Det er en fredag ettermiddag før jul. Ute snør det lett. Inne i Steinkjerhallen forberedes det til fotballkamper. Sørlia IL er rutinert arrangør. Nattcupen har vært en sportslig suksess og inntektskilde for klubben i snart 30 år. Vanligvis deltar rundt 100 lag.

Å vinne nattcupen handler mye om heder og ære, om å vise hvilken årgang som er best i byen.

Erkjente de faktiske forhold

– Det var litt spent stemning rundt kampen, forklarte tiltalte i Inntrøndelag tingrett da saken kom opp i oktober 2020. Han er et par år eldre enn fornærmede.

Det var på stillingen 3-3 hendelsen skjedde. Klokka var 05:15 lørdag morgen og nattcupen var i innspurten. Fra tribunen filmet publikum med mobilen hvordan en kameratcup utviklet seg til et blodig tilfelle av vold på fotballbanen.

PUBLIKUM FILMET: Fra tribunen ble hendelsene dokumentert. Du trenger javascript for å se video. PUBLIKUM FILMET: Fra tribunen ble hendelsene dokumentert.

Tiltalte erkjente i retten de faktiske forholdene rundt slaget.

– Ballen kommer ut mot sidelinja, jeg gir en dytt i skuldra. Får en dytt i ryggen, snur meg og slår. Det var en impulshandling. Jeg tenkte ikke på hvor jeg traff og hadde ikke som hensikt å skade, forklarte han om slaget.

En enstemmig rett trodde ikke på tiltaltes forklaring og dømte han til fengsel i tretti dager, og til å betale fornærmede vel førti tusen kroner i oppreisning og dekning av økonomiske tap. I tillegg må tiltalte betale saksomkostninger.

Trodde det kom en verbal reaksjon

Også fornærmede bekrefter at det var mye tenning i kampen.

– Jeg får ballen på midtbanen og tar den med offensivt. Jeg får en dytt i veggen, får vondt i landinga. Snur meg og gir en dytt tilbake. Dermed får jeg et slag i ansiktet med knyttet neve. Jeg var forberedt på noe verbalt, ikke noe fysisk, forklarte han i retten.

På videoen vises det hvordan den fornærmede fotballspilleren bøyde seg fram for å svare, men fikk et slag i ansiktet i stedet.

– Jeg har hørt at jeg var borte i noen sekunder, men husker det ikke, forteller han. Jeg så mye blod da jeg kom til meg selv. Jeg fikk hjelp til å komme meg opp, men blødde fortsatt.

I ettertid har han slitt mye med neseblod og hosta opp en del blod. Noe som til tider har vært smertefullt.

Fornærmede føler at han ikke klarer å komme opp på samme fotballnivå som før voldsepisoden.

Skolegangen er påvirket. Det er vanskeligere å fokusere på fag. Han har gjennomført tre kompliserte neseoperasjoner og fortsatt er ikke alt som før. Mor forteller til NRK at voldsepisoden har vært en stor påkjenning for sønnen og at han nå venter på en fjerde operasjon.

Tiltaltes forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, sier til NRK at han ennå ikke har gått gjennom dommen med sin klient og at det dermed ikke er tatt stilling til en eventuell anke.