Nav fant ikke papirene hans i over 10 år: – Følte at Nav slettet livet mitt

– Jeg har kjent meg så fortvilet. Møtet med Nav har vært som å treffe en vegg, sier Bjørn Halvor Kvilhaug til NRK.

Kvilhaug har i mange år forsøkt å få tak i viktige papirer fra Nav. Det er papirer knyttet til sykehistorie og en yrkesskadesak etter en ulykke på jobben på slutten av 1980-tallet.

Papirer som han visste Nav tidligere har hatt.

– Vi har gjort en for dårlig jobb, vi har ikke funnet papirene, og det beklager vi, sier direktør Pia Høst i Nav Familie og pensjon til NRK.

FRYKTET NAV HADDE ROTET VEKK PAPIRER: Bjørn Halvor Kvilhaug bor i Hå i Rogaland og tok kontakt med NRK fordi Nav ikke klarte å finne papirer han trengte. Foto: Jonas Kroken Sævereide / NRK

– Følte Nav slettet livet mitt

I 2010 flyttet Kvilhaug fra Sandnes til Hå i Rogaland. Da fikk han et nytt Nav-kontor å forholde seg til. Etter hvert forsto Kvilhaug at Nav ikke lenger hadde papirene hans.

Nav bekrefter at Kvilhaug har vært i kontakt med dem for å finne papirene siden 2014. Selv mener han at han har etterspurt papirene hos Nav siden 2010.

Kvilhaug forteller at han i alle disse årene var i kontakt med Nav flere ganger for å få papirene sine. Han ville finne ut av om han skulle fått dekket mer av utgifter til behandling og transport til helsetjenester.

Kontakten med Nav fikk Bjørn Halvor Kvilhaug til å føle seg verdiløs. Foto: Jonas Kroken Sævereide

– De fant ingenting på meg. Ikke noe om yrkesskaden, ingen vedtak, ingenting lå der i Nav. Jeg har følt at jeg var et null. Jeg følte at Nav slettet livet mitt, sier han om kontakten med Nav disse årene.

Senest i april 2024 fikk Kvilhaug et brev fra Nav hvor det sto:

«Vi har gått gjennom våre fysiske og digitale arkiver, og finner dessverre ikke dokumentasjonen du etterspør.»

De anbefalte han å ta kontakt med helsevesenet i håp om at de kunne ha tatt vare på papirene i egne arkiver.

NAV-BREVET: Dette brev fikk Bjørn Kvilhaug i april. Innholdet var nedslående for ham. Foto: NRK

Nav beklager opplevelsene Bjørn Kvilhaug har hatt.

– Jeg er veldig lei meg for at han har hatt den opplevelsen med Nav. Sånn skal det ikke være. Og jeg kan egentlig ikke si noe annet enn at jeg beklager veldig. I denne saken har vi ikke gjort en god nok jobb, og det beklager vi, sier Høst i Nav Familie og pensjon til NRK.

BEKLAGER: Direktør Pia Høst i Nav beklager og sier at hun forstår at saken har vært en belastning. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Jussprofessor: – Alvorlig

Professor Anne Kjersti Befring i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo reagerer på det hun hører.

– Det er alvorlig at Nav ikke har oversikt over og orden i gamle arkiver. Det er ingen offentlige instans som har så vid adgang til sensitive opplysninger om folk som Nav, sier Befring.

Plikten til arkivering er også begrunnet i samfunnshensyn og muligheter for å kunne få kunnskap om NAVs praksis, understreker Befring:

– Hensynet til den enkeltes privatliv tilsier at det må være kontroll på disse dokumentene. Brukere av Nav skal kunne få innsikt i egne opplysninger, noe som forutsetter at de er arkivert på en forsvarlig måte som ivaretar tilgjengelighet på et senere tidspunkt, sier Befring.

Men slik tilgjengelighet har ikke Bjørn Kvilhaug opplevd.

ALVORLIG: Jusprofessor Anne Kjersti Befring mener det er veldig alvorlig at Nav ikke har oversikt og kontroll over gamle arkiv. Foto: Universitetet i Oslo (UiO)

– Tenkte søren, mine papirer kunne vært slettet

Da Kvilhaug fikk beskjed av Nav i april om at de fortsatt ikke fant papirene hans, gikk det noen uker før NRK i mai hadde en reportasje om at Navs internrevisjon i en stikkprøve avdekket at et papirarkiv hos Nav Rogaland var tapt.

– Jeg så på NRK-saken om papirarkivet som var borte, og tenkte søren, det kunne ha skjedd med mine papirer også, sier Kvilhaug.

Årene hadde gått uten at Nav klarte å finne papirene til Kvilhaug. Foto: Jonas Kroken Sævereide

Han tok da kontakt med NRK og så med Nav.

Ifølge Kvalhaug fortalte han Nav om kontakten med NRK 21. mai.

Få dager etter løste Kvilhaug Nav fra taushetsplikten, slik at Nav kunne svare på spørsmål fra NRK om hans sak.

Fant papirene i gammelt arkiv

Da hadde Nav fortsatt ikke sporet opp dokumentene hans. Kvilhaug tok nye telefoner og hadde møter med Nav om yrkesskadesaken.

Etter en drøy uke, torsdag 30. mai, fikk Kvilhaug beskjed fra Nav om at papirene hans omsider var sporet opp. De var funnet i det gamle arkivet til Rikstrygdeverket. Rikstrygdeverket er nedlagt og er nå en del av Nav.

Det tok enda noen dager før Kvilhaug fysisk mottok dokumentene.

– Jeg ble så lettet, men samtidig er jeg forbannet over at slikt kan skje. Og om det har skjedd meg, kan det også være andre som har opplevd det samme, sier han.

En lettet Bjørn Halvor Kvilhaug kan endelig lese papirene han har etterlyst fra Nav i årevis. Foto: Jonas Kroken Sævereide

Nav svarte NRK 31. mai om saken etter papirene var funnet den 31. mai, og stilte til intervju.

– Jeg er veldig glad for at vi har funnet den gamle saken hans nå. Vi er veldig lei oss for at det har tatt så lang tid, og vi beklager det veldig. Og forstår at det har vært krevende for ham at det har tatt så lang tid. Papirene lå der de skulle ligge, og vi har gjort en dårlig jobb her, sier Høst.

Her er papirene Kvilhaug etterlyste av Nav etter å ha vært borte i over 10 år. Foto: Jonas Kroken Sæverede

Kvilhaug bor i Rogaland, i samme distrikt som Nav-kontoret hvor papirarkivet ble tapt. Men Nav avviser at det har en sammenheng.

– Nei, disse sakene har ingen sammenheng, sier Høst.

Nav: – Nå har vi tatt grep

– Hva sier dette om rettsvernet til Nav-bruker at man ikke finner papirer man etterspør?

– Vi har god oversikt over våre arkiver. Dette er veldig uheldig det som har skjedd i denne saken, det er vi utrolig lei oss for. Men nå har vi tatt grep og gjort endringer for at dette ikke skal skje igjen, sier Høst.

Nav-direktøren forteller at de i mars opprettet et eget team i Navs servicesenter for folk som søker etter gamle saker. De som jobber der skal ha kompetanse over Navs arkiver og systemer, og kunne veilede folk.

De sier at innsynstjenesten i Nav kontaktsenter framover vil sjekke rikstrygdeverkets arkiv for tilgjengelige dokumenter ved slike forespørsler.

Kan ha brutt loven

– Jeg tenker at det er utrolig viktig at vi tar denne type saker på alvor. Og at vi både rydder opp i enkeltsakene, og at vi sikrer at ikke dette skjer igjen, sier Høst.

– Er denne saken i tråd med personvern og personopplysningsloven?

– Ja, nå er jo papirene i denne saken funnet, så det er ikke brudd på noe nå. Men i den perioden hvor vi ikke fant disse sakene, så kan det ha vært et brudd på personopplysningsloven i forhold til det å ha tilgjengelige dokumenter, sier Høst.

Kvilhaug mener at interessen fra NRK var avgjørende for at Nav plutselig fant papirene hans.

Bjørn Halvor Kvilhaug vil nå ved hjelp av papirene kunne undersøke om han har krav på erstatning. Foto: Jonas Kroken Sævereide

Til dette svarer Nav-direktøren:

– Jeg har ikke kjennskap til at det har hatt noe å si i denne saken, og det skal det selvsagt ikke ha.Vi har gjort det vi kan for å finne papirene, og det har vi heldigvis gjort nå, sier hun.

Høst utdyper:

– Jeg er veldig glad for at media setter søkelys på denne type saker. Vi berører jo mange folks liv, så det er fint at dere setter søkelys på dette. Gjør vi feil, vil vi selvsagt gjøre det vi kan for å rydde opp.

Kvilhaug håper at han får svar på alle spørsmålene, og at det kan vise seg at han har krav på å få mer etterbetalt etter yrkesskaden.

– Jeg håper at det ordner seg nå. De skal i hvert fall gå igjennom det nå, de skal gå gjennom yrkesskadeerstatning og menerstatning.