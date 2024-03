Vil forby TikTok: – Ikke veien å gå

TikTok og deres kobling til kinesiske myndigheter kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet, mener Unge-Høyre leder Ola Svenneby.

Han ønsker at partiet bør gå inn for et totalforbud mot den populære appen. Det får støtte fra blant annet KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Mens politikere i USA frykter for koblingen mellom appens deleier Bytedance og den kinesiske regjeringen og hvordan brukerdata håndteres, peker Svenneby på at Kina aktivt bruker teknologi for å påvirke opinionen.

Flere land har allerede et forbud, deriblant India og Nepal - og i Norge innfører stadig flere institusjoner og bedrifter restriksjoner. Selv fører Kina en langt mer restriktiv linje, med barnevennlig innhold og begrenset tidsbruk.

– Debatten handler både om teknologisikkerhet og en generell skepsis til Kina og deres innflytelse og konkurranseevne, forklarer utenriksforsker Hans Jørgen Gåsemyr til NRK.

Debatten mangler riktignok en viktig faktor, mener influenser Oskar Westerlin.

– Styret i ByteDance består av fem personer, hvor tre er amerikanere. Det finnes ikke beviser på at myndighetene i Kina har noe som helst med TikToks beslutninger å gjøre, sier han til NRK.

Som innholdsskaper er han opptatt av å ikke være avhengig av kun én plattform. Han reagerer likevel på at enkelte vil fjerne TikTok fra norske mobilskjermer.

– Banner vi TikTok blir jo Norge like kontrollerende som Kina. Debatten bør fokusere mer på faktiske beviser og mindre på ubegrunnet frykt for utenlandsk innflytelse.

Westerlin er imidlertid enig i at mange sliter med avhengighet og mye skjermtid.

– Men dette er gjelder alle plattformer, ikke bare TikTok, sier han.

– Underholdning

Studenten Troy Lie (22) tror heller ikke et totalforbud er veien å gå.

Han er av rundt 1,65 millioner nordmenn over 18 år som er aktive brukere på TikTok. Det kommer i tillegg til de mindreårige. I 2022 meldte medietilsynet at 73 prosent av unge mellom 9–18 år bruker appen.

Troy Lie er en av mange nordmenn som bruker TikTok. Han ser både appens positive og negative sider. Her sammen med medstudent Miriam Spanne. Foto: Vilde Haugen / NRK

– Jeg er innom TikTok hver eneste dag. Men det er stort sett for underholdning, alt fra sketsjer til tiktokere jeg selv følger, sier Lie.

22-åringen er tydelige på at appen har sine negative sider. Men de handler ikke om Kina.

– Det er avhengighetsskapende. Man vet jo at algoritmene gir deg det du vil se på, og det kan nok påvirke dopaminnivået ditt veldig, at man alltid vil ha et påfyll. Man kan fort havne i et «sort hull», sier Lie.

– Men et forbud høres litt stengt ut. Personlig synes jeg mage profiler har en positiv påvirkning, for eksempel «Mankegard».

Skepsis til Kina

– Grunnen til at det nå snakkes spesielt om TikTok, er at appen er så utrolig vellykket. Den er ekstraordinært populær blant befolkningen, sier Hans Jørgen Gåsemyr.

Han seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og sier at det er mange årsaker til den stadig mer utbredte frykten for TikTok.

Hans Jørgen Gåsemyr har tidligere arbeidet for FN i Beijing. Hans primære forskningsfelt er kinesisk politikk, hovedsakelig nasjonal politisk økonomi og utenrikspolitikk med vekt på organisasjoner og digital teknologi. Foto: Christopher Olssøn

– Det handler både om teknologisikkerhet og en generell skepsis til Kina og deres innflytelse og konkurranseevne. Disse to tingene flyter ofte over i hverandre, sier han.

Det er imidlertid vanskelig å peke ut den konkrete realiteten av disse farene, sier Gåsemyr.

TikTok hevder selv at brukerdata ikke deles med kinesiske myndigheter, og forvaltes andre steder. De styrer heller ikke innholdet i appen utenfor sine egne landegrenser.

– Problemet er at vi vet at Kina, som er styrt av kommunistpartiet, kan ta grep dersom de vil og prøve å sikre seg tilgang. Det er veldig vanskelig å tilbakevise en potensiell risiko, selv om den ikke kan bevises, sier Gåsemyr.

Vil gi Meta mer makt

Debatten er ikke ny. Kinesiske Huawei ønsket å bygge ut det norske 5G-nettet, men kontrakten gikk til svenske Ericcson. Mye av bakteppet var sikkerhetsrisiko og frykt for spionasje.

Medieviter og forfatter Magnus Hoem Iversen sier at han forstår forslaget basert på utenpolitiske hensyn. Samtidig mener han man må ta med i betraktningen at det vil gi Meta-eide Instagram enda større makt.

– De kriger veldig om både innholdsskaperne og de kriger i veldig stpor grad om brukerne. Å forby TikTok vil gi en vanvittig konkurransevridning over til Meta, mener Iversen.