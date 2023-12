Ønsker du å lage informative videoer om litt tabubelagte tema på sosiale medier, risikerer du å få videoen fjernet.

Det har Synnøve Dørum erfart.

– Jeg husker jeg lagde en kort video i fjor, der jeg nevnte en av effektene av det å se på pornografi, forteller hun.

Innholdsskapere bruker kodeord for at ikke videoene skal bli fjernet. Foto: Privat

Videoen ble fjernet fra TikTok på grunn av brudd på retningslinjer. Om noen hadde rapportert den eller om appens algoritmer hadde fjernet den, vet hun ikke.

Dørum lagde en ny video om samme tema, men denne gangen brukte hun et kodeord. Da ble ikke videoen fjernet.

– Jeg begynte å lage videoer hvor jeg sa parma i stedet for porno, forklarer hun.

Kan bli tabu

Dørum er samfunnsengasjert og tar opp tema som mange synes er vanskelig å snakke om.

Dette har hun fått masse positiv respons på, men hun synes likevel det er synd at TikTok sine retningslinjer gjør det vanskelig å produsere slikt innhold.

– Jeg skjønner jo selvfølgelig det her med å skåne barna, og at det er ubehagelig å tenke på at barn skal ha noe som helst kunnskap om noe vi anser som voksne ting. Men barn får med seg ting, barn ser ting, og da er man nødt til å prøve å sørge for at det skjer med trygge rammer, forklarer Dørum.

Hun er redd for at dette skal føre til at flere ord blir tabu- eller skambelagt.

– Når barn vokser opp og ser at alt som har med litt mer alvorlige temaer å gjøre, kommer med ord som er byttet med et annet, så får man det til å virke tabu.

Algoritmene bestemmer

Melanie Magin er professor i mediesosiologi ved NTNU. Hun mener at det er viktig å forstå hvorfor innlegg blir fjernet.

– Det er ikke mennesker som bestemmer det, men det er algoritmer som filtrerer ut hva som ikke er ok å skrive på sosiale medier etter deres regler, forklarer hun.

Melanie Magin har en doktorgrad i kommunikasjonsvitenskap, og forsker på innflytelse av tradisjonelle og mye medier i samfunnet. Foto: Christof Mattes / JGU Mainz

Videre forklarer hun at ord som ofte blir brukt i kontekster som ikke er i tråd med plattformens retningslinjer, gjerne blir fjernet av algoritmene.

Dette krasjer jo med innholdsskapere som Dørum, som ønsker å snakke som slike tema. Mediesosiologen tror ikke at det finnes noen enkel løsning på dette.

– Jeg tror det alltid er viktig at brukere tenker seg om før de skriver, slik at de uttrykker seg på en måte som er ok. En måte hvor man ikke er aggressiv mot andre eller skriver veldig dårlige ting, sier hun.

Ikke loven

Når ord blir sensurert på sosiale medier, tror mediesosiologen at det kan påvirke hvordan folk uttrykker seg ellers i samfunnet.

– Hvis folk ser at ord blir sensurert på sosiale medier kan de få følelsen av at det har noe å gjøre med ytringsfrihet, sier hun.

Magin poengterer at det er viktig å skille mellom den norske loven og retningslinjene til plattformene.

– Hvis for eksempel Facebook eller TikTok sensurerer noe, så er ikke det sensur i linje med loven, forklarer hun.

I Norge har vi full ytringsfrihet, så lenge det ikke bryter loven. Sosiale plattformer som TikTok har sine egne retningslinjer som brukerne må følge.

Et trygt sted for barn

Dørum synes også at det er vanskelig å komme på en løsning på dette temaet.

– TikTok har jo en aldersgrense, men det er jo veldig mange som er under aldersgrensa. Du kan jo bare huke av at du er over 16 år, forteller hun.

Synnøve Dørum er samfunnsengasjert på TikTok. Foto: Privat

Selv har Dørum fått positiv respons fra brukere som viser seg å være under aldersgrensen.

– Det er det jeg mener med at barn også må få vite hva ting er, for det er ikke sånn at de ikke kommer over det, forteller hun.

Men det er ikke alle som er like opptatt av å snakke om vanskelige tema i trygge rammer, og det er det som gjør det vanskelig.

– Det er umulig å gjøre internett til et kjempetrygt sted for barn. Man kan gjøre det etter beste evne, men enten ender det opp med at det blir oversensur, eller så blir det fritt vilt, sier Dørum.