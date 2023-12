Det nærmer seg ferie og jul. Mange av oss har reiseplaner, både i inn- og utland. Store folkemengder tvinges sammen på ulike steder.

Men det er ikke bare folk som samles.

For med oss reiser også en del ubudne gjester – nemlig bakterier, som igjen kan føre til sykdom.

Og kanskje har du allerede tenkt tanken og ønsker å være i forkant. For både reklamer og innlegg i sosiale medier forteller om produkter du kan ta for å «booste» immunforsvaret ditt.

– Det finnes utallige eksempler på kosttilskudd som tilbys på internett. Disse hevder ofte at de kan sørge for økt immunitet, sier professor og immunolog Aimee Pugh Bernard til NRK.

Men skal vi tro eksperten, er ikke dette vegen å gå for å holde seg frisk. Det kan faktisk gjøre vondt verre.

Kanskje skal du reise med fly før jul? Det er lett å snappe opp uønskede bakterier i store folkemengder. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

En perfekt balanse

For som det er med mye annet i livet, kan også immunsystemet få for mye av «det gode».

Et svakt immunforsvar kan gjøre oss sårbar for sykdom – det vet vi. Men også et overaktivt system kan skape problemer. Det kan i seg selv forårsake sykdom.

– Et sunt immunsystem trenger ikke å bli «boostet». Det fungerer best når det er perfekt balansert. For mye av det gode kan føre til allergier, autoimmune lidelser eller kroniske betennelser, forklarer Bernard som er ansatt ved University of Colorado i USA.

Lenger ned i saken deler hun sine tips for hvordan du kan opprettholde et sunt og balansert immunforsvar.

Immunsystemets celler og proteiner sirkulerer med blodet mellom kroppens ulike vev der de kan komme i kontakt med smittestoffer. Illustrasjon: enot-poloskun / Getty Images/iStockphoto

På jakt etter inntrengere

Immunsystemet i kroppen vår fungerer som et slags forsvar. Det er et komplekst nettverk av celler og organer som jobber sammen for å beskytte oss mot sykdom.

Immuncellene våre er konstant på vakt – de reiser gjennom hele kroppen på jakt etter smittsomme inntrengere.

Aimee Pugh Bernard sier hun skjønner hvordan det å forsterke immunforsvaret kan virke fristende. Men råder oss fra det.

Hun sammenligner det med en termostat:

Det å skru «termostaten» for høyt vil kunne resultere i betennelser man ikke kan kontrollere. Skrur man den for lavt, vil man få manglende respons på sykdom og infeksjon.

– Fordi det er helt avgjørende å opprettholde denne balansen, bør man ikke fikle med systemet ved å for eksempel ta kosttilskudd. Dette er greit om man har påvist klinisk mangel på visse næringsstoffer. For personer med sunne verdier kan tilskudd føre til en falsk følelse av sikkerhet, sier hun.

Aimee Pugh Bernard sier det å spise et balansert kosthold vil hjelpe immunforsvaret og opprettholde en god balanse. Foto: University of Colorado

Hvitløk og C-vitaminer

Men hva er det typisk vi putter i oss for å prøve og unngå sykdom?

Tilskudd av C-vitaminer er ganske vanlig. Ofte i form av brusetabletter. Og noen har også tro på at hvitløk kan gjøre underverker. Slike produkter selges blant annet i en del helsekostforretninger.

Anne Spurkland er forfatter, professor i anatomi og forsker i molekylær immunologi. Hun har følgende å si om dette:

– Vitamin C ble i sin tid lansert som middel for å unngå forkjølelse av selveste Linus Pauling, kjemikeren som vant to nobelpriser (en gang i kjemi og en gang for fred). Likevel, på tross av stor interesse og mye forskning, finnes det ikke overbevisende resultater som viser at C-vitamin reduserer sjansen for å bli forkjølet, eller forkorter sykdomsforløpet om man får en luftveisinfeksjon.

Anne Spurkland tror ordet immunforsvar kan virke forvirrende for noen: – Et forsvar kan jo styrkes, ikke sant? Men forsvarsvåpen kan også rettes mot en selv, påpeker hun.

Videre forteller Spurkland at C-vitamin ikke lagres i kroppen, så dersom man tar mer enn man trenger, skilles det bare ut i urinen.

Hva med hvitløk?

– Hvitløk har tradisjonelt vært brukt som middel mot infeksjoner. Akkurat hva i hvitløk det er som eventuelt har helsebringende effekt, er uklart, sier forskeren.

Hun konkluderer med at ingen av de to supplementene vil forebygge en eventuell forkjølelse.

C-vitamin i form av brusetabletter blir av og til brukt for å forebygge forkjølelse. Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Dette bør du gjøre

For å holde immunsystemet i balanse, er det ulike ting du kan gjøre. De to forskerne anbefaler følgende:

Å spise et balansert kosthold (men ikke for mye)

Trene regelmessig

Redusere stress og sørge for nok søvn

Aimee Bernard påpeker at disse konkrete rådene ikke er idiotsikre, men at de bidrar til en generell god helse, som igjen er bra for immunforsvaret.

Videre sier begge ekspertene at det er vaksiner som er det eneste sikre og effektive verktøyet foruten en sunn livsstil.

– Vaksiner inneholder ufarlige former for virus som hjelper til med å trene immuncellene dine til å gjenkjenne og bekjempe sykdom, sier den amerikanske immunologen.