Tror Bendtner er krydderet Rosenborg trenger

– Hvis dette går veien, får vi en overdådig toppscorer, sier Viken, som er talsperson for supportergrupperingen Kjernen.

– Jeg tror han blir en vinner, både sportslig og for butikken. Det er ikke hver dag man får enn slik stjerne inn døra. Han er jo bare 29 år! Vi må si oss veldig fornøyde med dette skupet. Så får vi bare krysse fingrene for at han snart blir 100 prosent «fit» og klar.

Talsperson for Kjernen, Espen Viken, gleder seg til å se Nicklas Bendtner i aksjon på Lerkendal. Foto: NRK

Viken legger til at Nicklas Bendtner vil bli behandlet som hvilken som helst annen spiller som ikler seg Rosenborg-drakta.

– Forventninger gjør ingen til seriemester. Han må levere som alle andre. Men vi har veldig gode forventninger om at det skal gå veien.

– Jeg husker da Mikael Lustig kom til klubben – da gikk det nesten et år før han virkelig slo igjennom. Nicklas Bendtner får en uke eller to på seg, sier Viken.

Tror han blir en suksess

Talspersonen husker godt sist gang han så Bendtner i aksjon.

– Det var for Arsenal på Emirates i 2013. Da scoret han ett, hadde én målgivende og var en veldig markant spiller, sier han.

Det er ikke til å stikke under en stol det å gå fra spill i klubber som Arsenal og Juventus, til å innta Trondheim og Lerkendal, er mange steg ned på karrierestigen. Men nettopp dét gjør at Viken blir sterkere i troen på at Bendtner vil bli en RBK-suksess.

– At han velger å komme hit for å restarte karrieren – det står det respekt av. Hadde han kun vært ute etter å melke penger, hadde han dratt til Kina, sier han.

Ler av skeptikerne

Ikke alle er like sikker på at Bendtner blir en suksess.

– Jeg tror kanskje de har kjøpt katta i sekken, sier leder i Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia, Egill Helguson Neumann.

Espen Viken bare ler av skeptikerne.

– Det er alltid noen som skal være skeptisk. La dem bare være det. Vi har ingen problemer med Bendtner. Vi skal støtte ham, sier Kjernens talsperson.

Kan gå mot ny rekord

At «Lord Bendtner» har inntatt Trondheim har også fått fart i både drakt- og sesongkortsalg.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg skriver mandag i en SMS til NRK at det så langt er solgt 9600 sesongkort.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug forteller om godt sesongkortsalg. Foto: Morten Antonsen

– Det er omtrent det samme som på samme tid i fjor, og da endte det med rekord. Vi skal nok greie det samme i år, eller mer, skriver hun.

Hun skriver videre at salget av årets drakt, jubileumsdrakta, starter lørdag.