TikTok-sjef ber amerikanere gjøre motstand mot forbud

Det har vært knyttet stor spenning til et lovforslag i Representantenes hus som ønsker å tvinge videoappen TikTok til å kutte båndene til kinesiske eiere – eller bli forbudt i USA

Onsdag stemte flertallet av representantene ja til lovforslaget.

Det betyr at USA er ett steg nærmere å forby den populære appen, som vil føre til at mer enn 170 millioner amerikanere kan miste tilgangen.

– Hvis dette lovforslaget går gjennom, er det slutt for TikTok i USA, sier TikTok-sjef Shou Zi Chew.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil det kinesiske eierselskapet Bytedance ha mindre enn fem måneder på å selge selskapet.

Om ikke det skjer, vil det bli ulovlig for selskaper som Apple og Google å tilby appen, skriver CNN.

TikTok-sjef: – Bruk stemmen deres

I en video publisert på appen oppfordrer TikTok-sjef Shou Zi Chew amerikanske brukere om å kjempe mot et forbud.

Kinesiske Bytedance har muligheten til å selge selskapet til en amerikansk eier, for å tilfredsstille amerikanske politikere.

Det skremmer TikTok-sjefen, som mener det vil føre til mindre konkurranse blant de ulike sosiale mediene.

– Dette lovforslaget vil gi makten til en liten gruppe sosiale medier-eiere, sier han, og hinter til at etablerte aktører som Meta eller X-eier Elon Musk kan bli appens nye eiere.

Flere demonstranter hadde samlet seg utenfor Kongressbygningen på Capitol Hill, i et ønske om å «KeepTikTok» lovlig i USA. Foto: Craig Hudso / Reuters

Demonstrasjoner mot lovforslaget

Amerikanske politikere har stilt spørsmål ved koblingen mellom appens deleier Bytedance og den kinesiske regjeringen.

Det har gjort at mange amerikanske politikere ønsker å forby appen.

Men det er ikke alle politikere som støtter et forbud.

Flere ønsker at appen fortsatt skal være tilgjengelig i USA, og viser til at mange amerikanere bruker den for å tjene penger. Det argumentet har også TikTok-sjefen brukt.

Flere amerikanske politikere mener dessuten et forbud er udemokratisk.

En av dem er den demokratiske kongressrepresentanten Delia Ramirez, som mener appen sprer glede og latter til brukerne.

– Og den brukes til å organisere grasrotbevegelser, spesielt blant minoritetsmiljøer, sier hun.

Flere politikere holdt en pressekonferanse utenfor kongressbygningen til støtte for TikTok. En av dem er den demokratiske kongressrepresentanten Delia Ramirez. Foto: Craig Hudson / Reuters

Ramirez nekter ikke for at det kan være utfordringer knyttet til kinesisk overvåkning og spionasje, men mener at et forbud mot appen ikke er veien å gå.

Kinesisk UD forteller at amerikanske myndigheter har aldri funnet noen konkrete bevis på at TikTok utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Foto: AFP

Sterke reaksjoner i Kina

– USA bør respektere markedsøkonomien og prinsippet om rettferdig konkurranse, sa talsperson i Kinas handelsdepartement He Yadong på en pressekonferanse i Beijing torsdag.

Kinesisk UD sier at amerikanske myndigheter aldri har funnet noen konkrete bevis på at TikTok utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

Mange amerikanere er skuffet over at flertallet av amerikanske politikere stemte ja til lovforslaget om å forby TikTok. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Frykter kinesisk spionasje

Det har det siste året vært flere komitehøringer i Kongressen om hva slags trussel appen utgjør for amerikanske brukere.

– TikTok er en stor fare når det gjelder utenlandsk påvirkning, sa komitéleder Cathy Mcmorris Rodgers i mars 2023.

– Vi må hindre at apper som TikTok spionerer på våre innbyggere, sa hun.

Mange amerikanske politikere har fryktet en kinesisk lov som sier at alle kinesiske organisasjoner må samarbeide med sikkerhetstjenesten dersom nasjonens sikkerhet står på spill.

TikTok-sjefen sa at han som direktør aldri hadde vært i kontakt med kinesiske myndigheter.

TikTok-sjef Shou Zi Chew i Kongressen. Her avviste Chew at kinesiske myndigheter kontrollerer videoappen. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Under komitehøringen erkjente TikTok-sjefen at noe data fra USA fortsatt var tilgjengelig i Kina, men at dette skulle endre seg.

Kina eier 1 prosent av TikToks morselskap Bytedance. Samtidig har de flere rettigheter enn den ene prosenten tilsier.

Flere politikere i USA er derfor bekymret for at data fra amerikanske TikTok-brukere kan havne hos kinesiske myndigheter.

– Bytedance er ikke agent for Kina eller noe annet land. TikTok har aldri delt, eller blitt bedt om å dele, amerikanske brukerdata med kinesiske myndigheter, hevdet Chew sa han møtte opp i Kongressen i mars i fjor.