistanke om alvorlig forgiftning, ifølge Giftinformasjonen. 68 prosent av personene som har blitt forgiftet av sopp i Norge de siste syv årene, er fremmedspråklige.

– Dette kan være alt fra turister til innvandrere, og det har vist seg vanskelig å nå dem med informasjon om giftig sopp, sier Kristin Opdal Seljetun, som er veterinær seniorrådgiver og soppsakkyndig hos Giftinformasjonen.

Folkehelseinstituttet har samarbeidet med Norges Sopp- og Nyttevekstforbund for å arrangere kurs til fremmedspråklige. Opdal Seljetun er opptatt av at folk skal lære seg å unngå de fem giftigste soppsortene i Norge.

Det er hvit fluesopp, grønn fluesopp, spiss giftslørsopp, butt giftslørsopp, flatklokkehatt.

– Vi ønsker at folk skal gå på soppkontroller, der de kan lære om dette. Bruk også oppdatert litteratur for å slå opp, anbefaler hun.

1 Hvit fluesopp. Hvit hatt med tynn, klebrig hud. Soppen har hvite skiver og som regel ring på stilken. Kan forveksles med hvit sjampinjong. Giftig. Foto: Anne Lognvik / NRK 2 Grønn fluesopp. Hatt: 5-15 cm, først nesten halvkuleformet, siden hvelvet eller flat, olivenbrun til grønn, blank, med få store eller ingen hudlapper, med ørfint mønster av mørke streker i huden. Skiver: hvite, frie fra stilken. Stilk: 10-15 cm høy, 1-2 cm tykk, hvit med litt grønnaktig skjær, vatring, eller soner, med ring, nederst oppsvulmet og med hvit, vid slire. Kjøtt hvitt, fibret, smak mild, lukt ubetydelig. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 3 Spiss giftslørsopp. Hatt: 3-7 cm, ofte kjegleformet til klokkeformet og puklet, oransjebrun, teglrød til rødbrun, tørr, radiærtrådet til ørfint skjellet, hattkanten, som helt ung noe lysere med rester av gult slør. Skiver: avrundete eller tilvokste, litt tykke, brede og fjerntstilte, av farge som hatten. Stilk: 5-13 cm høy, 0,7-1,5 cm tykk, jevntykk eller kølleformet, litt tilspisset nederste, grunnfarge livlig rødbrun, med svake, skrå, blekgule til oker belter best synlig ved dreiing av stilken med lyset fallende inn over den. Kjøtt: brunt, lukt ubetydelig, skal ikke smakes på! Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 4 Butt giftslørsopp. Hatt: 3-8,5 cm bred, hvelvet til flat eller litt butt puklet, oransjebrun til rødbrun, tørr, matt, fint filtet eller med svake, tiltrykte skjell. Skiver: avrundet eller tilvokste, litt tykke og fjerntstilte, oransjebrune til kanelbrune. Stilk: 4-9 cm høy, 1-2 cm tykk, jevntykk eller svakt avsmalnende nederst, messinggul til gull-gul, ofte med sitrongult skjær øverst og lyst oker nederst, fint silkefibret, litt glinsende. Slør: lyst gulaktig til oker; bare synlig hos helt unge sopper. Kjøtt: brunt, lukt ubetydelig - skal ikke smakes på! Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 5 Flatklokkehatt. Hatt: 1 - 3 cm, hvelvet eller svakt puklet, oker til gulbrun, hattkanten lenge betydelig mørkere enn hattsentrum og litt gjennomskinnelig stripet. Skiver: blekt oker til kanelbrune. Stilk: 1,5-5 cm høy, 0,2-0,5 cm tykk, med ring (som lett blir borte). Nedenfor ringen ingen skjell, bare mer eller mindre hvite silkefibre. Kjøtt: blekbrunt, lukt svak, litt melaktig, smak ubetydelig. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 6 Grå blekksopp. Hatt: 3-7 cm høy, eggformet til klokkeformet, litt mørkt småskjellet i toppen, sølvgrå og etter hvert mer og mer svart. Skiver: tette, som unge gråhvite og med alderen svarte. Til slutt renner de bort i en blekksvart væske sammen med hatten. Stilk: 3-10 cm høy, 0,5-1 cm tykk, hul, med en ringaktig valk nederst. Kjøtt: først fast, med alderen oppløses det i blekk og nesten bare stilken blir stående igjen. Lukt og smak ubetydelig. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 7 Brun fluesopp. Hatt: 7-15 cm bred, hvelvet, gulbrun, blank, med få eller oftest mange hvite hudlapper. Skiver: hvite, frie fra stilken. Stilk: 10-15 cm høy, 1-2,5 cm tykk, hvit, med ring og oppsvulmet fot som har kranser av små skjell. Kjøtt: hvitt, smak mild, lukt ubetydelig. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 8 Panterfluesopp. Hatt: 5-15 cm, først nesten halvkuleformet, siden hvelvet eller flat, olivenbrun til grønn, blank, med få store eller ingen hudlapper, med ørfint mønster av mørke streker i huden. Skiver: hvite, frie fra stilken. Stilk: 10-15 cm høy, 1-2 cm tykk, hvit med litt grønnaktig skjær, vatring, eller soner, med ring, nederst oppsvulmet og med hvit, vid slire. Kjøtt hvitt, fibret, smak mild, lukt ubetydelig. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 9 Rød fluesopp. Hatt: 7-15 cm bred, hvelvet, blodrød til oransjerød, blank, med få eller oftest mange hvite til kremhvite hudlapper. Skiver: hvite, frie fra stilken. Stilk: 10-15 cm høy, 1-2,5 cm tykk, hvit, med ring og oppsvulmet fot som har kranser av små kremhvite skjell. Kjøtt: hvitt, smak mild, lukt ubetydelig. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 10 Grantårekremle. Kjøttet er sprøtt og kort i konistensen, d.v.s. at det ikke kan fibres opp slik det er vanlig hos nesten alle andre sopper. Hattfargen er oftest livlig: klart, sterkt rød, fiolett, gul, grønn, rosa, osv., mens skivene nesten alltid er hvite eller fløtefargede, gule hos noen arter. Stilken er hvit eller har mer eller mindre skjær av hattfargen. Giftig. Foto: Anne Tone Thorshaug/Botanisk museum 11 Giftkremle. Kjøttet er sprøtt og kort i konistensen, d.v.s. at det ikke kan fibres opp slik det er vanlig hos nesten alle andre sopper. Hattfargen er oftest livlig: klart, sterkt rød, fiolett, gul, grønn, rosa, osv., mens skivene nesten alltid er hvite eller fløtefargede, gule hos noen arter. Stilken er hvit eller har mer eller mindre skjær av hattfargen. Giftig. Foto: Per Marstad/Botanisk museum 12 Sandmorkel. Hatt: 5-15 cm bred, rødbrun, rund og hul, med vridd, buktet, foldet overflate. Stilk: 5-10 cm høy, 1-2 cm tykk, hul, glatt, lyst beige til blekbrun. Kjøtt: skjørt, uten påfallende lukt eller smak. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 13 Pantermusserong. Hatt: 4-12 cm, hvelvet til litt puklet, med innbøyd hattkant, grå til gråbrun, matt, litt fibret og tiltrykt skjellet; skjellene dannes ved oppsprekking av hatthuden, er litt tverre i tuppen og oppstår mer eller mindre konsentrisk på overflaten. Skiver: utrandete (har en 'grøft' innerst ved stilken, se under 'generelt om musseronger'), i blant har skivene svakt blåskjær og blanke væskedråper i eggen. Stilk: 4-10 cm høy, 1-2 cm tykk, jevntykk, hvit til svakt gråaktig, iblant med små væskedråper øverst. Kjøtt: hvitt, svak lukt og smak av rått mel. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 14 Pluggsopp. Hatt: 5 -15 cm bred, gulbrun, først hvelvet med innrullet kant, siden flat eller traktformet nedsunket i midten, kanten blir etter hvert mindre innbøyet og til slutt rett. Skiver: nedløpende på stilken, først blekgule, får vinrøde og etter hvert brune flekker ved trykk; de blir til sist helt brune, lette å løsne fra hattkjøttet. Stilk: 3 - 6 cm høy, 0,5-1,5 cm tykk, litt tilspisset nedover, brun. Kjøtt: blekgult, anløper brunt, smak mild, lukt litt syrlig. Giftig. Foto: Per Marstad/Botanisk museum 15 Potetrøyksopp. Knoll: 2-15 cm i diameter, potetlignende eller med en slags uformelig, furet fot, lys beige, gulbrun, gråbrun også litt gule i blant. Skall: glatt eller vortet, læraktig. Kjøtt: først hardt, gråhvitt, i snitt ses lysere årer som et mønster; etter hvert som sporene modnes helt svart og slipper løs som 'røyk'. Giftig. Foto: Klaus Høiland/Botanisk museum 16 Giftig rødskivesopp. Hatt: 5-20 cm, hvelvet med innbøyd kant, elfenbenshvit til blekt sølvgrå, glatt med ørfine, radiære tråder i overflaten. Skiver: utrandete (har en svak 'grøft' innerst ved stilken, se under 'generelt om musseronger'), som unge tydelig gule, etter hvert skittenrosa (av sporene som modnes). Stilk: omtrent jevnhøy med hattbredden, 0,5-3 cm tykk, hvit, jevntykk. Kjøtt: hvitt, fast med en kraftig, litt ubestemmelig tran- til mellignende lukt og smak. Giftig. Foto: Gro Gulden/Botanisk museum 17 Giftsjampinjong. Hatt: 5-13 cm bred, først ganske rund, senere hvelvet med litt flatt sentrum, matt kalkhvit, noe gråere med alderen, glatt. Skiver: fra tidlige stadier svakt grå til grårosa, til slutt svartbrune, frie. Stilk: 6-10 cm høy, 1-1,5 cm tykk, jevntykk men litt knollformet nederst. Som utvokst med hvit ring på stilken (denne sitter som en hud under skivene hos unge sopper). Kjøtt: hvitt, men farges straks sitrongult ved skraping på hattkant og i stilkbasis, gulningen ses også når soppen skjæres gjennom. All gulning forsvinner etter ca 15 min. og soppen får et gråblekt utseende. Smak mild, lukt ubehagelig, blekklignende. Giftig. Foto: Jahn Trondsen/Botanisk museum 18 Gul giftslørsopp. Hatt: 3-6 cm bred, hvelvet til avflatet, klebrig, sitrongul til svovelgul, etter hvert flekkvis okerbrun til rødbrun i midten. Skiver: dypt gule, tette, som unge sitrongule og med alderen brune. Stilk: 3-6 cm høy, 0,8-1,3 cm tykk, nederst med en opp til 3 cm bred, kantete knoll, gul, trådet, med mer eller mindre rustbrune, tiltrykte slørrester Kjøtt: gult, lukt ubetydelig, skal ikke smakes på! Giftig. Foto: Hans Marklund/Botanisk museum 19 Kanarigul slørsopp. Hatt: 4-8 cm bred, hvelvet til avflatet, klebrig, svovelgul i grunnfargen og etter hvert mer og mer olivenbrun til purpursvart flekket fra midten og utover. Skiver: dypt gule, tette, med alderen mer brune. Stilk: 4-8 cm høy, 1-2 cm tykk, nederst med en opp til 3 cm bred, kantete knoll, gul, med rustbrune, tiltrykte tråder (slørrester), grønngule mycelrester nederst på knollen. Kjøtt: gult, lukt kraftig og egenartet, minner om hageplanten hasselurt (Asarum europaeum), skal ikke smakes på! Giftig. Foto: Hans Marklund/Botanisk museum 20 Lumsk traktsopp. Hatt: 2-5 cm, flat og etter hvert svakt nedsunken i midten, med innbøyd og etterhvert litt bølget kant; overflaten er 'frostaktig' eller 'rimet' og blir med alderen og ved trykk svakt mørkere flekket. Skiver: hvite, tette, sammenvokst med stilken og fortsetter svakt nedover denne (nedløpende) Stilk: 3-5 cm høy, 0,2-0,8 cm tykk, hvit, jevntykk. Kjøtt: hvitt, lukt svakt melaktig, smak mild. Giftig. Foto: B. Mauritz/Botanisk muesum 21 Vårtrevlesopp. Hatt: 3-9 cm bred, først konisk med innbøyd hattkant, etter hvert mer klokkeformet og med tydelig pukkel, overflate silkefibret, hvit, kremhvit, etter hvert mer og mer teglfarget og fibret. Skiver: først bleke, litt rosa, etter hvert olivenbrune. Stilk: 3-6 cm høy, 0,5-1,5 cm tykk, jevntykk eller knollformet nederst, hvit til teglfarget. Kjøtt: hvitt, rødnende; lukt svak, ubehagelig søtlig, smak ubetydelig. Giftig. Foto: Hans Marklund/Botanisk museum Vis bildetekst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Måtte drikke flytende kull

Turid Sund ringte legesenteret, som satt henne over til Giftinformasjonen. Hun forklarte at de hadde spist røyksopp, men fikk straks spørsmål om det kunne være hvit fluesopp.

– Det benektet jeg, for jeg trodde det var stor forskjell, men da sa hun at når hvit fluesopp kommer opp av jorda, kan den forveksles med røyksopp.

Da kvinnen i andre enden beskrev symptomene, passet beskrivelsen til mannen hennes som lå utslått i senga. Hun ringte fastlegen og ambulansen kom. Turid Sund kjørte etter i egen bil, men fremme på sykehuset ble hun verre og verre – før hun besvimte.

Ekteparet måtte få behandling for forgiftningen. Det første de fikk var flytende kull på flaske.

– Det hadde en konsistens som sirup. Søtt, seigt og kullsvart. Det måtte vi drikke for å trekke gift ut fra tarmene.

Men de måtte ha motgift raskt slik at ikke leveren skulle ødelegges. En dose blir sendt fra Trondheim og en dose fra Oslo.

Syk i over ett år

Ekteparet Turid og Bjarne Sund er i dag friske, men de spiser ikke lenger sopp. Foto: Håvard Karlsen / NRK

– Her er en hvit fluesopp og den røyksoppen jeg trodde det var, sier Bjarte Sund (61) mens han blar opp i soppboka hjemme i stua fem år senere.

Motgiften gjorde at ekteparet ble gradvis bedre. Men det tok et helt år før de følte at de var i sånn noenlunde form.

– Hadde vi ikke fått motgift, hadde jeg nok ikke sittet her i dag, forklarer han.

– Vi følte oss som 80-åringer da vi kom hjem. Vi orket nesten ikke å løfte føttene fra gulvet, sier kona.

– Oppsøk den nye soppappen Digital Soppkontroll. Og spør folk som kjenner sopp, er oppfordringen fra biolog Kolbjørn Mohn Jenssen.

Nå, fem år etter, håper ekteparet at andre unngår å gjøre samme tabben.

– Ikke plukk annet enn det du vet er hundre prosent sikkert, sier Bjarne Sund.

De har sluttet helt med å plukke sopp.

– Vi kommer ikke til å spise den likevel, sier Turid Sund.

Dette gjør du Foto: Bjørn E. Halvorsen Ekspandér faktaboks Ved symptomer eller mistanke om soppforgiftning bør du kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Ved mistanke om soppforgiftning eller inntak av ukjent sopp, bør en alltid sørge for å ta vare på mest mulig soppmateriale som kan brukes til bestemmelse av soppens identitet.

Det er viktig å samle rester fra rensing av soppen, rester fra måltid og eventuelt oppkast. Selv meget små mengder av sopprester kan være nyttig ved identifikasjon.