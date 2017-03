Derfor mener Ingebrigtsen at RBK er bedre i år

– Det er litt usikkert om vi er det akkurat nå, men vi kommer til å bli bedre enn vi var i fjor. Jeg tror toppnivået vårt i år er høyere enn det var i fjor, og så får vi bruke kortest mulig tid til å komme oss dit, sier Kåre Ingebrigtsen.

Grunnen er blant annet nye signeringer ifølge RBK-treneren.

– Vi har en del nye signeringer som kan være med å løfte oss, og så føler jeg bredden i stallen er bedre og at kvaliteten i bredden er enda bedre enn i fjor.

Nicklas Bendtners inntreden i Rosenborg vil gjøre at flere scorer mer, mener Ingebrigtsen. Foto: Celine Stensrud Øi / NRK

En av nysigneringene til Rosenborg er danske Nicklas Bendtner. Han vil bli viktig mener Ingebrigtsen.

– Vi vet at Nicklas' inntreden i Rosenborg gjør at både Pål, Elba, Mushaga, indreløperne og flere vil få større plass. Så vi vil nok merke at flere kommer til å score mer.

Får vi se Bendtner i Mesterfinalen?

Pål André Helland tror også Rosenborg vil være bedre i år.

– Det kan hende vi trenger noen kamper før relasjonene sitter helt, men jeg tror sjansene er større for at vi kommer til Champions League i år enn i fjor, og da var vi jo ganske nærme, sier han.

Onsdag møtes Rosenborg og Brann i Mesterfinalen på Brann Stadion.

– Hvor stor prestisje er det å spille en sånn kamp?

– De har slitt for å få gjennomslag for en mesterfinale før, men det bør være liv laga for at en sånn kamp bør finne sted. Det er ikke sikkert det blir stinn brakke i år, men om noen år håper vi det skal være en kamp av stor betydning.

Nicklas Bendtner er med i RBK-troppen som møter Brann klokken 19. Dansken sier til NRK at han ikke kommer til å starte kampen. Men siden han er med sørover, er det ikke utenkelig at trener Ingebrigtsen vil gi ham noen minutter for å piffe opp spissens form inn mot søndagens serieåpning mot Odd.

Du kan følge Brann-Rosenborg direkte på dab-kanalen NRK Sport.

Vil hindre tre titler til Rosenborg

Pål André Helland gleder seg til å spille for et trofe i Mesterfinalen tirsdag. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Siden RBK tok «the double» er Mesterfinalen mellom serievinneren og sølvvinneren. Brann-trener Lars Arne Nilsen håper de kan hindre Rosenborg i å ta en ny tittel.

– De har vært ekstremt gode, men vi må ta opp kampen og vi har lyst til å ta fra dem den ene tittelen. Jeg har ikke lyst til at Ingebrigtsen skal stå der med tre fingre i været og har tatt «the trippel», sier Nilsen.

Mesterfinalen er den siste kampen før seriestart søndag. Rosenborg skal nå spille fire kamper på ti dager.

– Stiller du med ditt antatte beste lag i Mesterfinalen eller tenker du på seriestarten?

– Vi tenker ei mer helhetlig belastning på de fire kampene som kommer på ti dager. Vi kommer til å gjøre endringer i laget til alle de kampene. Men det laget vi sender ut på banen i Bergen skal være godt nok til å vinne, sier Ingebrigtsen.