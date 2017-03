– Jeg kan kun love en ting, jeg er stadig sulten på fotball, stadig sulten på å skåre mål, sier Bendtner til rbk.no.

– En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og eliteserien må vi være stolt av, sier trener Kåre Ingebrigtsen til klubbens hjemmeside.

Danske Christian Gytkjær gikk fra RBK til 1860 München i januar, og også erstatteren er fra Danmark. Gytkjær ble presentert som RBK-spiller mandag, og har signert en treårskontrakt. Dansken overtar draktnummer ni etter Gytkjær.

– Alle vet at vi har jaktet en spiss lenge og nå har vi funnet den spissen vi har lett etter. Han vil passe perfekt i vår 4-3-3-formasjon, melder Ingebrigtsen.

Klubbnomade

Bendtner var i Arsenal en lang periode til 2012. Så var han vært innom Juventus og Wolfsburg før han var klubbløs en periode. Han var nylig innom Nottingham Forest, men i engelsk championship ble det ingen suksess.

Han scoret to mål på 17 kamper på nivå to i England. Nå vender snuten mot Norge.

– På banen og hvis han er i fysisk form er det ingen tvil om at han er en bra signering. Personlig har jeg sansen for at man gir folk som har ligget nede sjansen, sier NRKs fotballekspert Tom Nordlie.

– Betyr mye

For det har vært mye utenfor banen med Bendtner.

– Man kan alltids diskutere trøbbelet som har vært, men sportslig sett er det ikke tvil om at han holder nivået, melder Nordlie.

STOR FORTID: Nicklas Bendtner spilte mange sesonger i Arsenal. Foto: Scott Heppell / AP

I Bendtner får eliteserien også nå en ny superstjerne.

– Det betyr mye for supportere og media. Det gjør at oppmerksomheten blir av positiv art, sier Nordlie.