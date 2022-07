Du finner dem i matbutikken og på apoteket. Hylle på hylle med kosttilskudd skal hjelpe kroppen til å fungere bedre på ulike måter.

Ifølge en norsk undersøkelse fra 2020, oppga hele sju av ti at de brukte en eller annen form for kosttilskudd. Noe som var en liten økning fra 2018.

Men nå går amerikanske forskere ut og advarer.

Etter å ha gjennomgått mer enn 80 studier på teamet, finner de få eller ingen bevis for at disse vitamintilskuddene og mineralene skal ha noen spesiell effekt på helsen vår.

– Dessverre, basert på eksisterende bevis, har vi ikke grunnlag for å anbefale slike produkter. Vi kan verken si at de fungerer, eller at de ikke gjør det. Det bør forskes mer, sier John Wong i en pressemelding.

Han er leder for panelet som heter US Preventive Services Task Force (USPSTF). Panelet består av ulike eksperter innen medisin og sykdomsforebygging.

Kaster vi penger ut av vinduet?

I USA bruker befolkningen milliarder av kroner på kosttilskudd hvert eneste år.

Og forskerne fortviler. Derfor har de kommet med nye og oppdaterte retningslinjer for bruk av slike produkter.

Håpet er at amerikanerne vil lytte.

Forskerne mener at sunne og friske mennesker i stor grad bør holde seg unna vitamintilskudd.

I tillegg fant de også at både vitamin E og betakaroten kan være direkte helsefarlig.

Kan gjøre syke sykere

– Vi fant ingen fordeler med å ta vitamin E. Og betakaroten kan være skadelig fordi det øker risikoen for lungekreft hos personer som allerede er syke, sier Michael Barry. Han er nestleder i det medisinske panelet.

De understreker at de nye anbefalingene kun gjelder friske personer uten ernæringsmessige mangler.

De poengterer også at noen kan ha bruk for vitamin D-tilskudd, mens gravide kan ha bruk for tilskudd i form av folat.

Gravide, eller kvinner som forsøker å bli gravid, blir anbefalt å ta tilskuddet kalt folsyre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– «Quick fix»

Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring. Hun sier den amerikanske metastudien bekrefter det mange andre studier har vist tidligere.

Sundfør mener folk flest bør være mer kritisk med tanke på hva de putter i kroppen.

– Jeg tror mange tar kosttilskudd for sikkerhets skyld. At man ikke skjønner at for mye av noe også kan være en risiko. For eksempel kan overskudd av jern i kroppen bidra til å øke risikoen for kreft, sier hun til NRK.

I tillegg tror hun slike produkter kan oppfattes som en «quick fix».

– Mange tenker at det meste kan kjøpes. Om jeg tar et kosttilskudd, så får jeg i meg det jeg trenger. Men helse er noe man må «gjøre». Du må faktisk flytte på kroppen, lage og spise sunn mat.

Sundfør sitt råd er å ikke stappe i deg piller du ikke vet om du trenger. Om man følger Helsedirektoratets kostråd, kommer man langt.

Tine Sundfør tror folk blir villedet av at slike produkter selges i hopetall på norske apotek. For mange er varer fra apotekene sett på som kvalitet og medisin som skal hjelpe. Foto: Privat

Redd folk blir lurt

Jeffrey Linder er sjef for internmedisin ved Northwestern University's Feinberg School of Medicine.

Han er en av forskerne bak studien.

Linder synes ikke det er rart at folk har tiltro til kosttilskudd.

– I teorien har både vitaminer og mineraler effekter som kan redusere utvikling av hjerte- og karsykdom, samt kreft. Og det å spise frukt og grønt er assosiert med det samme. Det er rimelig å tro at viktige vitaminer og mineraler kan utvinnes fra frukt og grønt, og deretter bli pakket inn i en pille, forklarer forskeren.

Men slik er det dessverre ikke, fortsetter Linder.

– Det er trist at industrien utnytter at folk misforstår. Dette er et tvetydig punkt, sier han.

Og det er ikke bare penger som står på spill. Ifølge studien kan også folks helse være i fare.

Hver gang en pasients fokus blir feilrettet, er det en fare for at vedkommende ikke oppsøker riktig hjelp, mener forskerne.

– Man kaster bort tid og penger på å tro at en boks med piller kan fikse problemet. En bør heller fokusere på det som er bra for helsa, nemlig å trene og spise sunt, sier Linder.

Forsvarlig å bruke?

Helsedirektoratet har ikke oversikt over hvor mange i Norge som kjøper kosttilskudd hvert år. Men fra undersøkelser vet man at det er en større andel blant eldre.

Henriette Øien er seniorrådgiver i direktoratet. Hun sier det ikke er vitenskapelige holdepunkter for at inntak av næringsstoffer fra kosttilskudd over lang tid reduserer risikoen for sykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft.

– Høye doser av kosttilskudd eller inntak av flere tilskudd som inneholder de samme næringsstoffene samtidig, kan gi helseskader, sier Øien til NRK.

Om det er forsvarlig å bruke slike produkter, kan ikke enkelt besvares, forklarer hun.

– På generelt grunnlag vil for eksempel det å ta en multivitamin daglig ikke medføre noen helserisiko.