«Alle» ville møte RBK

I ei lita billettbu sitter en av klubbens største stjerner å signerer drakter, gir autografer og tar selfies med fansen så fort han bare makter. Selv om det går unna tar Pål André Helland seg tid til en liten prat og et smil til hver eneste en.

– Det er hyggelig å se så mange fantastisk flotte folk som tar turen. Man får energi av å se den interessen som er rundt klubben, sier Helland.

Pål André Helland tar seg god til fansen. Foto: Øivind Haugen / NRK

– Hva betyr det for klubben?

– Det betyr mye selvfølgelig, det er supporterne vi spiller for. Det er kult rett og slett. Jeg vil heller sitte her enn å være i en klubb der folk ikke bryr seg. Det skal svi litt ekstra å tape for Rosenborg, men gud bedre så godt er å vinne når man har slike fans. Det er derfor vi holder på med det.

Møter heltene

En viktig del av åpen dag er å komme nærmere fansen og få vist fram klubben på en positiv måte. For å unngå de verste køene er det mange forskjellige aktiviteter både på Nils Arnes plass og på treningsfeltet. Mange har kjørt i flere timer for å komme til Trondheim.

– Vi er her for å se på dem som spille på Rosenborg og for å ha det artig. Det sier søskenparet Rannveig og Runar Vigdal Lyse hadde tatt turen helt fra Skage i Namsos for å møte heltene sine på Rosenborg.

Rannveig og Runar Vigdal Lyse hadde tatt turen helt fra Skage i Namsos for å møte heltene sine på Rosenborg. Foto: Øivind Haugen / NRK

Tredje året med åpen dag

RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug anslår at mellom 6000 og 7000 var innom lørdag.

– Åpen dag før seriestart har blitt tradisjon på Lerkendal, det er tredje året vi arrangerer det og da åpner vi alle sluser sånn at folk får komme inn, forteller Tove Moe Dyrhaug som er daglig leder i klubben. Også hun er en av kjendisene på treningsfeltet og må pent finne seg i at mange vil ta bilde med henne.

Også daglig leder Tove Moe Dyrhaug er stjerne på Lerkendal. Foto: Øivind Haugen / NRK

– Hvordan ser det ut med sesongen og publikum?

– Det ser veldig bra ut, vi starter mot Odd, det er jo toppkamp allerede 2. april. Vi selger bra med billetter, det er ei uke igjen og da forventer vi at mange av dem som er her kommer tilbake til Lerkendal. Det gleder vi oss til.